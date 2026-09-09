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Daniel Stanciu, conducător cunoscut din fotbalul românesc, știe de ce arbitrul Istvan Kovacs a avut o prestație lamentabilă în meciul Dinamo – FCSB, scor 2-1, și nu numai. Arbitrul ar avea anumite probleme personale care nu-l lasă să fie cu mintea la fotbal în această perioadă.

Istvan Kovacs ar avea probleme personale care nu-i permit să stea concentrat la un meci de fotbal

„Nu știu ce se întâmplă astăzi, dar, acum ceva timp, Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari. Probabil, chestiile astea l-au afectat și îl afectează în continuare. Chiar nu știu, nu mi-am permis eu să întreb. Poate fi și asta o explicație, dar, știi cum, lumea, când vine la meci, și echipele implicate nu trebuie să țină cont de lucrurile astea. Nu e ușor. Poate fi și asta o explicație, nu că e o scuză. Nu-mi permit eu să vorbesc.

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Eu îl apreciez foarte mult pe Istvan Kovacs. Eu chiar merg des la meciuri de Champions League și m-am nimerit la meciuri tari conduse de el și chiar eram mândru că era o brigadă din România”, a declarat Daniel Stanciu, la

Care sunt erorile comise de Istvan Kovacs în meciul Dinamo – FCSB?

Cunoscutul arbitru din meciul Dinamo – FCSB și a observat două mari greșeli: neacordarea unui penalty pentru Dinamo în minutul 23 și eliminarea greșită a lui Duarte în minutul 30.

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„Aici e ce a spus Kovacs în primă fază, fault. Dar faptul că l-au chemat la VAR să revadă faza mă face să cred că a fost în careu, pentru că altfel nu l-ar fi chemat să revadă, ci ar fi lăsat lovitură liberă.

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Probabil au considerat că a fost călcat Korenica, mai mult decât că el e cel care face faultul. Dar, pe dinamica alergării, când un jucător aleargă normal și este atacat din lateral de un fundaș, cel care îi ia piciorul este fundașul. E penalty. Locul de contact inițial este puțin peste linia careului„, a analizat Avram prima fază, conform sursei citate.

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De altfel, și concluzia este aceeași: prestație catastrofală a centralului, care a avut nevoie de fiecare dată de intervenția VAR pentru a-și corecta greșelile.