Istvan Kovacs, protagonist în „thrillerul” din Europa League, Roma – Bologna 3-4: două penalty-uri acordate și o dispută cu Italiano. Video

Istvan Kovacs (41 de ani) a avut viață grea pe Olimpico, acolo unde s-a jucat AS Roma – Bologna, returul din optimile Europa League. Partida a fost un adevărat „thriller”, iar calificarea s-a decis în prelungiri. Până să se ajungă acolo, arbitrul român a dictat două lovituri de la 11 metri.

Cum s-a descurcat Istvan Kovacs în Roma – Bologna 3-4

După 1-1 în tur, . Meciul de pe Olimpico a avut nevoie de prelungiri pentru a desemna echipa care merge în sferturi. Primele 90 de minute au reprezentat un spectacol total, cu nu mai puțin de 6 goluri marcate, câte 3 în fiecare poartă.

„Centralul” român a dictat două penalty-uri în timpul regulamentar. Mai întâi a arătat punctul cu var din careul gazdelor. Kovacs a luat însă decizia doar după intervenția VAR. Chemat să revadă faza, Istvan Kovacs a dat penalty după ce a sesizat faultul comis de El Shaarawy. Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Bernardeschi, care a făcut 2-1 pentru Bologna în minutul 45+2. Apoi, în minutul 69, când Bologna conducea cu 3-1, AS Roma a primit și ea penalty de la Istvan Kovacs. Donyell Malen a fost fotbalistul Romei care a redus din handicap. – vezi

Conflict cu Vincenzo Italiano

La partida dintre AS Roma și Bologna, AS Roma n-a avut doar presiunea tribunelor de pe Olimpico. Arbitrul român a trebuit să gestioneze cele două bănci tehnice. În minutul 35, „centralul” din Carei a intrat într-un conflict verbal cu Vincenzo Italiano, antrenorul oaspeților. Autoritar, Kovacs l-a calmat rapid pe Italiano, fără să-i arate însă vreun cartonaș.

În cele din urmă, AS Roma – Bologna s-a terminat 3-4, cu un gol marcat de oaspeți, prin Nicolo Cambiaghi, în minutul 111 din extra time. va juca în sferturi cu Aston Villa. Englezii au trecut în optimi de Lille, cu scorul general de 3-1. „Dubla” se va juca pe 9 și pe 16 aprilie, cu returul pe Villa Park.