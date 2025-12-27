Istvan Kovacs, program spartan! Ce nu face niciodată arbitrul în ziua meciului: „Doar cu soția”

ADVERTISEMENT

Anul 2025 a fost unul de mare succes pentru Istvan Kovacs. „Centralul” român a condus cel mai important meci al anului, finala UEFA Champions League, PSG – Inter 5-0, dar și alte meciuri de top, precum cele de la Campionatul Mondial al Cluburilor din SUA. Arbitrul a vorbit despre programul pe care îl are în zilele de meci și a dezvăluit activitatea pe care o evită complet.

Istvan Kovacs, dezvăluiri despre programul său

Istvan Kovacs a descris mai întâi programul pe care îl are într-o zi obișnuită. „Centralul” a vorbit și despre aspectul mental al meseriei de arbitru. „Mă trezesc la 7-8. De obicei nu mănânc dimineața. Sar peste micul dejun. Mă pregătesc de antrenament. Termin primul antrenament al zilei. Încerc să mă odihnesc o oră, mănânc și după două ore mă duc la sală, la sala de forță. Apoi îmi petrec timpul cu copilul, cu familia. Nu reușesc în fiecare zi (n.r. să facă două antrenamente), dar încerc de 2-3 ori pe săptămână. Pentru mine e foarte important să fiu pregătit fizic. Pregătirea fizică îți dă și putere mentală în timpul jocului. Ești lucid fiind pregătit fizic și poți lua decizii fără să eziți în ultimele minute ale partidelor.

Pe partea mentală nu e o rețetă, un șablon. Fiecare are metoda lui. (n.r. Există interdicții legate de viața privată?) Bineînțeles. Conduita unui arbitru în afara terenului de joc trebuie să fie una impecabilă și e normal. Să nu aibă o viață extrasportivă ieșită din comun. Ok, la petreceri mai poți merge. Nu dă bine dacă un arbitru bea alcool, își petrece nopțile prin cazinouri sau cluburi. Foarte rar ajung în ultima perioadă. În cluburi nu mai zic, dar și la petreceri. Foarte rar”, a afirmat Istvan Kovacs pentru . „Centralul” .

Ce a făcut, de fapt, Istvan Kovacs în ziua finalei de Champions League

Pe 31 mai 2025, arbitrul român s-a aflat la centru pentru cel mai important meci al sezonului precedent: finala UEFA Champions League dintre PSG și Inter, pe care francezii aveau să o câștige de o manieră clară, 5-0. „Centralul” român a dezvăluit ce program a avut în ziua finalei de la Munchen.

„Dimineața când m-am trezit am stat în cameră. Am verificat echipele cum vor juca, din nou. Am coborât la prânz la ora 13:00. Am stat împreună cu colegii și cu membrii comisiei UEFA. Am mâncat, am povestit, am stat împreună o oră și apoi m-am dus în cameră să mă odihnesc. Obișnuiesc să dorm două ore înainte de meci. Plecarea la stadion a fost cu trei ore înainte”, a declarat .

Care este activitatea pe care Istvan Kovacs nu o face în zilele de meci

Arbitrul român a dezvăluit că nu citește niciodată presa înainte de a arbitra un meci oficial. „(n.r. Ai un meniu special într-o zi de meci?) Da. Mănânc doar pui cu paste. (n.r. Faci vreo plimbare?) Da, merg cu colegii o oră, dimineața. Dar în ora aia nu vorbim despre meci. (n.r. Vorbești la telefon în ziua aia?) Nu, vorbesc doar cu soția. (n.r. Citești presa?) Nu. Nici lucrurile negative și nici cele pozitive scrise despre cineva înainte de joc nu fac bine”, a spus Istvan Kovacs.