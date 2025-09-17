Istvan Kovacs, salvat de Cătălin Popa în Champions League! „Centralul” a fost aproape de o eroare majoră în Olympiacos – Pafos

0-0 din . „Centralul” român a fost aproape de o eroare majoră, care putea schimba cursul jocului, însă și-a schimbat decizia după ce a fost chemat la marginea terenului de Cătălin Popa, aflat în camera VAR.

Istvan Kovacs, salvat de intervenția lui Cătălin Popa

Pafos a rămas în zece oameni în minutul 26 al partidei cu Olympiacos, după ce fundașul brazilian Bruno a primit două cartonașe galbene din partea lui Istvan Kovacs în decurs de doar 11 minute. Ambele au fost acordate pentru faulturi, iar misiunea ciprioților, aflați la debut în această fază a competiției, devenea una extrem de complicată.

În minutul 71, Jaja se îndrepta periculos către poarta gazdelor în momentul în care a fost faultat de către fostul jucător al Interului, Mehdi Taremi. Inițial, Istvan Kovacs i-a arătat cartonașul roșu atacantului, însă decizia ar fi fost una greu de justificat, ținând cont de faptul că iranianul nu era ultimul apărător, iar intervenția nu a fost una foarte puternică.

Din fericire pentru Istvan Kovacs, eroarea sa a fost depistată de Cătălin Popa, aflat în camera VAR, iar „centralul” a schimbat decizia după ce a urmărit din nou faza pe monitor. Taremi a primit un cartonaș galben și a rămas pe gazon până la finalul întâlnirii, însă nu a reușit să aducă victoria pentru Olympiacos.

Cum a reacționat presa din Cipru după ce jucătorul lui Pafos a fost eliminat de Istvan Kovacs

Jurnaliștii ciprioți au catalogat drept corecte cele două cartonașe galbene acordate de Istvan Kovacs fundașului sudamerican Bruno. „Brazilianul a fost sancționat pentru două intrări dure, prima în minutul 15 și a doua unsprezece minute mai târziu (minutul 26), arbitrul neavând altă opțiune decât să-l elimine, ceea ce l-a dezamăgit pe Carcedo (n.r. antrenorul lui Pafos).

Eliminarea le-a pus campionilor o provocare uriașă, forțându-i să joace aproape tot meciul în inferioritate numerică împotriva lui Olympiacos”, au notat cei de la . Chiar și în acest context, Pafos a rezistat și a obținut un rezultat pozitiv la debutul în Champions League.

Mijlocașul român Vlad Dragomir a fost titular pentru Pafos, fiind înlocuit în minutul 86 al întâlnirii. Prestația fostului jucător de la Arsenal a fost notată cu 6.1 de site-ul . Acesta a avut un procentaj al paselor reușite de 79% și a câștigat doar 3 dintre cele 14 dueluri contestate împotriva adversarilor.