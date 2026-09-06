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Într-unul dintre cele mai nebune derby-uri din ultimele sezoane, Dinamo a învins pe FCSB cu 2-1, în etapa a 8-a a sezonului din SuperLiga. Partida disputată pe stadionul Arcul de Triumf a avut de toate: goluri, ratări, penalty-uri (acordate, neacordate, ratate), cartonașe roșii și foarte multe decizii controversate de arbitraj. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a analizat, în detaliu, fiecare fază care a aprins derby-ul din Capitală. Verdictele specialistului.

Cristi Balaj a dat verdictul în faza duelului Cîrjan – Korenica. Penalty sau fault în atac?

Derby-ul dintre Dinamo și FCSB a fost marcat în prima repriză de o cascadă de decizii controversate luate de Istvan Kovacs (41 de ani). „Centralul” din Carei a fost salvat sau corectat mereu de colegii săi din camera VAR. Totul a început în minutul 22. Noul transfer al lui Gigi Becali, Meriton Korenica (29 de ani) a avut o intrare riscantă pe linia de 16, la Cătălin Cîrjan (23 de ani), iar Kovacs a dictat lovitură liberă. Când toată lumea aștepta ca Dinamo dă primească penalty, arbitrul s-a întors de la ecranul VAR cu o decizie total schimbată: Kovacs nu a dat nici lovitură liberă, nici penalty. El a considerat că nu a fost fault și i-a anulat cartonașul galben lui Korenica, după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

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FCSB a repus mingea din lovitură indirectă, după ce arbitrul a considerat că a fost, de fapt, fault în atac. , la FANATIK SUPERLIGA, de ce într-o astfel de fază nu se mai dă fault al fotbalistului care se apără. Totul ar avea la bază o serie de directive de la FIFA și UEFA. „Cei de la UEFA, FIFA schimbă foarte mult sau au venit cu multe elemente noi în ultima perioadă. (…) În momentul în care un atacant vrea să șuteze la poartă sau să dea o pasă lungă, dacă se întâmplă să existe un apărător aproape de el, în spatele lui și îi atinge piciorul și acel contact îi provoacă o mișcare greșită a piciorului, chiar să-și dea cu piciorul cu care vrea să lovească mingea, să lovească piciorul de sprijin și cade, nu se sancționează”.

În trecut era fault, că din cauza apărătorului era împiedicat atacantul. Ei bine, acum nu se sancționează. Chiar dacă apărătorul i-a invadat spațiul. Au inventat un termen nou, ‘i-a invadat spațiul’. Ăsta este termenul folosit. Deci apărătorul a invadat spațiul atacantului. Dar nicidecum nu trebuie să-l sancționezi pe apărător, că din cauza lui, în urma acelui contact, a căzut atacantul. Nu-l sancționezi pe atacant cu măsură disciplinară. Din punctul meu, în această fază, cel care calcă, care lovește, care are o incorectitudine este atacantul, pentru că atacantul, după ce a lovit mingea, îl calcă pe apărătorul care i-a invadat spațiul, un procedeu permis de regulament. Ai voie să te apropii de adversar, o faci pe propria răspundere.

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Cîrjan, după ce lovește mingea, îl calcă pe Korenica și se dezechilibrează. Ce face Korenica ulterior cu celălalt picior nu este o greșeală care trebuie sancționată cu măsură disciplinară, deci nu dai nici decizie tehnică și nu dai cartonaș galben la jucătorul care calcă, deoarece a fost o călcare neglijentă. El nu avea unde să pună piciorul din cauza faptului că apărătorul i-a invadat spațiul.

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În situația în care ar fi avut unde să pună piciorul în altă parte și l-ar fi călcat, atuncea era fault cu avertisment pentru Cîrjan. Din punctul meu de vedere greșește fluierând fault”, explică Balaj. Decizia luată în final de Istvan Kovacs, ajutat de colegii din camera VAR, a fost una corectă, aceea de a nu acordat penalty, ci fault în atac, este concluzia lui Balaj la această fază grea.

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A fost corectă eliminarea lui Andre Duarte? Balaj: „Kovacs, constrâns să dea ‘roşu’ de VAR”

Această fază nu s-a încheiat aici. Cel mai bine cotat arbitru din România la nivel internațional a fost chemat din nou de VAR. . Aici, jucătorul de la FCSB pare că îl lovește cu palma peste față pe rivalul său. Fără să ezite, oficialul partidei i-a arătat cartonașul roșu fundașului central de la FCSB, pentru gest nesportiv.

