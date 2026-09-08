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În această seară va debuta noul sezon de UEFA Champions League și avem parte de câteva modificări importante în regulament. Istvan Kovacs este și el vizat. UEFA vrea mai puține intervenții VAR, decizii mai rapide și, mai ales, aceeași interpretare a fazelor importante de la un campionat la altul.

UEFA schimbă arbitrajul din temelii! Ce se întâmplă cu VAR din noul sezon de Champions League

Roberto Rosetti, directorul de arbitraj al forului continental, a prezentat linia care va fi urmată în sezonul 2026/2027. Mesajul este simplu. Arbitrul trebuie să redevină principalul responsabil pentru ceea ce se întâmplă pe teren.

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Schimbările vin înaintea debutului fazei principale din UEFA nu vrea însă ca noile principii să rămână doar la nivelul competițiilor europene. Rosetti a discutat în această vară cu responsabilii de arbitraj din toate cele 55 de federații membre. Obiectivul este ca aceleași faze să primească, pe cât posibil, aceleași decizii în Anglia, Franța, Turcia, România sau în orice alt campionat european.

a lansat în acest scop și platforma „Clear Line”. Aceasta conține peste 150 de exemple de faze și explicații despre modul în care trebuie interpretate. Sunt prezentate penalty-uri, hențuri, eliminări și alte situații controversate.

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„Vrem să readucem arbitrul în centrul deciziilor. Nu ne plac arbitrii care așteaptă confirmarea de la VAR. Vrem ca ei să ia decizii pe teren, iar corectarea erorilor să se facă doar dacă există dovezi clare. Trebuie să fim consecvenți și coordonați în toate competițiile, fie că este vorba de Azerbaidjan, Anglia, Finlanda, Franța sau Turcia”, a declarat Rosetti, conform Mundo Deportivo.

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Istvan Kovacs trebuie să se conformeze! UEFA anunță noua linie de arbitraj în Champions League

Una dintre cele mai importante noutăți privește al doilea cartonaș galben. VAR poate interveni dacă arbitrul elimină un jucător după un avertisment acordat în mod evident greșit. Până acum, protocolul VAR era concentrat pe cartonașele roșii directe. Noua regulă permite repararea unei erori care lasă o echipă în inferioritate numerică. Intervenția trebuie însă să fie rezervată cazurilor clare.

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VAR poate interveni și atunci când arbitrul sancționează jucătorul greșit. În acest caz, nu este analizată din nou gravitatea faultului. Tehnologia este folosită doar pentru stabilirea identității fotbalistului care trebuie avertizat sau eliminat.

UEFA vrea mai puține intervenții VAR

Paradoxal, VAR primește mai multe atribuții, dar UEFA cere ca tehnologia să fie folosită mai rar. VAR trebuie să corecteze o eroare „clară și evidentă”, nu să rejudece fiecare fază. UEFA vrea să evite analizele interminabile ale contactelor din careu. Dacă imaginile nu demonstrează clar că arbitrul a greșit, decizia luată pe teren trebuie păstrată.

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Aceeași abordare este cerută și la henț. Poziția brațului nu trebuie analizată doar dintr-o imagine înghețată. Arbitrii trebuie să țină cont de mișcarea jucătorului, distanță și direcția în care se deplasează brațul.

Schimbare importantă și la cornere

VAR poate corecta și un corner acordat în mod evident greșit. Verificarea trebuie făcută rapid și nu trebuie să producă o întârziere importantă. Dacă imaginile arată clar că atacantul a atins ultimul mingea, cornerul poate fi transformat în lovitură de la poartă. Regula nu funcționează însă și în sens invers.

Există noutăți și pentru duelurile din careu înaintea executării unei faze fixe. Dacă un atacant comite o abatere înainte ca mingea să fie pusă în joc, iar acțiunea are un impact direct asupra unui gol, VAR poate interveni.

UEFA vrea ca tragerile de timp să dispară din fotbal!

Se schimbă și procedura în cazul înlocuirilor. Jucătorul schimbat trebuie să părăsească terenul în maximum zece secunde. Dacă trage de timp, echipa sa poate fi obligată să evolueze temporar în inferioritate.

Măsurile sunt mai dure și în cazul accidentărilor. Un fotbalist care primește îngrijiri pe teren trebuie, în anumite situații, să rămână un minut în afara suprafeței de joc după reluarea partidei. Există însă mai multe excepții, inclusiv pentru portari.