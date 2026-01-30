Istvan Kovacs, ridicat în slăvi în presa internațională după prestația din Dortmund – Inter! Ce au scris nemții și cum a reacționat Cristi Chivu

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a arbitrat în această săptămână meciul Borussia Dortmund – Inter Milano 0-2 din ultima etapă a fazei principale din Champions League. Prestația românului a fost una foarte solidă, și în contextul în care jocul nu a generat prea multe momente controversate din perspectiva arbitrajului.

Istvan Kovacs, extrem de apreciat pentru arbitrajul de la Borussia Dortmund – Inter Milano 0-2 din Champions League

„Centralul” originar din Carei a avut nevoie în doar două momente de intervenții din camera VAR și de fiecare dată a fost menținută decizia luată de el în teren. De asemenea, deși recunoscut deja la nivel internațional chiar ca un arbitru care tinde să acorde multe cartonașe galbene, în acest meci nu s-au petrecut decât trei astfel de episoade.

, Cristi Chivu, antrenorul italienilor, a mers, așa cum procedează de obicei de altfel, la centrul terenului și i-a felicitat pe Istvan Kovacs și asistenții săi pentru modul în care au condus partida. De asemenea, ulterior, jurnaliștii germani de la au făcut o analiză ceva mai amplă a arbitrajului din meciul Borussia – Inter, iar concluzia lor a fost una măgulitoare pentru român.

Nemții l-au notat pe Kovacs cu 2.5 după acest meci, un calificativ care înseamnă „bine spre foarte bine” în analiza lor obișnuită, cu note de la 1 la 6, în care 1 reprezintă „clasă mondială”, iar 6 că „nu-și merită banii”. De asemenea, arbitrul român a fost apreciat și de italieni după prestația din meciul de la Dortmund. Site-ul , aparținând în mod evident comunității de fani ai echipei din Milano, a titrat: „O prestație excelentă a lui Istvan Kovacs”. Iar ulterior s-au făcut următoarele precizări: „Cu o gestionare foarte bună a meciului și un ritm european, Kovacs a trecut testul”.

Arbitrul român a fost lăudat și ca urmare a meciului Galatasaray – Atletico Madrid din etapa precedentă

De asemenea, Istvan Kovacs a fost lăudat și după prestația avută în urmă cu o săptămână, tot în Champions League, Primul arbitru din istorie care a condus finalele tuturor competiților UEFA aflate în prezent în vigoare a fost apreciat chiar de către cei de la Refereeing World, o publicație, după cum îi spune și numele, specializată în analizarea arbitrajului din fotbalul mondial:

„O performanță top-class a unuia dintre cei mai buni arbitri din lume. A gestionat excelent meciul, a luat decizii rapide și a avut un control extraordinar într-o atmosferă apăsătoare, intensă. Kovacs a demonstrat încă o dată de ce i se încredințează cele mai importante partide europene”.