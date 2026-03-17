Istvan Kovacs, retrogradat!? Decizia luată la nivel înalt după scandalul din Rapid – Dinamo

Istvan Kovacs a primit o veste importantă de la UEFA, la doar câteva zile de la scandalul din Rapid – Dinamo. Cel mai bine cotat arbitru român va fi la centru la meciul din Europa League dintre AS Roma și Bologna. Surprinzător este, însă, că din nou oficialul din Carei nu prinde o partidă în Champions League.

Istvan Kovacs i-a scos din minți pe dinamoviști în derby-ul cu Rapid

„Câinii roșii” consideră că Istvan Kovacs trebuia să anuleze golul înscris de Claudiu Petrila, pentru un fault comis de un jucător giuleștean înainte de încheierea fazei. Nici la VAR decizia inițială de a valida reușita nu s-a schimbat.

Mai mult, pe finalul partidei, Matteo Duțu a încasat cartonașul roșu după o lovitură aplicată cu cotul în ceafa unui adversar. Pe reluări se poate vedea contactul, însă eliminarea pare o măsură cam aspră, având în vedere că fotbalistul de la Rapid doar a fost șters cu cotul de fundașul „câinilor roșii”.

Istvan Kovacs a fost delegat la AS Roma – Bologna

Deși, în sezonul precedent, arbitrul din Carei a fost la centru în finala UEFA Champions League, de câteva săptămâni prinde meciuri doar în Europa League. Acesta va oficia partida dintre AS Roma și Bologna din returul optimilor de finală. Duelul va avea loc în capitala Italiei, pe Olimpico. În tur, scorul a fost 1-1.

Istvan Kovacs va fi ajutat de cei doi asistenți, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Szabolcs Kovacs a fost delegat drept al patrulea arbitru, în timp ce la VAR va sta portughezul Tiago Martins, care îl va avea alături pe belgianul Bram Van Driessche.

„E mai grav decât aseară, pentru că, dacă aseară aveam, nu știu, unele rețineri în a mă exprima foarte clar asupra fazei respective, revăzând și rediscutând cu toată lumea, este o greșeală impardonabilă din orice punct de vedere. Dacă ne referim la calitatea și nivelul arbitrilor până la modalitatea în care a fost analizată această fază”, spunea Andrei Nicolescu despre Istvan Kovacs, după meciul cu Rapid, la FANATIK SUPERLIGA.