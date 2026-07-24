Istvan Kovacs, prima delegare după Campionatul Mondial! Conduce meciul vedetă din SuperLiga

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Vacanța de după prezența la Campionatul Mondial s-a încheiat pentru Istvan Kovacs. Președintele CCA, Kyros Vassaras, l-a delegat pe ”centralul” din Carei la primul derby al noului sezon din SuperLiga.

Istvan Kovacs revine în SuperLiga. A fost delegat la Dinamo – Universitatea Craiova

, acolo unde a arbitrat întâlnirile Tunisia – Japonia 0-4 și Iordania – Argentina 1-3, Istvan Kovacs nu a primit niciun joc din prima etapă a SuperLigii. Însă, arbitrul va reveni oficial în fotbalul intern în acest weekend.

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Conform , Vassaras a hotărât să trimită cel mai bun arbitru la primul derby din noul sezon. Astfel, Kovacs va conduce duelul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din runda cu numărul 2 a SuperLigii.

Jocul este programat să se desfășoare sâmbătă, 26 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf. Va fi cel de-al 383-lea meci pe care Istvan Kovacs îl va arbitra pe prima scenă a fotbalului românesc.

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De ce a arbitrat Istvan Kovacs doar două partide la CM 2026

Deși este considerat de UEFA unul dintre cei mai buni arbitri europeni și a primit de-a lungul timpului numeroase delegări de top, Istvan Kovacs nu are trecere atât de mare și la FIFA. Iar fostul arbitru Marius Avram este de părere că .

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”A primit ceva mai mult decât alții, care au arbitrat două meciuri în grupe. Pierluigi Collina a făcut o ceremonie, la Campionatul Mondial. S-ar putea ca Pierluigi Collina să nu aibă o afinitate atât de mare pentru Istvan Kovacs.

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Există anumite tensiuni între FIFA și UEFA. Chiar mă așteptam să primească meci în sferturi, în semifinale. E ușor greu de înțeles, pentru că este unul dintre cei mai buni arbitrii din Europa. Ăsta e singurul motiv pe care l-am găsit, pentru că altceva nu este.

Acolo diferențele sunt făcute de detalii, de lucruri foarte mici. O chemare la VAR poate fi exploatată de cineva care să zicem că nu te place, are alți oameni preferați. Dar se știe că există filosofie de mentalitate, de viziune a jocului, între FIFA și UEFA”, a declarat Avram.