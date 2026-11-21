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Istvan Kovacs (41 de ani) a aruncat în aer partida din Gruia dintre CFR Cluj și Oțelul Galați. În doar 60 de secunde, „centralul” din Carei a dictat penalty pentru gazde și a eliminat un fotbalist al moldovenilor. Verdictul lui Cristi Balaj.

Istvan Kovacs, două decizii controversate într-un singur minut! Ce verdict a dat Cristi Balaj

a fost un meci cu un final de primă repriză incendiar. Istvan Kovacs a luat, în numai două secunde, două decizii în favoarea ardelenilor. Mai întâi, la scorul de 1-1, cel mai bun arbitru român a arătat punctul cu var. La un corner al ardelenilor, Kovacs a considerat neregulamentar duelul dintre Nuno Pedro și Draznic. Faza a fost verificată din camera var, iar decizia din teren a lui Kovacs a fost menținută. – vezi

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„Jucătorii care folosesc mâinile de o asemenea manieră pentru a ține adversarul se expun foarte tare și dacă acțiunea e în raza vizuală a arbitrului, în cele mai multe cazuri, se acordă lovitură de pedeapsă”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

Andrei Cordea a transformat penalty-ul și a dus scorul la 2-1 pentru CFR Cluj. Șaizeci de secunde mai târziu, în favoarea gazdelor. „Centralul” din Carei l-a eliminat pe Miguel Silva, care avea deja un cartonaș galben, luat în minutul 24. Fundașul stânga al Oțelului a rămas nedumerit de decizia lui Kovacs, care a părut să îl avertizeze pentru proteste. „Centralul” și-a menținut decizia, în ciuda explicațiilor pe care le-au cerut gălățenii, în frunte cu căpitanul Paul Iacob.

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A plouat cu roșii în Gruia

Istvan Kovacs a continuat să împartă cartonașe roșii și în repriza secundă a duelului de pe „Dr. Constantin Rădulescu”. Arbitrul l-a dat afară în minutul 62 și pe Pantalon, de la CFR Cluj, pentru cumulul de cartonașe galbene. Apoi, Kovacs a venit cu un nou cartonaș roșu pentru un oficial de pe banca moldovenilor. La partida din Gruia, Kovacs i-a avut asistenți pe Mihai Marica și pe Ferencz Tunyogi. Al 4-lea oficial a fost delegat Claudiu Gaitin, în timp ce în camera VAR au fost distribuiți Cătălin Popa și Lucian Rusandu.

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Kovacs, doar 7 meciuri în acest sezon de SuperLiga

Deși este considerat cel mai bun arbitru român, având în vedere că a arbitrat toate cele trei finale europene și a oficiat meciuri la CM 2026, Istvan Kovacs apare tot mai rar la meciurile de SuperLiga. În actuala stagiune, „centralul” de la CFR Cluj – Oțelul Galați a mai arbitrat doar 6 meciuri din campionatul României. Înainte să fie delegat la duelul din Gruia, Kovacs a arbitrat ultima dată pe 7 noiembrie 2026, când Farul și Rapid au remizat la Ovidiu, scor 1-1.

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Meciurile lui Istvan Kovacs din acest sezon de SuperLiga