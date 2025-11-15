Istvan Kovacs, făcut praf de selecționer după ce a anulat două goluri în meciul cu implicații pentru calificarea la CM 2026: „E o glumă!”

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs s-a aflat din nou la centrul unui meci important. Arbitrul român a oficiat meciul de vineri seară dintre Slovacia și Irlanda de Nord, câștigat de gazde cu 1-0. Ce a spus însă selecționerul oaspeților despre „centralul” originar din Carei.

Cum l-a catalogat selecționerul Irlandei de Nord pe Istvan Kovacs

Istvan Kovacs și-a mai trecut în portofoliu o partidă la nivel internațional, după ce a fost delegat de UEFA la partida Italia – Irlanda de Nord 1-0. Arbitrul român n-a avut cea mai ușoară seară, deși numele celor două naționale nu spuneau atât de multe înaintea confruntării directe.

Selecționerul Irlandei de Nord a fost puternic deranjat de și consideră că eliminarea lui Daniel Ballard, elevul său, a fost nedreaptă. El a catalogat decizia arbitrului drept „o glumă”.

„Suntem dezamăgiți, pentru că am cedat multe în meci. Al treilea gol al slovacilor ar fi trebuit anulat, a fost un fault clar asupra lui Ballard. Primul gol a fost în ofsaid, liniile sunt trasate și vizibile.

Apoi, la al doilea a fost henț, o altă decizie clară. Iar al treilea (n.r. gol al Slovaciei) ar fi trebuit anulat de arbitru. Cartonașul galben pentru Daniel Ballard (n.r. jucătorul eliminat) este o glumă. Când te uiți în urmă, este o glumă!”, a reacționat Michael O’Neill, selecționerul Irlandei de Nord.

Ce a făcut, de fapt, Istvan Kovacs în Slovacia – Irlanda de Nord 1-0

. În minutul 55, Haraslin reușea să deblocheze tabela pentru gazde dintr-o lovitură liberă executată superb, însă un ofsaid la Skriniar a fost motivul pentru care reușita nu s-a pus. Istvan Kovacs nici măcar nu a consultat VAR-ul la această fază.

Peste 10 minute, tot slovacii aveau să introducă din nou mingea în poarta nord-irlandezilor, iar inițial validat. Ulterior, un henț observat în urma analizei video a dus la anularea și acestui gol.

Singurul gol valid al meciului a fost cel al lui Tomas Bobcek, care a punctat în minutul 90+1. Istvan Kovacs a arătat chiar și un al doilea cartonaș galben pentru echipa oaspete, eliminându-l astfel pe Daniel Ballard, fundașul lui Sunderland, în minutul 90+9.

Slovacia luptă cu Germania pentru un loc direct la Campionatul Mondial

În urma victoriei cu Irlanda de Nord, Slovacia și-a asigurat cel puțin prezența la baraj. În următoarea etapă, echipa lui Francesco Calzona

va întâlni, în deplasare, în meci direct, Germania.

Câștigătoarea acestui duel va merge direct la Campionatul Mondial. În tur, Slovacia s-a impus cu scorul de 2-0 și a câștigat trei puncte uriașe în fața propriilor fani.