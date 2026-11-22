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Istvan Kovacs a fost ținta unui atac extrem de dur din partea lui Horia Ivanovici, după deciziile controversate luate în partida dintre CFR Cluj și Oțelul Galați. Moderatorul FANATIK SUPERLIGA a contestat penalty-ul acordat clujenilor și eliminarea lui Miguel Silva, acuzându-l pe arbitrul român de o atitudine autoritară pe teren. Vivi Răchită a criticat, la rândul său, comportamentul centralului față de jucători, în timp ce Dănuț Lupu a intervenit cu o ironie la adresa celor de la CFR Cluj.

Horia Ivanovici, atac devastator la adresa lui Istvan Kovacs: „Se crede conducătorul Partidului Comunist al Arbitrilor!”

din confruntarea CFR Cluj – Oțelul Galați a provocat reacții vehemente în studioul FANATIK SUPERLIGA. Horia Ivanovici a contestat în primul rând lovitura de pedeapsă acordată formației clujene, considerând că intervenția fundașului gălățean nu justifica o asemenea decizie. Moderatorul emisiunii a explicat că, din punctul său de vedere, contactul dintre cei doi fotbaliști a fost unul minor, iar atacantul CFR-ului a căzut prea ușor.

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„Doamne, ce a putut să facă băiatul ăsta, Istvan Kovacs! Mă uitam la el, la Istvan… Dă un penalty? Dacă ăla e penalty pentru CFR, înseamnă că trebuie să dai zece penalty-uri pe meci. M-am uitat la poziția corpului fundașului de la Oțelul. E genul ăla de nici măcar nu-l strânge, îl ține așa, îl tatonează și se aruncă atacantul”, a declarat Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Cea mai dură reacție a lui Horia Ivanovici a venit, însă, în momentul în care a analizat eliminarea lui Miguel Silva. Fotbalistul Oțelului a primit al doilea cartonaș galben, iar moderatorul FANATIK SUPERLIGA consideră că sancțiunea a fost nejustificată.

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„Al doilea galben pentru Miguel Silva este ceva de genul: «Eu sunt Dumnezeu, eu conduc partidul, ăsta e partidul meu». Ăsta ar fi titlul, de fapt, la ce a făcut el: «Istvan Kovacs se crede conducătorul Partidului Comunist al Arbitrilor din România». Practic inventează al doilea galben pentru Miguel, care, efectiv, mergea. Nu cred că i-a scăpat vreo înjurătură, dar Miguel a rămas mască”, a spus Horia Ivanovici.

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Horia Ivanovici, comparație explozivă: „Pe Santiago Bernabeu aveai tupeul ăsta?”

Moderatorul emisiunii a continuat , susținând că eliminarea lui Miguel Silva a influențat desfășurarea partidei. Horia Ivanovici a pus sub semnul întrebării și posibilitatea ca arbitrul român să ia o decizie similară într-un meci de mare anvergură din fotbalul european.

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„Nu poți să dai al doilea galben doar dacă te crezi conducătorul Partidului Comunist al Arbitrilor din România. Practic, doar dacă te comporți ca un dictator în teren. L-a scos, a înclinat balanța și mă uitam la Miguel Silva, care era pur și simplu mască. Sunt curios dacă avea tupeu pe Santiago Bernabeu. Mourinho intra în teren și îl alerga până îi dădea două, îl bătea”, a continuat Horia Ivanovici.

Vivi Răchită îl acuză pe Kovacs de sfidare: „Eu sunt de Champions League, voi sunteți de liga a doua!”

Vivi Răchită a intervenit și el în discuție, fiind nemulțumit în special de atitudinea pe care Istvan Kovacs ar fi avut-o față de fotbaliști. Fostul fundaș consideră că arbitrul a afișat o poziție de superioritate și că jucătorii nu au avut libertatea de a-i cere explicații pentru deciziile luate. Răchită a comparat situația cu fotbalul englez, unde crede că un asemenea comportament ar fi fost sancționat inclusiv de spectatori.

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„Mie mi se pare sfidare la cum se comporta cu jucătorii. Ceva de genul: «Eu sunt de Champions League, voi sunteți așa, de liga a doua, acolo». Dacă era în Anglia, îl fluierau și suporterii echipei avantajate. Jucătorii nu puteau să spună nimic că gata, pac, galben. Era cam: «Tu vorbești cu mine? Eu sunt Kovacs, cum să vorbești tu cu mine?»”, a declarat Vivi Răchită.

Dănuț Lupu, ironie după arbitrajul lui Istvan Kovacs: „CFR nu mai are nevoie de antrenor!”

În mijlocul discuțiilor aprinse, Dănuț Lupu a intervenit cu o glumă la adresa clubului CFR Cluj. Fostul internațional a făcut referire la Șumudică și a sugerat, în mod ironic, că echipa ardeleană nu ar mai avea nevoie de antrenor dacă ar beneficia de asemenea decizii de arbitraj: „Aș vrea să fac eu o glumă. Șumi de-aia pleacă de la CFR, și-a dat seama că ei n-au nevoie de antrenor”, a spus, amuzat, Dănuț Lupu.

La finalul discuției, Horia Ivanovici și-a menținut poziția și a revenit asupra comparației făcute la adresa lui Istvan Kovacs. Directorul FANATIK a insistat că deciziile centralului au fost, în opinia sa, greu de justificat: „Nu poți să faci așa ceva. Kovacs e conducătorul Partidului Comunist al Arbitrilor din România, cum să i se întâmple ceva acum? Nu poți să-ți bați joc chiar așa, nu poți”, a încheiat Horia Ivanovici.