Sport

Istvan Kovacs, ridicat în slăvi în presa internațională după prestația din Dortmund – Inter! Ce au scris nemții și cum a reacționat Cristi Chivu

Au curs laudele la adresa lui Istvan Kovacs după Borussia Dortmund - Inter Milano 0-2 în Champions League! Ce notă i-au dat nemții și care a fost reacția lui Cristi Chivu
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.01.2026 | 07:20
Istvan Kovacs ridicat in slavi in presa internationala dupa prestatia din Dortmund Inter Ce au scris nemtii si cum a reactionat Cristi Chivu
ULTIMA ORĂ
Istvan Kovacs, extrem de apreciat după ultimele prestații din Champions League. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a arbitrat în această săptămână meciul Borussia Dortmund – Inter Milano 0-2 din ultima etapă a fazei principale din Champions League. Prestația românului a fost una foarte solidă, și în contextul în care jocul nu a generat prea multe momente controversate din perspectiva arbitrajului.

Istvan Kovacs, extrem de apreciat pentru arbitrajul de la Borussia Dortmund – Inter Milano 0-2 din Champions League

„Centralul” originar din Carei a avut nevoie în doar două momente de intervenții din camera VAR și de fiecare dată a fost menținută decizia luată de el în teren. De asemenea, deși recunoscut deja la nivel internațional chiar ca un arbitru care tinde să acorde multe cartonașe galbene, în acest meci nu s-au petrecut decât trei astfel de episoade.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei de la Dortmund, Cristi Chivu, antrenorul italienilor, a mers, așa cum procedează de obicei de altfel, la centrul terenului și i-a felicitat pe Istvan Kovacs și asistenții săi pentru modul în care au condus partida. De asemenea, ulterior, jurnaliștii germani de la Kicker au făcut o analiză ceva mai amplă a arbitrajului din meciul Borussia – Inter, iar concluzia lor a fost una măgulitoare pentru român.

Nemții l-au notat pe Kovacs cu 2.5 după acest meci, un calificativ care înseamnă „bine spre foarte bine” în analiza lor obișnuită, cu note de la 1 la 6, în care 1 reprezintă „clasă mondială”, iar 6 că „nu-și merită banii”. De asemenea, arbitrul român a fost apreciat și de italieni după prestația din meciul de la Dortmund. Site-ul L’Interista, aparținând în mod evident comunității de fani ai echipei din Milano, a titrat: „O prestație excelentă a lui Istvan Kovacs”. Iar ulterior s-au făcut următoarele precizări: „Cu o gestionare foarte bună a meciului și un ritm european, Kovacs a trecut testul”. 

ADVERTISEMENT
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro...
Digi24.ro
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

Arbitrul român a fost lăudat și ca urmare a meciului Galatasaray – Atletico Madrid din etapa precedentă

De asemenea, Istvan Kovacs a fost lăudat și după prestația avută în urmă cu o săptămână, tot în Champions League, la meciul de la Istanbul dintre Galatasaray și Atletico Madrid. Primul arbitru din istorie care a condus finalele tuturor competiților UEFA aflate în prezent în vigoare a fost apreciat chiar de către cei de la Refereeing World, o publicație, după cum îi spune și numele, specializată în analizarea arbitrajului din fotbalul mondial:

ADVERTISEMENT
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a...
Digisport.ro
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital

„O performanță top-class a unuia dintre cei mai buni arbitri din lume. A gestionat excelent meciul, a luat decizii rapide și a avut un control extraordinar într-o atmosferă apăsătoare, intensă. Kovacs a demonstrat încă o dată de ce i se încredințează cele mai importante partide europene”. 

ADVERTISEMENT
Ștefan Târnovanu, conflict cu suporterii FCSB: ”Dacă vezi că suntem la pământ, nu...
Fanatik
Ștefan Târnovanu, conflict cu suporterii FCSB: ”Dacă vezi că suntem la pământ, nu mai da și tu”. Cum vede scoaterea sa din primul ”11” în campionat
Darius Olaru știe unde a pierdut FCSB calificarea în play-off-ul Europa League: ”Putem...
Fanatik
Darius Olaru știe unde a pierdut FCSB calificarea în play-off-ul Europa League: ”Putem obține mai mult”. Vești despre accidentarea suferită
Elias Charalambous a lămurit conflictul de la pauză cu staff-ul lui Fenerbahce: „Asta...
Fanatik
Elias Charalambous a lămurit conflictul de la pauză cu staff-ul lui Fenerbahce: „Asta a fost”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
BREAKING | S-a rezolvat transferul: pleacă de la FCSB și semnează cu o...
iamsport.ro
BREAKING | S-a rezolvat transferul: pleacă de la FCSB și semnează cu o echipă din SuperLiga! În ce condiții renunță Becali la jucător
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!