Istvan Kovacs s-a fotografiat cu liderul de galerie din SuperLiga! Foto

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Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat de CCA la primul meci al etapei 5 din SuperLiga, cel dintre FC Voluntari și Petrolul, câștigat de oaspeți cu 1-2. Liderul galeriei ilfovenilor, Gheorghe Stan, cunoscut ca „Nea Gică”, a profitat de moment pentru a se poza cu arbitrul care a fost prezent în această vară la Cupa Mondială.

Istvan Kovacs s-a pozat cu „Nea Gică”, liderul galeriei lui FC Voluntari

FC Voluntari a revenit în SuperLigă în această vară după două sezoane petrecute în divizia secundă, iar „Nea Gică”, liderul de galerie al ilfovenilor, este din nou în prim-plan la meciurile de pe prima scenă. Înainte de partida pe care FC Voluntari a disputat-o contra Petrolului pe stadionul „Anghel Iordănescu”, Gheorghe Stan s-a pozat cu Istvan Kovacs, arbitrul care a condus meciul.

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Liderul de galerie al celor de la FC Voluntari a postat imaginea pe contul său de Instagram. „Nea Gică” este autorul celebrului cântec „Viața mea o împart alături de Voluntari”, iar în ultimii ani a devenit un personaj deosebit în fotbalul românesc. Gheorghe Stan a fost suporter al Rapidului timp de mai multe decenii înainte de a se atașa de FC Voluntari, grupare înființată în 2010 care are în palmares Cupa și Supercupa României.

Istvan Kovacs, scandal uriaș în Champions League

Revenit de la Cupa Mondială, unde a condus doar două jocuri în faza grupelor, Istvan Kovacs s-a aflat la centru la 3 jocuri din noul sezon. Primul a fost pe 25 iulie, când a arbitrat derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, încheiat cu o victorie clară a „câinilor”, 5-1. .

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Apoi, acesta a primit prima delegare din acest sezon într-o competiție continentală. . Norvegienii s-au calificat dramatic în play-off, iar belgienii au fost extrem de furioși la finalul jocului. În fine, al treilea meci al sezonului pentru „centralul” român a fost chiar cel dintre FC Voluntari și Petrolul.