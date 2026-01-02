Istvan Kovacs, scandal monstru în Emirate! Ce s-a întâmplat în prelungirile meciului, plus „carnaval” de cartonașe. Video

István Kovács, cel mai bine cotat arbitru român, a fost la centru pe 2 ianuarie, la meciul din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite dintre Al Ain și Al Sharjah, și i-a enervat la culme pe jucătorii celor două echipe. Centralul din Carei a acordat un cartonaș roșu și a oprit o fază clară de gol dintr-un motiv incredibil.
În România, sezonul a fost întrerupt până la mijlocul lunii ianuarie, însă István Kovács nu stă degeaba. Arbitrul român a fost delegat la un meci important din campionatul Emiratelor Arabe Unite și a ieșit în evidență în prelungirile partidei Al Ain – Al Sharjah, câștigată de gazde cu scorul de 1-0.
Concret, în prelungirile partidei, István Kovács a acordat o lovitură liberă indirectă pentru echipa oaspete. Totuși, jucătorul celor de la Al Sharjah nu a respectat indicațiile arbitrului și a continuat jocul fără să oprească mingea.
Fotbalistul formației Al Sharjah a pasat greșit, iar un atacant de la Al Ain a recuperat balonul și a rămas singur cu portarul. István Kovács a întors însă imediat faza, întrucât lovitura liberă indirectă nu a fost executată conform regulamentului. Cei de la Al Ain au protestat vehement, însă centralul din Carei nu și-a putut schimba decizia.
Partida, disputată pe Thnoun Bin Mohammed Stadium, a fost una extrem de tensionată. Arbitrul român a scos din buzunar opt cartonașe galbene, cinci dintre ele fiind arătate în minutele de prelungire. Mai mult, István Kovács a eliminat și un jucător de la Al Ain, pe Al Baloushi, în minutul 80.
În plus, în repriza a doua a existat și un alt moment controversat. Ebraheim, jucătorul celor de la Al Sharjah, a fost faultat dur de un adversar care a intrat cu talpa sus, direct pe gleznă, însă, în mod inexplicabil, István Kovács a acordat doar cartonașul galben.
Pentru fiecare meci pe care István Kovács îl arbitrează în Golf, centralul român încasează nu mai puțin de 5.000 de euro, de trei ori mai mult decât la jocurile din Superliga României. În ultimii ani, acesta și-a rotunjit serios veniturile cu munca depusă în zona arabă.