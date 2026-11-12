Istvan Kovacs, ridicat în slăvi după Italia – Franța 3-1: „Absolut remarcabil!”. Ce țară vrea să-l „împrumute”: „E cu 8 clase peste oricine de la noi”

Istvan Kovacs (42 de ani) a arbitrat joi seară meciul Italia – Franța 3-1, disputat la Milano în cadrul etapei cu numărul 5 din Liga Națiunilor. Chiar dacă unii fani au fost iritați de câteva dintre deciziile sale din prima repriză, per total prestația arbitrului român a fost una excelentă, apreciată în mod special de către presa de sport din străinătate.
De exemplu, Karsten Krogh, un jurnalist danez care a urmărit partida la TV, a simțit nevoia ca la final să îl laude în mod special pe Kovacs și chiar să aprecieze că ar fi nevoie de un astfel de arbitru și la meciurile importante din campionatul țării sale. „Un meci de fotbal grozav la Milano. E o plăcere să vezi o națională a Italiei agresivă și spectaculoasă.
Și mai e și arbitrul, absolut remarcabil: Istvan Kovacs. Lasă jocul să curgă și are o asemenea autoritate, încât jucătorii se concentrează pur și simplu pe fotbal. Oare nu l-am putea ‘împrumuta’ – măcar pentru meciurile decisive din Superliga? E cu vreo opt clase peste oricare arbitru danez”, a scris jurnalistul din Danemarca pe X la scurt timp după încheierea meciului de la Milano.
În acest meci, Istvan Kovacs a dictat în repriza secundă două lovituri de la 11 metri pentru Italia, ambele acordate perfect corect. Gazdele au ratat-o pe prima, prin Sebastiano Esposito, pentru ca ulterior Pio Esposito, fratele lui, să reușească să transforme, făcând astfel dubla.
Jurnaliștii de la calcionews24.com au catalogat prestația arbitrului român drept „impecabilă”. De asemenea, cei de la calciomercato.it au apreciat că evoluția lui Kovacs din această partidă a fost demnă de nota 6.5.
Skøn fodboldkamp i Milano. Dejligt at se et aggressivt, spændende italiensk landshold.
Og så bare en fuldstændig fremragende dommer i Istvan Kovacs. Lader spillet flyde og har så stor autoritet, at spillerne bare koncentrerer sig om fodbolden.
Kunne vi ikke leje ham – bare til de afgørende kampe i Superligaen? Han er omtrent otte niveauer over samtlige danske dommere.
— Karsten Krogh (@KarstenKrogh14) November 12, 2026