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Istvan Kovacs a fost criticat în ultima perioadă pentru prestațiile tot mai slabe din meciurile arbitrate. Cristi Balaj a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre motivul dureros din spatele manierei modeste în care s-a prezentat „centralul” din Carei recent.

Drama lui Istvan Kovacs

înaintea meciului cu Farul și criticat vehement în urmă cu puțin timp de oameni precum sau , Istvan Kovacs trece printr-o perioadă delicată din viața sa. Mai exact, joi, 16 septembrie, Kovacs (Tisza) Istvan, tatăl celebrilor arbitri Istvan și Szabolcs Kovacs, Cristi Balaj a dezvăluit că acest episod l-a doborât pe Istvan Kovacs, nemaifiind capabil să presteze la standardul său.

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„Acum a fost o situație mai delicată și n-am vrut să vorbesc, dar acum că s-a întâmplat, cred că a și apărut în mass-media, din păcate. Puțină lume știe că Istvan a avut, în continuare nu știu în ce măsură și-a revenit, o situație dificilă acasă. El înainte de aceste meciuri pe care le-a avut, a încercat să facă tot ce depindea de el pentru a rezolva problema medicală. N-am vrut să vorbesc de ele, că nu vreau să vorbesc de situația medicală din familia unei persoane.

Nu este corect, dar a fost într-o situație complicată și înainte de toate este om, nu poți să nu-ți pese. Din păcate, finalul până la urmă s-a întâmplat, la scurt timp după acel meci a avut și înmormântarea și e greu pentru că te culci… Zici că ești puternic, dar când te pui în pat, când te trezești sau te gândești la același lucru… Atunci, fără să-ți dai seama, după ce ai avut o evoluție mai slabă într-un meci, te întrebi de ce… și explicațiile sunt acestea!”, a spus Cristi Balaj în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cum a fost primit Istvan Kovacs la meciul Dinamo – Farul

Dinamo a învins Farul cu 4-0 în etapa a 10-a din SuperLiga, pe Arena Națională. Dinamoviștii nu l-au uitat însă pe Istvan Kovacs după prestația controversată din derby-ul cu FCSB. Tocmai din acest motiv, Ștefan Știucă, crainicul „câinilor”, l-a ironizat pe centralul din Carei atunci când a prezentat brigada de arbitri.

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Announcerul l-a prezentat pe Marian Barbu într-un mod special: „Avem plăcerea să-l primim alături de noi pe cel mai bun arbitru român al momentului, Marian Barbu”, atac subtil la adresa lui Kovacs, considerat cel mai bun arbitru român în prezent.

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