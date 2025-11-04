Istvan Kovacs, penalty refuzat în Liverpool – Real Madrid! A întors decizia VAR

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs și-a arătat din nou siguranța de sine într-un meci extrem de dificil. Chemat de VAR pentru un posibil penalty în urma unui henț în careul lui Real Madrid, arbitrul român a refuzat să acorde lovitură de pedeapsă pentru „cormorani”.

Istvan Kovacs, pus în dificultate în Liverpool – Real Madrid. Ce s-a întâmplat, de fapt

Arbitrul din finala Ligii Campionilor din sezonul trecut a fost desemnat pentru a conduce partida de pe Anfield dintre Liverpool și Real Madrid.

când un șut spre poarta lui Courtois al lui Dominik Szoboszlai l-a atins pe Aurelien Tchouameni în mâna stângă, în timp ce francezul se afla în interiorul suprafeței de pedeapsă.

Istvan Kovacs a dictat în primă fază lovitură liberă pentru Liverpool, însă VAR-ul l-a chemat pentru un posibil penalty. După ce a revăzut imaginile, arbitrul român nu numai că nu a fost de acord cu asistența video, ci chiar și-a anulat propria decizie din teren, iar meciul a continuat cu scorul de 0-0.

PAS DE PÉNALTY SIFFLÉ POUR LIVERPOOL FACE AU REAL MADRID ICI. ❌ — Actu Foot (@ActuFoot_)

Ce s-a scris în presa internațională despre decizia lui Istvan Kovacs

Contrar așteptărilor, decizia lui Istvan Kovacs a fost lăudată în Anglia și contestată în Spania, deși hotărârea de a nu dicta penalty a fost în favoarea celor de la Real Madrid și în detrimentul lui FC Liverpool: „Se evaluează poziția brațului, dacă este suficient de extins pentru a ocupa spațiu sau dacă este o mișcare naturală. Se iau în considerare și proximitatea și forța impactului. Este o fază deschisă interpretărilor. Părerea mea înclină mai mult spre o lovitură de pedeapsă, deoarece ambele brațe sunt extinse, permițând mingii să treacă prin ele”, a fost analiza lui Perez Burrull, fost arbitru spaniol, la emisiunea „Marcador Europeo” de la

De partea cealaltă, britanicii de la au fost de acord cu decizia luată de arbitrul român după analiza VAR: „A fost decizia corectă și o utilizare excelentă a VAR-ului. Nu spunem asta prea des, nu-i așa? Jucătorul lui Real Madrid nu are unde să își pună mâinile altundeva. Este un meci grozav până acum”, au scris engelzii.