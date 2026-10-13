Istvan Kovacs, pedepsit de UEFA! Nu s-a mai întâmplat de opt ani aşa ceva

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Istvan Kovacs a condus ultimul său meci pe data de 5 septembrie, . A fost un derby cu „cântec”, în care centralul din Carei a fost aspru criticat pentru greşelile făcute. Considerat cel mai valoros arbitru român, Kovacs a fost pedepsit şi de UEFA. Pentru prima dată din 2018 încoace când nu conduce un meci de Champions League în primele două etape din faza grupelor sau faza principală.

Istvan Kovacs, început slab de sezon! A dispărut după Dinamo – FCSB 2-1

După ce a condus două meciuri la Cupa Mondială din America, Istvan Kovacs a avut un start slab de sezon. În luna august a fost în centrul unui scandal uriaş după meciul din turul trei preliminar al Champions League dintre Bodo/Glimt şi Union Saint Gilloise, încheiat cu victoria 6-5, la general, a norvegienilor.

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Doar o lună mai târziu, Istvan Kovacs a fost scos ţap ispăşitor după , fiind corectat de mai multe ori din camera VAR. De atunci, arbitrul din Carei nu a mai arbitrat niciun meci, deşi s-au consumat două etape de SuperLiga şi au fost peste 100 de meciuri internaţionale programate în fereastra din septembrie-octombrie.

Istvan Kovacs a mai primit o veste groaznică. „Tisza” Kovacs, tatăl arbitrului, s-a stins la vârsta de 86 de ani chiar de ziua arbitrului, pe data de 16 septembrie. Iar cum asta nu era destul, arbitrul român a primit o lovitură dură şi din partea UEFA.

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UEFA l-a pedepsit pe Istvan Kovacs?! De opt ani n-a mai ratat un meci de Champions League în primele două runde

Arbitrul din Carei nu a fost delegat pentru niciun meci din UEFA Champions League, în primele două etape. Nu s-a mai întâmplat asta din anul 2018, când Istvan Kovacs a condus meciul din etapa a patra a grupelor dintre Valencia şi Young Boys Berna, încheiat 3-1. De atunci, Kovacs a fost delegat de fiecare dată măcar la un meci din primele două etape ale fazei grupelor sau, mai nou, faza principală.

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Meciurile conduse de Istvan Kovacs în grupe/ faza principală Champions League din 2018 încoace:

Sezonul 2018-2019:

07.11.2018: Valencia – Young Boys 3-1

Sezonul 2019-2020:

02.10.2019: Genk – Napoli 0-0

11.12.2019: PSG – Galatasaray 5-0

Sezonul 2020-2021:

27.10.2020: Lokomotiv Moscova – Bayern 1-2

08.12.2020: Zenit – Dortmund 1-2

17.03.2021: Bayern – Lazio 2-1

Sezonul 2021-2022:

28.09.2021: Şahtar – Inter 0-0

19.10.2021: Club Brugge – Manchester City 1-5

02.11.2021: Sevilla – Lille 1-2

05.04.2022: Manchester City – Atletico 1-0

26.04.2022: Manchester City – Real Madrid 4-3

Sezonul 2022-2023:

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06.09.2022: Dinamo Zagreb – Chelsea 1-0

04.10.2022: Club Brugge – Atletico 2-0

12.10.2022: Leverkusen – Porto 0-3

21.02.2023: Liverpool – Real Madrid 2-5

12.04.2023: AC Milan – Napoli 1-0

Sezonul 2023-2024:

04.10.2023: Newcastle – PSG 4-1

08.11.2023: Arsenal – Sevilla 2-0

28.11.2023: AC Milan – Dortmund 1-3

13.12.2023: Porto – Şahtar 5-3

20.02.2024: Inter – Atletico 1-0

16.04.2024: Barcelona – PSG 1-4

Sezonul 2024-2025:

22.10.2024: Real Madrid – Borussia Dortmund 5-2

06.11.2024: Inter – Arsenal 1-0

26.11.2024: Bayern – PSG 1-0

21.01.2025: Steaua Roşie – PSV 2-3

29.01.2025: Juventus – Benfica 0-2

19.02.2025: Real Madrid – Manchester City 3-1

11.03.2025: Liverpool – PSG 1-5

31.05.2025: PSG – Inter 5-0

Sezonul 2025-2026:

17.09.2025: Olympiakos – Pafos 0-0

01.10.2025: Villarreal – Juventus 2-2

04.11.2025: Liverpool – Real Madrid 1-0

21.01.2026: Galatasaray – Atletico Madrid 1-1

28.01.2026: Dortmund – Inter 0-2

25.02.2026: PSG – Monaco 2-2

08.04.2026: Barcelona – Atletico 0-2

În ultimele două sezoane, Istvan Kovacs a primit cele mai multe delegări în UEFA Champions League, în sezonul 2024-2025 fiind chiar arbitrul marii finale. De la opt meciuri arbitrate în sezoanele 2024-2025 și 2025-2026, iată că Istvan Kovacs nu a primit niciun meci deocamdată în actuala stagiune.