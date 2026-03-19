Istvan Kovacs, protagonist în „thrillerul” din Europa League, Roma – Bologna 3-4: două penalty-uri acordate și o dispută cu Italiano. Video

Istvan Kovacs (41 de ani) a avut viață grea pe Olimpico, acolo unde s-a jucat AS Roma – Bologna, returul din optimile Europa League. Partida a fost un adevărat „thriller”, iar calificarea s-a decis în prelungiri. Până să se ajungă acolo, arbitrul român a dictat două lovituri de la 11 metri.
După 1-1 în tur, AS Roma – Bologna a fost cel mai nebun meci al serii din manșa secundă a optimilor UEFA Europa League. Meciul de pe Olimpico a avut nevoie de prelungiri pentru a desemna echipa care merge în sferturi. Primele 90 de minute au reprezentat un spectacol total, cu nu mai puțin de 6 goluri marcate, câte 3 în fiecare poartă.
La acest spectacol a contribuit și Istvan Kovacs. „Centralul” român a dictat două penalty-uri în timpul regulamentar. Mai întâi a arătat punctul cu var din careul gazdelor. Kovacs a luat însă decizia doar după intervenția VAR. Chemat să revadă faza, Istvan Kovacs a dat penalty după ce a sesizat faultul comis de El Shaarawy. Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Bernardeschi, care a făcut 2-1 pentru Bologna în minutul 45+2. Apoi, în minutul 69, când Bologna conducea cu 3-1, AS Roma a primit și ea penalty de la Istvan Kovacs. Donyell Malen a fost fotbalistul Romei care a redus din handicap. – vezi VIDEO
La partida dintre AS Roma și Bologna, AS Roma n-a avut doar presiunea tribunelor de pe Olimpico. Arbitrul român a trebuit să gestioneze cele două bănci tehnice. În minutul 35, „centralul” din Carei a intrat într-un conflict verbal cu Vincenzo Italiano, antrenorul oaspeților. Autoritar, Kovacs l-a calmat rapid pe Italiano, fără să-i arate însă vreun cartonaș.
În cele din urmă, AS Roma – Bologna s-a terminat 3-4, cu un gol marcat de oaspeți, prin Nicolo Cambiaghi, în minutul 111 din extra time. Fosta adversară a FCSB-ului din grupa principală UEFA Europa League va juca în sferturi cu Aston Villa. Englezii au trecut în optimi de Lille, cu scorul general de 3-1. „Dubla” se va juca pe 9 și pe 16 aprilie, cu returul pe Villa Park.