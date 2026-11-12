Istvan Kovacs, ridicat în slăvi după Italia – Franța 3-1: „Absolut remarcabil!”. Ce țară vrea să-l „împrumute”: „E cu 8 clase peste oricine de la noi”

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, disputat la Milano în cadrul etapei cu numărul 5 din Liga Națiunilor. Chiar dacă , per total prestația arbitrului român a fost una excelentă, apreciată în mod special de către presa de sport din străinătate.

Istvan Kovacs, lăudat de presa din străinătate după Italia – Franța 3-1 în Liga Națiunilor

De exemplu, Karsten Krogh, un jurnalist danez care a urmărit partida la TV, a simțit nevoia ca la final să îl laude în mod special pe Kovacs și chiar să aprecieze că ar fi nevoie de un astfel de arbitru și la meciurile importante din campionatul țării sale. „Un meci de fotbal grozav la Milano. E o plăcere să vezi o națională a Italiei agresivă și spectaculoasă.

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Și mai e și arbitrul, absolut remarcabil: Istvan Kovacs. Lasă jocul să curgă și are o asemenea autoritate, încât jucătorii se concentrează pur și simplu pe fotbal. Oare nu l-am putea ‘împrumuta’ – măcar pentru meciurile decisive din Superliga? E cu vreo opt clase peste oricare arbitru danez”, a scris jurnalistul din Danemarca pe X la scurt timp după încheierea meciului de la Milano.

Italienii, de asemenea încântați de Istvan Kovacs

În acest meci, Istvan Kovacs a dictat în repriza secundă două lovituri de la 11 metri pentru Italia, ambele acordate perfect corect. Gazdele au ratat-o pe prima, prin Sebastiano Esposito, pentru ca ulterior Pio Esposito, fratele lui, să reușească să transforme, făcând astfel dubla.

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Jurnaliștii de la au catalogat prestația arbitrului român drept „impecabilă”. De asemenea, cei de la au apreciat că evoluția lui Kovacs din această partidă a fost demnă de nota 6.5.

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