Istvan Kovacs, retrogradat!? Decizia luată la nivel înalt după scandalul din Rapid – Dinamo

Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Veste proastă pentru Istvan Kovacs! Ce decizie a luat UEFA după scandalul în care a fost implicat cel mai bine cotat arbitru român. La ce meci a fost delegat
Alex Bodnariu
17.03.2026 | 15:15
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a primit o veste importantă de la UEFA, la doar câteva zile de la scandalul din Rapid – Dinamo. Cel mai bine cotat arbitru român va fi la centru la meciul din Europa League dintre AS Roma și Bologna. Surprinzător este, însă, că din nou oficialul din Carei nu prinde o partidă în Champions League.

Istvan Kovacs i-a scos din minți pe dinamoviști în derby-ul cu Rapid

Arbitrul a fost aspru criticat de cei de la Dinamo după meciul cu Rapid din prima etapă din play-off-ul Superligii României. „Câinii roșii” consideră că Istvan Kovacs trebuia să anuleze golul înscris de Claudiu Petrila, pentru un fault comis de un jucător giuleștean înainte de încheierea fazei. Nici la VAR decizia inițială de a valida reușita nu s-a schimbat.

ADVERTISEMENT

Mai mult, pe finalul partidei, Matteo Duțu a încasat cartonașul roșu după o lovitură aplicată cu cotul în ceafa unui adversar. Pe reluări se poate vedea contactul, însă eliminarea pare o măsură cam aspră, având în vedere că fotbalistul de la Rapid doar a fost șters cu cotul de fundașul „câinilor roșii”.

Istvan Kovacs a fost delegat la AS Roma – Bologna

Istvan Kovacs pare că a fost retrogradat de UEFA. Deși, în sezonul precedent, arbitrul din Carei a fost la centru în finala UEFA Champions League, de câteva săptămâni prinde meciuri doar în Europa League. Acesta va oficia partida dintre AS Roma și Bologna din returul optimilor de finală. Duelul va avea loc în capitala Italiei, pe Olimpico. În tur, scorul a fost 1-1.

ADVERTISEMENT
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi...
Digi24.ro
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”

Istvan Kovacs va fi ajutat de cei doi asistenți, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Szabolcs Kovacs a fost delegat drept al patrulea arbitru, în timp ce la VAR va sta portughezul Tiago Martins, care îl va avea alături pe belgianul Bram Van Driessche.

S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO,...
Digisport.ro
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
ADVERTISEMENT

„E mai grav decât aseară, pentru că, dacă aseară aveam, nu știu, unele rețineri în a mă exprima foarte clar asupra fazei respective, revăzând și rediscutând cu toată lumea, este o greșeală impardonabilă din orice punct de vedere. Dacă ne referim la calitatea și nivelul arbitrilor până la modalitatea în care a fost analizată această fază”, spunea Andrei Nicolescu despre Istvan Kovacs, după meciul cu Rapid, la FANATIK SUPERLIGA.

Propria versiune a lui Bogdan Baratky după controversa de la Rapid – Dinamo:...
Fanatik
Propria versiune a lui Bogdan Baratky după controversa de la Rapid – Dinamo: „Dublă măsură! Giuleștiul – epicentrul răului din fotbalul românesc”
Gigi Becali aruncă în aer fotbalul românesc, cu o zi înainte de alegerile...
Fanatik
Gigi Becali aruncă în aer fotbalul românesc, cu o zi înainte de alegerile FRF: „Răzvan Burleanu e în pericol 500%”. Cum va vota FCSB: „Mergem la TAS!”
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor...
Fanatik
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Adrian Porumboiu, atac dezlănțuit în direct la adresa membrului Generației de Aur: 'Un...
iamsport.ro
Adrian Porumboiu, atac dezlănțuit în direct la adresa membrului Generației de Aur: 'Un umil servil! Nu există așa ceva'
