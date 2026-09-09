Sport

„Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari”. Dezvăluirea făcută după prestația catastrofală din Dinamo – FCSB

Arbitrul Istvan Kovacs a fost personajul negativei al derby-ului Dinamo - FCSB 2-1, după mai multe greșeli. Nu este pentru prima dată când arbitrul face „praf” un meci în Superliga.
Flaviu Popa
09.09.2026 | 06:30
Istvan Kovacs a avut niste probleme personale foarte mari Dezvaluirea facuta dupa prestatia catastrofala din Dinamo FCSB
ULTIMA ORĂ
Istvan Kovacs a greșit grav în Dinamo - FCSB
ADVERTISEMENT

Daniel Stanciu, conducător cunoscut din fotbalul românesc, știe de ce arbitrul Istvan Kovacs a avut o prestație lamentabilă în meciul Dinamo – FCSB, scor 2-1, și nu numai. Arbitrul ar avea anumite probleme personale care nu-l lasă să fie cu mintea la fotbal în această perioadă.

Istvan Kovacs ar avea probleme personale care nu-i permit să stea concentrat la un meci de fotbal

„Nu știu ce se întâmplă astăzi, dar, acum ceva timp, Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari. Probabil, chestiile astea l-au afectat și îl afectează în continuare. Chiar nu știu, nu mi-am permis eu să întreb. Poate fi și asta o explicație, dar, știi cum, lumea, când vine la meci, și echipele implicate nu trebuie să țină cont de lucrurile astea. Nu e ușor. Poate fi și asta o explicație, nu că e o scuză. Nu-mi permit eu să vorbesc.

ADVERTISEMENT

Eu îl apreciez foarte mult pe Istvan Kovacs. Eu chiar merg des la meciuri de Champions League și m-am nimerit la meciuri tari conduse de el și chiar eram mândru că era o brigadă din România”, a declarat Daniel Stanciu, la Digi Sport Special.

Care sunt erorile comise de Istvan Kovacs în meciul Dinamo – FCSB?

Cunoscutul arbitru Marius Avram a analizat prestația lui Istvan Kovacs din meciul Dinamo – FCSB și a observat două mari greșeli: neacordarea unui penalty pentru Dinamo în minutul 23 și eliminarea greșită a lui Duarte în minutul 30.

ADVERTISEMENT
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum...
Digi24.ro
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului

„Aici e ce a spus Kovacs în primă fază, fault. Dar faptul că l-au chemat la VAR să revadă faza mă face să cred că a fost în careu, pentru că altfel nu l-ar fi chemat să revadă, ci ar fi lăsat lovitură liberă.

ADVERTISEMENT
Jose Mourinho a dat declarația serii, după Real Madrid - Inter 2-1. Ce...
Digisport.ro
Jose Mourinho a dat declarația serii, după Real Madrid - Inter 2-1. Ce a spus despre Cristi Chivu

Probabil au considerat că a fost călcat Korenica, mai mult decât că el e cel care face faultul. Dar, pe dinamica alergării, când un jucător aleargă normal și este atacat din lateral de un fundaș, cel care îi ia piciorul este fundașul. E penalty. Locul de contact inițial este puțin peste linia careului„, a analizat Avram prima fază, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

De altfel, Cristi Balaj a analizat pentru FANATIK mai toate fazele în care Istvan Kovacs a greșit în derby și concluzia este aceeași: prestație catastrofală a centralului, care a avut nevoie de fiecare dată de intervenția VAR pentru a-și corecta greșelile.

Cât costă biletele la FCSB – Petrolul, primul meci pe Arena Națională din...
Fanatik
Cât costă biletele la FCSB – Petrolul, primul meci pe Arena Națională din noul sezon
A scos din alimentație un aliment banal și a scăpat de accidentări. Gabi...
Fanatik
A scos din alimentație un aliment banal și a scăpat de accidentări. Gabi Iancu a spus cum îl afecta
MM Stoica a făcut lumină despre transferul lui David Miculescu de la FCSB:...
Fanatik
MM Stoica a făcut lumină despre transferul lui David Miculescu de la FCSB: „Costă mult!” Update
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
A văzut pe cine cheamă Hagi la națională și a izbucnit: 'Numai gherle,...
iamsport.ro
A văzut pe cine cheamă Hagi la națională și a izbucnit: 'Numai gherle, e zero ca antrenor, a demonstrat că nu se pricepe deloc!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!