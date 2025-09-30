Istvan Kovacs, sub lupa spaniolilor după delegarea din Champions League! Cum l-au numit pe arbitrul român, înainte de Villarreal – Juventus

Istvan Kovacs, unul dintre cei mai buni arbitri ai lumii, așa cum l-au categorisit spaniolii, și a primit pe mână un meci tare: Villarreal – Juventus.

Ce scriu spaniolii după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Villarreal – Juventus

După ce anul trecut a fost la centru pentru finala Champions League, dintre PSG și Inter, Istvan Kovacs rămâne la fel de apreciat de către cei de la UEFA și primește în continuare partide foarte importante din cea mai vizibilă competiție la nivel intercluburi. Mihai Marica și Ferencz Tunyogi vor fi la cele două tușe, în timp ce Cătălin Popa va fi în camera VAR pentru a completa brigada.

”Vorbim despre cel mai bun arbitru UEFA din sezonul trecut, care a fost desemnat și la finala Ligii Campionilor dintre Inter Milano și PSG. În acest fel, arbitrul din grupa Elite a UEFA a închis cercul, conducând toate cele trei finale ale celor mai importante competiții europene intercluburi. În mai 2022 a condus finala Conference League dintre Roma și Feyenoord. În sezonul 2023-2024 a fost ales pentru marea finală a Europa League dintre Atalanta și Bayer Leverkusen.

Este al doilea meci pe care îl arbitrează în faza grupelor din actuala ediție, după ce în prima etapă a condus partida Olympiacos – Pafos. Va fi a treia oară când arbitrează Villarreal în Europa, iar până acum cele două precedente s-au încheiat cu o victorie și un egal pentru spanioli. Ultimul precedent a fost în returul optimilor de finală din Europa League, sezonul 2023-2024, când Villarreal a câștigat acasă cu 3-1 împotriva lui Olympique Marseille.

Prima dată datează din sezonul 2017-2018, când Villarreal a remizat pe teren propriu, 2-2, cu Rangers. În cazul lui Juventus există un singur precedent, în faza grupelor din sezonul trecut, când torinezii au pierdut acasă cu 0-2 în fața lui Benfica. La VAR se va afla tot un român, Cătălin Popa”, au notat spaniolii de la

Istvan Kovacs, abonat la Champions League! Al doilea meci al românului din actualul sezon

Încrederea pe care Istvan Kovacs o primește e evidentă. Românul a condus câte o finală în toate cele 3 majore competiții la nivel de cluburi – Conference League, Europa League și Champions League – iar acum pare abonat la cel mai înalt nivel. El se află la a doua confruntare din actualul sezon de Liga Campionilor. A mai fost la centru încheiată cu o remiză albă, 0-0, partidă unde l-a și eliminat pe un jucător al oaspeților.

Decizia a fost una corectă, conform specialiștilor, și prestațiile bune pe care Kovacs le are sunt confirmate și de delegările dese ale acestuia când vorbim de meciuri internaționale.