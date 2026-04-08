Istvan Kovacs, salvat de VAR în Barcelona – Atletico Madrid! Diego Simeone, scos din minți de decizia românului. Verdictul specialistului. Update

Istvan Kovacs a avut parte de primele probleme la duelul dintre Barcelona și Atletico Madrid, din sferturile Champions League, chiar în finalul primei reprize, când colegii din camera VAR l-au salvat în urma unei decizii controversate.
Fostul arbitru spaniol, cu sute de meciuri la nivel de La Liga, a analizat faza controversată din partida Barcelona – Atletico Madrid.
„Este cartonaș roșu. Arbitrul poate nu a avut cea mai bună vizibilitate, dar este bine că VAR a intervenit să-l avertizeze”, a spus Iturralde Gonzalez, fostul arbitru iberic.
Confruntarea de pe Camp Nou dintre Barcelona și Atletico Madrid a părut că nu-i pune probleme lui Istvan Kovacs, cel care însă a avut de judecat o fază dificilă în minutele de final ale primei reprize. Centralul român a dat doar cartonaș galben la un fault pe care Pau Cubarsi l-a făcut asupra lui Giuliano Simeone, cel care scăpa singur către poarta adversă și avea o șansă iminentă de a înscrie.
Decizia l-a scos din sărite pe Diego Simeone, cel care a protestat vizibil și plin de nervi la adresa arbitrului. Totuși, în cele din urmă Istvan Kovacs a fost chemat de colegii din camera VAR să revadă faza, iar centralul și-a schimbat decizia și i-a acordat cartonaș roșu direct lui Pau Cubarsi pentru fault din postura de ultim apărător. Cel mai probabil românul s-a gândit inițial că Giuliano Simeone nu are balonul sub control și de asta nu a dat eliminare, însă reluările au arătat că atacantul de la Atletico Madrid avea șanse mari de a prelua dacă nu era împiedicat de adversarul său.
Veștile proaste pentru Barcelona nu s-au oprit aici însă. Din lovitura liberă dictată la aproximativ 20 de metri de poartă, Julian Alvarez a reușit să marcheze un gol de excepție. Vârful sud-american a șutat imparabil și nu i-a dat nicio șansă lui Joan Garcia, cel care s-a aruncat în disperare pentru a încerca să respingă balonul, însă mingea s-a oprit sub bară și așa s-a deschis scorul.
Înainte de startul partidei dintre Barcelona și Atletico Madrid, la îndemnul UEFA s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, cel care a antrenat în peste 100 de meciuri în Liga Campionilor și care este într-un top al tehnicienilor cu cele mai multe trofee din istorie.
Zeci de mii de oameni s-au ridicat în picioare și au adus un moment de respect pentru legendarul „Il Luce”, iar imaginile impresionante au devenit rapid virale în România și nu numai. Respectul pe care Mircea Lucescu l-a primit din partea lumii fotbalului este încă o piatră de temelie a moștenirii pe care o lasă în spate.