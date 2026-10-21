Istvan Kovacs la Real Madrid – RB Leipzig, sub presiune uriașă din partea lui Mourinho! Fază cu fază, tot ce face arbitrul român pe „Bernabeu” în Champions League

Istvan Kovacs (42 de ani) a fost delegat de UEFA miercuri seară la meciul Real Madrid – RB Leipzig din etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League. Din brigada lui pentru această partidă face parte și fratele său, Szabolcs Kovacs (38 de ani). Prezența „centralului” român pe „Santiago Bernabeu” se produce într-un context mai mult decât sensibil.
Este vorba bineînțeles despre faptul că madrilenii poartă un adevărat război în această perioadă pe plan intern din această perspectivă a arbitrajului cu marii rivali de la FC Barcelona, chiar înainte de „El Clasico” de duminică seară, de pe „Camp Nou”. În acest context, cei de la Real Madrid TV chiar au transmis în cursul zilei de marți că în Champions League se așteaptă la total altceva din partea arbitrilor în UCL, comparativ cu se consideră ei că se întâmplă de ceva timp în La Liga din acest punct de vedere.
Mai mult, chiar la conferința de presă premergătoare acestui meci, Jose Mourinho (63 de ani) a ținut în mod special să îl laude pe Istvan Kovacs. Chestiune care bineînțeles că este una pozitivă pentru arbitrul român, dar care în egală măsură s-ar putea transforma și într-un „tăvălug” asupra sa la finalul partidei din partea lui „The Special One”, în cazul în care lucrurile nu vor merge chiar foarte bine pentru madrileni din perspectiva arbitrajului, având în vedere bineînțeles „istoricul” lui Mourinho din acest punct de vedere.
Așadar, este extrem de interesant de văzut cum se va descurca Istvan Kovacs miercuri seară pe „Santiago Bernabeu” la acest meci de Champions League dintre Real Madrid și RB Leipzig. Iar în acest sens FANATIK va furniza un live text actualizat în timp real cu cele mai importante faze de arbitraj și modul în care ele sunt gestionate de către român.
De asemenea, atât pe parcursul jocului, cât și la final, vom urmări îndeaproape analize ale specialiștilor de pe plan internațional și intern referitoare la evoluția lui Kovacs, bineînțeles cu verdicte ferme și comentarii ample. De notat în acest context este și că Real Madrid are până în prezent un bilanț destul de bun în meciurile din Champions League arbitrate de-a lungul timpului de Istvan Kovacs.