În opinia lui Cristi Balaj, principala vină în această fază este a apărătorului de la FCSB. De ce? Pentru că el se expune prin gestul său. În ceea ce-l privește pe Kovacs, odată ce a fost chemat la VAR, asta înseamnă că cei de acolo au fos convinși că s-a întâmplat ceva grav. „Istvan Kovacs a fost constrâns să dea roșu”, spune Balaj. Fostul arbitru subliniază că el nu l-ar fi chemat pe Kovacs, însă punctează din nou că principala vină este a jucătorului de la FCSB.

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„În momentul în care un jucător are o asemenea atitudine, el se expune. Adică ajungi la mâna arbitrului. Jucătorul a dus palma peste fața adversarului. Că i-a șters umărul, că nu a fost intensitate.. aici nu aveți nevoie de experți. Eu spun care sunt prevederile regulamentare. Repet: un jucător care are o asemenea intervenție se expune. Îmi este greu să stabilesc dacă este lovire sau ștergere. Din imaginile de la TV, e greu să stabilesc dacă e lovire clară. (…) Când este lovit peste față, lovitura este mai sensibilă.

Cei din camera VAR trebuie să intervină atunci când sunt convinși că s-a întâmplat ceva evident. Când sunt convinși că acea palmă are violență, că nu e doar o ștergere. Recomandările FIFA, UEFA sunt să existe o unanimitate. În momentul în care un arbitru este chemat, atunci trebuie să existe unanimitate.

Dacă sunt elemente pentru a acorda cartonaș roșu, atunci se dă cartonaș roșu. (n.r. Este lovire?) Mi-e greu să dau eu verdictul. Eu, dacă eram în camera VAR, nu l-aș fi chemat pe arbitru. Principala vină este a jucătorului, care se expune. Dacă cei din camera VAR stabilesc că este lovire și îl chem pe arbitrul central, acesta este constrâns să dea roșu. Kovacs nu a fost obligat să dea roșu, a fost constrâns”, spune Balaj.

Trebuia anulat golul marcat de Garita?

, a trimis mingea în plasă în prelungirile primei reprize. Imediat, „centralul” i-a anulat golul pentru un fault în atac asupra lui Martin Pascual. Gigi Becali a explodat după meci și a spus că reușita a fost corectă. Cristi Balaj vine cu explicația specialistului și îi dă dreptate lui Istvan Kovacs.

„Este împingere. Împingerea nu este determinată doar de mișcarea mâinii, este determinată și de viteza de deplasare a atacantului și se acumulează în momentul în care un jucător este în alergare și are și o mișcare, chiar dacă scurtă, a mâinii asupra adversarului, impactul este mai puternic, că e determinat și de forța de alergare. Dacă adversarul este și în alergare, se dezechilibrează mai ușor și atunci decizia corectă este lovitură liberă directă pentru fault în atac, pentru împingere. Ce vreau să scot în evidență, corectă decizia arbitrului de a nu fluiera imediat, să lase să vadă dacă se înscrie gol și fluieră imediat după ce s-a înscris gol, pentru că dă ocazia celor din camera VAR să analizeze faza”, punctează Balaj.

Despre penalty-ul acordat celor de la FCSB, apoi anulat, fostul arbitru spune că decizia finală, luată de Balaj cu ajutorul celor de la VAR, a fost corectă: „Am văzut cum apărătorul de la Dinamo joacă mingea. Chiar dacă vine cu picioarele ulterior, nu s-a întâmplat nimic care să implice o măsură tehnică sau disciplinară. Nu este cazul aici. Ce s-a întâmplat ulterior a fost ceva natural, nu a fost imprudență”.

Cartonașul roșu acordat lui Cîrjan, decizia corectă

Dinamo a rămas și ea n 10 oameni pe final de partidă. În prelungiri, Cătălin Cîrjan a primit al doilea galben pentru simulare. Cristi Balaj spune că decizia lui Kovacs a fost acoperită de regulament. „Simularea se sancționează cu cartonaș galben, indiferent unde se întâmplă pe terenul de joc”, explică analistul FANATIK.

FCSB a mai cerut un cartonaș roșu pentru „câini”, după golul marcat de Miculescu. Ofri Arad a avut un conflict cu portarul gazdelor, Alaa Bellaarouch. Cristi Balaj spune că gestul marocanului nu trebuia sancționat cu măsură disciplinară. Vina ar fi, aici, a rivalului. „Nu a fost de roșu. Jucătorii nu au voie să meargă să smulgă mingea din brațele portarului / apărătorului. Ei riscă să primească cartonaș. Legiuitorul spune că mingea trebuie să fie luată din poartă de echipa care a primit gol”, suliniază Balaj.