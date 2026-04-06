Istvan Kovacs revine în Champions League! UEFA l-a delegat la „blockbuster-ul” din sferturi

Istvan Kovacs le-a recâștigat încrederea celor de la UEFA, care l-au delegat la unul dintre derby-urile din sferturile Ligii Campionilor. Va fi al 7-lea său meci din acest sezon în UCL
Cristian Măciucă
06.04.2026 | 11:25
Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul finalei Champions League din sezonul trecut, va conduce un nou meci de top din cea mai importantă competiție intercluburi din lume. Românul revine în UCL, după ce, ultima dată, a „fluierat” PSG – Monaco 2-2. 

Istvan Kovacs arbitrează Barcelona – Atletico Madrid

După ce a fost „retrogradat” în UEFA Europa League, acolo unde a arbitrat thriller-ul Roma – Bologna 3-4, pe 19 martie, Istvan Kovacs revine în UEFA Champions League. Forul continental l-a delegat la unul dintre cele mai tari meciuri din faza sferturilor de finală, derby-ul FC Barcelona – Atletico Madrid. Partida de pe Camp Nou se va juca miercuri, 8 aprilie, de la ora 22:00.

Istvan Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial a fost desemnat Szabolcs Kovacs. În camera VAR se va afla germanul Christian Dingert. Observator de arbitri va fi Stefano Podeschi, din San Marino, iar delegat de joc va fi gruzinul Irakli Nakaidze.

Va fi pentru a doua oară în acest sezon de Liga Campionilor în care Istvan Kovacs o arbitrează pe Atletico Madrid. Românul s-a aflat la centru la o partidă din faza grupelor, disputată la Istanbul, acolo unde echipa lui Diego Simeone a făcut 1-1 cu Galatasaray. Derby-ul din LaLiga, mutat în faza sferturilor UEFA Champions League, va fi al 7-lea meci arbitrat de Kovacs în actuala stagiune de UCL.

Scandal de arbitraj după derby-ul din LaLiga

Barcelona și Atletico Madrid se vor întâlni, din nou, după ce s-au duelat și în campionat, acolo unde catalanii s-au impus cu scorul de 2-1 pe Metropolitano. La finalul derby-ului, echipa lui Diego Simeone a acuzat dur arbitrajul. Madrilenii au răbufnit în urma deciziei din minutul 46, când Gerard Martin fusese inițial eliminat, dar arbitrul Mateo Busquets și-a schimbat decizia după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

În cele din urmă, „centralul” a eliminat un jucător, dar de la Atletico. Nico Gonzalez a văzut cartonașul roșu în minutul 45+7. Potrivit ziarului spaniol AS, Atletico a solicitat o explicația formală din partea CTA (Comitetul Tehnic al Arbitrilor). „Este imposibil să concurezi atunci când se explică un set de reguli și se aplică altul”, au transmis oficialii lui Atletico Madrid, notează sursa menționată anterior.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
