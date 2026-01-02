Istvan Kovacs, scandal monstru în Emirate! Ce s-a întâmplat în prelungirile meciului, plus „carnaval” de cartonașe. Video

ADVERTISEMENT

István Kovács, cel mai bine cotat arbitru român, a fost la centru pe 2 ianuarie, la meciul din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite dintre Al Ain și Al Sharjah, și i-a enervat la culme pe jucătorii celor două echipe. Centralul din Carei a acordat un cartonaș roșu și a oprit o fază clară de gol dintr-un motiv incredibil.

Probleme pentru István Kovács în primul său meci al anului

, însă István Kovács nu stă degeaba. Arbitrul român a fost delegat la un meci important din campionatul Emiratelor Arabe Unite și a ieșit în evidență în prelungirile partidei Al Ain – Al Sharjah, câștigată de gazde cu scorul de 1-0.

Concret, în prelungirile partidei, István Kovács a acordat o lovitură liberă indirectă pentru echipa oaspete. Totuși, jucătorul celor de la Al Sharjah nu a respectat indicațiile arbitrului și a continuat jocul fără să oprească mingea.

الحكم الروماني "فصل" عليهم و قام يوزع انذارات 😂 — UAE Sport News 🇦🇪 (@action_news)

Fotbalistul formației Al Sharjah a pasat greșit, iar un atacant de la Al Ain a recuperat balonul și a rămas singur cu portarul. István Kovács a întors însă imediat faza, întrucât lovitura liberă indirectă nu a fost executată conform regulamentului. Cei de la Al Ain au protestat vehement, însă centralul din Carei nu și-a putut schimba decizia.

Presa din Emirate, critici pentru István Kovács. Decizia uluitoare luată de arbitrul român la un fault extrem de dur

Partida, disputată pe Thnoun Bin Mohammed Stadium, a fost una extrem de tensionată. Arbitrul român a scos din buzunar opt cartonașe galbene, cinci dintre ele fiind arătate în minutele de prelungire. Mai mult, István Kovács a eliminat și un jucător de la Al Ain, pe Al Baloushi, în minutul 80.

مسلم احمد: محمد عباس لا يستحق الإنذار في الدقيقة 78 تم طرده للإنذار الثاني الغير مستحق الإنذار للمسة اليد يجب ان يكون يمنع هجمة واعدة — Sport 4 All News 🇦🇪 (@Sport_4All)

În plus, în repriza a doua a existat și un alt moment controversat. Ebraheim, jucătorul celor de la Al Sharjah, a fost faultat dur de un adversar care a intrat cu talpa sus, direct pe gleznă, însă, în mod inexplicabil, István Kovács a acordat doar cartonașul galben.

مسلم احمد: الدقيقة 66 طرد غير محتسب على لاعب العين محمد عباس للدخول العنيف — Sport 4 All News 🇦🇪 (@Sport_4All)

o, de trei ori mai mult decât la jocurile din Superliga României. În ultimii ani, acesta și-a rotunjit serios veniturile cu munca depusă în zona arabă.