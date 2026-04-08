Istvan Kovacs, salvat de VAR în Barcelona – Atletico Madrid! Diego Simeone, scos din minți de decizia românului. Verdictul specialistului. Update

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a avut parte de primele probleme la duelul dintre Barcelona și Atletico Madrid, din sferturile Champions League, chiar în finalul primei reprize, când colegii din camera VAR l-au salvat în urma unei decizii controversate.

Fostul arbitru spaniol, cu sute de meciuri la nivel de La Liga, a analizat faza controversată din partida Barcelona – Atletico Madrid.

„Este cartonaș roșu. Arbitrul poate nu a avut cea mai bună vizibilitate, dar este bine că VAR a intervenit să-l avertizeze”, a spus Iturralde Gonzalez, fostul arbitru iberic.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a avut nevoie de VAR pentru a-l elimina pe Pau Cubarsi în Barcelona – Atletico Madrid

Confruntarea de pe Camp Nou dintre Barcelona și Atletico Madrid a părut că nu-i pune probleme lui Istvan Kovacs, cel care însă a avut de judecat o fază dificilă în minutele de final ale primei reprize. Centralul român a dat doar cartonaș galben la un fault pe care Pau Cubarsi l-a făcut asupra lui Giuliano Simeone, cel care scăpa singur către poarta adversă și avea o șansă iminentă de a înscrie.

Decizia l-a scos din sărite pe Diego Simeone, cel care a protestat vizibil și plin de nervi la adresa arbitrului. Totuși, în cele din urmă Istvan Kovacs a fost chemat de colegii din camera VAR să revadă faza, iar centralul și-a schimbat decizia și i-a acordat cartonaș roșu direct lui Pau Cubarsi pentru fault din postura de ultim apărător. Cel mai probabil românul s-a gândit inițial că Giuliano Simeone nu are balonul sub control și de asta nu a dat eliminare, însă reluările au arătat că atacantul de la Atletico Madrid avea șanse mari de a prelua dacă nu era împiedicat de adversarul său.

ADVERTISEMENT

Veștile proaste pentru Barcelona nu s-au oprit aici însă. Din lovitura liberă dictată la aproximativ 20 de metri de poartă, Julian Alvarez a reușit să marcheze un gol de excepție. Vârful sud-american a șutat imparabil și nu i-a dat nicio șansă lui Joan Garcia, cel care s-a aruncat în disperare pentru a încerca să respingă balonul, însă mingea s-a oprit sub bară și așa s-a deschis scorul.

ADVERTISEMENT

Momente speciale în memoria lui Mircea Lucescu la meciul dintre Barcelona și Atletico Madrid

la îndemnul UEFA s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, cel care a antrenat în peste 100 de meciuri în Liga Campionilor și care este într-un top al tehnicienilor cu cele mai multe trofee din istorie.

ADVERTISEMENT

Zeci de mii de oameni s-au ridicat în picioare și au adus un moment de respect pentru , iar imaginile impresionante au devenit rapid virale în România și nu numai. Respectul pe care Mircea Lucescu l-a primit din partea lumii fotbalului este încă o piatră de temelie a moștenirii pe care o lasă în spate.