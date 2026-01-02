Sport

Istvan Kovacs, scandal monstru în Emirate! Ce s-a întâmplat în prelungirile meciului, plus „carnaval” de cartonașe. Video

Istvan Kovacs a avut parte de un meci extrem de dificil în Emiratele Arabe Unite. Arbitrul român a enervat jucătorii ambelor echipe. Ce decizii controversate a luat.
Alex Bodnariu
02.01.2026 | 20:24
Probleme pentru István Kovács în primul său meci al anului
István Kovács, cel mai bine cotat arbitru român, a fost la centru pe 2 ianuarie, la meciul din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite dintre Al Ain și Al Sharjah, și i-a enervat la culme pe jucătorii celor două echipe. Centralul din Carei a acordat un cartonaș roșu și a oprit o fază clară de gol dintr-un motiv incredibil.

În România, sezonul a fost întrerupt până la mijlocul lunii ianuarie, însă István Kovács nu stă degeaba. Arbitrul român a fost delegat la un meci important din campionatul Emiratelor Arabe Unite și a ieșit în evidență în prelungirile partidei Al Ain – Al Sharjah, câștigată de gazde cu scorul de 1-0.

Concret, în prelungirile partidei, István Kovács a acordat o lovitură liberă indirectă pentru echipa oaspete. Totuși, jucătorul celor de la Al Sharjah nu a respectat indicațiile arbitrului și a continuat jocul fără să oprească mingea.

Fotbalistul formației Al Sharjah a pasat greșit, iar un atacant de la Al Ain a recuperat balonul și a rămas singur cu portarul. István Kovács a întors însă imediat faza, întrucât lovitura liberă indirectă nu a fost executată conform regulamentului. Cei de la Al Ain au protestat vehement, însă centralul din Carei nu și-a putut schimba decizia.

Presa din Emirate, critici pentru István Kovács. Decizia uluitoare luată de arbitrul român la un fault extrem de dur

Partida, disputată pe Thnoun Bin Mohammed Stadium, a fost una extrem de tensionată. Arbitrul român a scos din buzunar opt cartonașe galbene, cinci dintre ele fiind arătate în minutele de prelungire. Mai mult, István Kovács a eliminat și un jucător de la Al Ain, pe Al Baloushi, în minutul 80.

În plus, în repriza a doua a existat și un alt moment controversat. Ebraheim, jucătorul celor de la Al Sharjah, a fost faultat dur de un adversar care a intrat cu talpa sus, direct pe gleznă, însă, în mod inexplicabil, István Kovács a acordat doar cartonașul galben.

Pentru fiecare meci pe care István Kovács îl arbitrează în Golf, centralul român încasează nu mai puțin de 5.000 de euro, de trei ori mai mult decât la jocurile din Superliga României. În ultimii ani, acesta și-a rotunjit serios veniturile cu munca depusă în zona arabă.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
