Istvan Kovacs, prima delegare după Campionatul Mondial! Conduce meciul vedetă din SuperLiga

Vacanța de după prezența la Campionatul Mondial s-a încheiat pentru Istvan Kovacs. Președintele CCA, Kyros Vassaras, l-a delegat pe ”centralul” din Carei la primul derby al noului sezon din SuperLiga.
Întors de la Campionatul Mondial, acolo unde a arbitrat întâlnirile Tunisia – Japonia 0-4 și Iordania – Argentina 1-3, Istvan Kovacs nu a primit niciun joc din prima etapă a SuperLigii. Însă, arbitrul va reveni oficial în fotbalul intern în acest weekend.
Conform gsp.ro, Vassaras a hotărât să trimită cel mai bun arbitru la primul derby din noul sezon. Astfel, Kovacs va conduce duelul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din runda cu numărul 2 a SuperLigii.
Jocul este programat să se desfășoare sâmbătă, 26 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf. Va fi cel de-al 383-lea meci pe care Istvan Kovacs îl va arbitra pe prima scenă a fotbalului românesc.
Deși este considerat de UEFA unul dintre cei mai buni arbitri europeni și a primit de-a lungul timpului numeroase delegări de top, Istvan Kovacs nu are trecere atât de mare și la FIFA. Iar fostul arbitru Marius Avram este de părere că ”centralul” român nu se află în grațiile lui Pierluigi Collina.
”A primit ceva mai mult decât alții, care au arbitrat două meciuri în grupe. Pierluigi Collina a făcut o ceremonie, i-a dat tricoul cu meciul 1000 la Campionatul Mondial. S-ar putea ca Pierluigi Collina să nu aibă o afinitate atât de mare pentru Istvan Kovacs.
Există anumite tensiuni între FIFA și UEFA. Chiar mă așteptam să primească meci în sferturi, în semifinale. E ușor greu de înțeles, pentru că este unul dintre cei mai buni arbitrii din Europa. Ăsta e singurul motiv pe care l-am găsit, pentru că altceva nu este.
Acolo diferențele sunt făcute de detalii, de lucruri foarte mici. O chemare la VAR poate fi exploatată de cineva care să zicem că nu te place, are alți oameni preferați. Dar se știe că există filosofie de mentalitate, de viziune a jocului, între FIFA și UEFA”, a declarat Avram.