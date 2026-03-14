Istvan Kovacs, corectat de două ori de VAR în Rapid – Dinamo 3-2. L-a eliminat pe Duțu pe final și a validat un gol la care „câinii” au cerut fault

Tabela de marcaj din Giulești s-a modificat după doar 9 minute în Danny Armstrong a deschis scorul dintr-un penalty acordat de Istvan Kovacs. Inițial, „centralul” din Carei nu a văzut faultul și a avut nevoie de ajutor din camera VAR. Nu a fost însă singura dată când cel mai bun arbitru român a avut nevoie de ajutor.

Istvan Kovacs a avut un meci extrem de greu în Giulești, dovadă că a fost corectat de două ori de VAR. S-a întâmplat și în al 3-lea minut de prelungiri, când nu a văzut duelul dintre Andrei Borza și Matteo Duțu.

Chemat la monitor să revadă ce s-a întâmplat, Kovacs i-a arătat cartonașul roșu lui Duțu, care l-a lovit cu cotul peste față pe fundașul stânga rapidist. A fost a doua oară când Kovacs e corectat de VAR, după faza din primele minute, când a dat penalty pentru Dinamo la duelul dintre Musi și Borza.

În minutul 67, Claudiu Petrila a marcat pentru 2-2 cu o execuție senzațională din afara suprafeței de pedeapsă. Înainte ca mingea să ajungă la „decarul” rapidist, Alexandru Musi a pierdut mingea după un duel cu Elvir Koljic. Roș-albii au cerut fault, iar Istvan Kovacs a dus fluierul la gură, părând că vrea să fluiere.

„Centralul” din Carei s-a răzgândit și a lăsat jocul să continue. Mingea a ajuns la Petrila, care l-a executat pe Epassy. Imediat după gol, dinamoviștii au început să protesteze vehement, dar nu l-au înduplecat pe Kovacs. Decizia din teren a celui mai bun arbitru român a fost menținută inclusiv de Cătălin Popa și Stelian Slabu, arbitrii din camera VAR.

Dinamo a deschis scorul din penalty cu Rapid. Istvan Kovacs a avut nevoie de VAR

Fără victorie de 11 ani cu Rapid, Dinamo a început în forță derby-ul din Giulești. Echipa lui Zeljko Kopic a făcut 1-0 încă din minutul 9. Danny Armstrong a deschis scorul din penalty. Lovitura de pedeapsă nu a fost inițial acordată de

Colegii Cătălin Popa și Stelian Popa i-au transmis lui Kovacs că s-a produs o incorectitudine în careul Rapidului, iar „centralul” a mers să vadă faza la monitor. Reluările TV au demonstrat faptul că Andrei Borza l-a faultat pe Alexandru Musi. – vezi

Danny Armstrong i-a provocat pe fanii rapidiști

Danny Armstrong nu i-a dat nicio șansă lui Marian Aioani. Mijlocașul scoțian a șutat cu piciorul stâng în drepta lui Aioani, care a plecat în colțul opus. Imediat după ce mingea s-a dus în plasă și a făcut 1-0 pentru Dinamo, britanicul a început să facă gesturi provocatoare în direcția fanilor rapidiști. Armstrong și-a pus degetul în dreptul buzelor, semn că i-a redus la tăcere pe giuleșteni.

Suporterii alb-vișinii s-au enervat însă și mai tare și au început să îl înjure și să îl huiduie pe Danny Armstrong. Scoțianul putea fi sancționat cu cartonaș galben, dar a fost iertat de Istvan Kovacs, care doar l-a avertizat. Golul marcat împotriva Rapidului a reprezentat reușita cu numărul 6 în acest sezon de SuperLiga pentru Danny Armstrong. Scoțianul are și 5 assist-uri în acest campionat.