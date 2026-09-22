Istvan Kovacs a fost criticat în ultima perioadă pentru prestațiile tot mai slabe din meciurile arbitrate. Cristi Balaj a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre motivul dureros din spatele manierei modeste în care s-a prezentat „centralul” din Carei recent.
Înțepat de crainicul lui Dinamo înaintea meciului cu Farul și criticat vehement în urmă cu puțin timp de oameni precum Adrian Porumboiu sau Gigi Becali, Istvan Kovacs trece printr-o perioadă delicată din viața sa. Mai exact, joi, 16 septembrie, Kovacs (Tisza) Istvan, tatăl celebrilor arbitri Istvan și Szabolcs Kovacs, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Cristi Balaj a dezvăluit că acest episod l-a doborât pe Istvan Kovacs, nemaifiind capabil să presteze la standardul său.
„Acum a fost o situație mai delicată și n-am vrut să vorbesc, dar acum că s-a întâmplat, cred că a și apărut în mass-media, din păcate. Puțină lume știe că Istvan a avut, în continuare nu știu în ce măsură și-a revenit, o situație dificilă acasă. El înainte de aceste meciuri pe care le-a avut, a încercat să facă tot ce depindea de el pentru a rezolva problema medicală. N-am vrut să vorbesc de ele, că nu vreau să vorbesc de situația medicală din familia unei persoane.
Nu este corect, dar a fost într-o situație complicată și înainte de toate este om, nu poți să nu-ți pese. Din păcate, finalul până la urmă s-a întâmplat, la scurt timp după acel meci a avut și înmormântarea și e greu pentru că te culci… Zici că ești puternic, dar când te pui în pat, când te trezești sau te gândești la același lucru… Atunci, fără să-ți dai seama, după ce ai avut o evoluție mai slabă într-un meci, te întrebi de ce… și explicațiile sunt acestea!”, a spus Cristi Balaj în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
Dinamo a învins Farul cu 4-0 în etapa a 10-a din SuperLiga, pe Arena Națională. Dinamoviștii nu l-au uitat însă pe Istvan Kovacs după prestația controversată din derby-ul cu FCSB. Tocmai din acest motiv, Ștefan Știucă, crainicul „câinilor”, l-a ironizat pe centralul din Carei atunci când a prezentat brigada de arbitri.
Announcerul l-a prezentat pe Marian Barbu într-un mod special: „Avem plăcerea să-l primim alături de noi pe cel mai bun arbitru român al momentului, Marian Barbu”, atac subtil la adresa lui Kovacs, considerat cel mai bun arbitru român în prezent.