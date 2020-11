Istvan Kovacs, prima reacție după ce a fost infectat cu COVID: “Am avut inspirația să fac asta”

Istvan Kovacs a oferit o primă reacție după ce a fost infectat cu COVID, arbitrul declarând că inspirația de moment dinaintea meciului a fost decisivă în disputarea partidei dintre FC Botoșani și U Craiova.

Motivul absenței lui Istvan Kovacs de pe gazon nu ar fost o accidentare, ci faptul că a fost anunțat că este infectat cu COVID-19 chiar înaintea începerii partidei.

Kovacs i-a cedat rolul său celui de-al patrulea arbitru delegat pentru această partidă, Bogdan Dumitrache iar arbitru de rezervă a fost numit Mihăiță Noroc.

Istvan Kovacs, prima reacție după ce a fost infectat cu COVID

“Eu am respectat regulamentul. Am avut inspirația să verific mailul, am găsit acolo rezultatul testului și imediat am anunțat observatorul partidei. Mă bucur că meciul s-a putut disputa”, a declarat Istvan Kovacs pentru frf.ro.

Conform protocolului din Liga 1, atât arbitrii cât și jucătorii sunt testați la fiecare 14 zile. Ultimul test efectuat de arbitru Istvan Kovacs a fost pe data de 12 noiembrie, rezultatul fiind negativ.

Arbitrul Istvan Kovacs a călătorit singur spre locația desfășurării meciului respectând normele prevăzute în protocolul medical iar ceilalți membri ai brigăzii de arbitraj nu au fost considerați contacți direcți.

FC Botoşani şi Universitatea Craiova au remizat 0-0

Partida la care Istvan Kovacs a fost delegat, FC Botoșani – U Craiova, s-a încheiat nedecis cu scorul de 0-0. A fost primul egal al Craiovei după mai mult de un an, de la 1-1 contra Chindiei Târgoviște, pe 9 noiembrie 2019.

Graţie acestei remize oltenii urcă, pentru moment, pe prima poziţie a clasamentului, cu un punct peste FCSB, care are un meci mai puțin disputat. Roș-albaștrii joacă luni, 23 noiembrie, pe terenul lui Gaz Metan Mediaş.

A fost primul meci pentru Corneliu Papură pe banca tehnică a Universităţii Craiova de la revenirea în functie. Fostul jucător din Bănie se află deja la cel de-al treilea mandat în postura de antrenor al echipei.

