Istvan Kovacs, talismanul FCSB în derby-urile cu Dinamo. Cifrele roș-albastre, superioare celor alb-roșii

Arbitrul FIFA Istvan Kovacs (40 de ani) a devenit inamicul public numărul 1 pentru dinamoviști după , duminică, 23 februarie, pe Arena Națională, în cadrul etapei 28 din Superliga.

FCSB, neînvinsă de Dinamo cu Istvan Kovacs la centru

, în minutul 34, la scorul de 1-1, nesancționând un henț comis de Ngezana în suprafața de pedeapsă. Dinamoviștii sunt nervoși că nici Sorin Costreie nu a intervenit din camera VAR pentru a-i semnala lui Istvan Kovacs infracțiunea fundașul central sud-african.

De-a lungul carierei, Istvan Kovacs a condus opt derby-uri dintre FCSB și Dinamo, soldate cu cinci victorii ale roș-albaștrilor și trei rezultate de egalitate. Cu Istvan Kovacs la centru Dinamo nu a câștigat niciodată împotriva FCSB!

Istvan Kovacs a acordat trei penalty-uri în derby-urile FCSB – Dinamo: 2-1 pentru ”roș-albaștrii”

În cele opt partide conduse între marile rivale Istvan Kovacs a acordat două penalty-uri pentru FCSB și unul pentru Dinamo:

12.09.2021, Superliga: FCSB – Dinamo 6-0 / Andrei Cordea (45+7)

11.11.2018, Superliga: Dinamo – FCSB 1-1 / Diogo Salomao (40)

24.09.2017, Superliga: FCSB – Dinamo 1-0 / Constantin Budescu (76, penalty ratat)

Derby-urile FCSB – Dinamo conduse de Istvan Kovacs

23.02.2025, Superliga: FCSB – Dinamo 2-1

12.09.2021, Superliga: FCSB – Dinamo 6-0

25.06.2020, semi Cupa României: Dinamo – FCSB 0-3

05.10.2019, Superliga: FCSB – Dinamo 1-1

11.11.2018, Superliga: Dinamo – FCSB 1-1

24.09.2017, Superliga: FCSB – Dinamo 1-0

02.04.2017, Superliga: FCSB – Dinamo 2-1

17.04.2014, semi Cupa României: Dinamo – FCSB 1-1

FCSB are 27 de victorii cu Istvan Kovacs la centru. Dinamo – 19

”Mitraliat” de ambele tabere în cei 18 ani de arbitraj în Superliga, Istvan Kovacs a arbitrat-o de mai multe ori pe Dinamo decât pe FCSB, iar bilanțul este următorul:

Dinamo: 58 de meciuri, 19 victorii, 14 egaluri, 25 de înfrângeri, 8 penalty-uri pro și 7 împotrivă.

58 de meciuri, 19 victorii, 14 egaluri, 25 de înfrângeri, 8 penalty-uri pro și 7 împotrivă. FCSB: 55 de partide, 27 victorii, 11 egaluri, 17 înfrângeri, 12 lovituri de la 11 metri în favoarea roș-albaștrilor și 7 adversarilor.

Penalty-uri pentru Dinamo (8)

24.08.2020, Superliga: Dinamo – Hermannstadt 1-1 / Deian Sorescu (60)

5.07.2020, Superliga: Clinceni – Dinamo 1-3 / Deian Sorescu (19)

26.08.2019, Superliga: Dinamo – Hermannstadt 3-0 / Dan Nistor (65)

11.11.2018, Superliga: Dinamo – FCSB 1-1 / Diogo Salomão (40)

4.11.2017, Superliga: Gaz Metan – Dinamo 0-3 / Paul Anton (27)

21.03.2012, Superliga: Oțelul – Dinamo 1-1 / Marius Niculae (27), Cătălin Munteanu (80, penalty ratat)

21.08.2010, Superliga: ASA – Dinamo 2-6 (1) / Andrei Cristea (90+2)

Penalty-uri împotriva Dinamo (7)

12.09.2021, Superliga: FCSB – Dinamo 6-0 / Andrei Cordea (45+7)

24.01.2021, Superliga: FC Botoșani – Dinamo 4-0 / Hamidou Keyta (37)

24.09.2017, Superliga: FCSB – Dinamo 1-0 / Constantin Budescu (76, penalty ratat)

25.02.2017, Superliga: Dinamo – Universitatea Craiova 2-1 / Andrei Ivan (73, penalty ratat)

8.05.2015, Superliga: Farul – Dinamo 0-2 / Bogdan Mitrea 48, penalty ratat)

23.02.2014, Superliga: Dinamo – Farul 1-2 / Ionuț Larie (89)

21.08.2010, Superliga: ASA – Dinamo 2-6 / Florin Dan (29)

Penalty-uri pentru FCSB (12)

9.08.2024, Superliga: FCSB – Farul 3-2 / Darius Olaru (90+4)

17.04.2023, Superliga: FCSB – Farul 2-1 / Andrea Compagno (35)

6.02.2022, Superliga: FCSB – FCU Craiova 2-2 / Claudiu Keșerü (90+2)

15.12.2021, Superliga: FCSB – Rapid 3-1 / Florin Tănase (90+3)

12.09.2021, Superliga: FCSB – Dinamo 6-0 / Andrei Cordea (45+7)

19.01.2021, Superliga: Farul – FCSB 2-2 / Florin Tănase (56)

3.12.2019, Superliga: Poli Iași – FCSB 1-2 / Florin Tănase (31)

5.05.2019, Superliga: Universitatea Craiova – FCSB 0-2 / Florin Tănase (34)

9.04.2018, Superliga: FCSB – Uniuversitatea Craiova 2-0 / Florin Tănase (51)

24.09.2017, Superliga: FCSB – Dinamo 1-0 / Constantin Budescu (76, penalty ratat)

2.03.2013, Superliga: FCSB – Gaz Metan 3-0 / Mihai Pintilii (88)

31.07.2011, Superliga: FCSB – Mioveni 4-0 / Cristian Tănase (6, penalty ratat)

Penalty-uri împotriva FCSB (7)

30.04.2023, Superliga: Universitatea Craiova – FCSB 1-2 / Andrei Ivan (82, penalty ratat), Koljic (90+4)

15.12.2021, Superliga: FCSB – Rapid 3-1 / Cristian Săpunaru (45+6)

19.01.2021, Superliga: Farul – FCSB 2-2 / Cosmin Matei (17)

13.12.2020, Superliga: CFR Cluj – FCSB 2-0 / Ciprian Deac (35)

11.11.2018, Superliga: Dinamo – FCSB 1-1 (1) / Diogo Salomão (40)

10.05.2010, Superliga: FC Vaslui – FCSB 2-1 / Lucian Burdujan (68)

7 penalty-uri au primit în acest campionat FCSB și Dinamo. U Cluj și Universitatea Craiova au beneficiat de 9 lovituri de pedeapsă

Istvan Kovacs, tăvălit și lăudat de Gigi Becali

Gigi Becali l-a acuzat de mai multe ori pe Istvan Kovacs că este arbitrul de casă al lui CFR Cluj. În august 2023, finanțatorul FCSB a dezvăluit că Istvan Kovacs ar fi achiziționat un imobil de la Nelu Varga, patronul celor de la CFR, la un preț preferențial.

”De ce nu face ceva de integritate federația? Să îl întrebe pe Istvan cât a dat pe apartament. De unde l-ai luat? Păi l-ai luat de la firma lui Nelu Varga. Și cât ai dat pe el? Ia să vedem. Ai dat cât a dat toată lumea? Nu? Păi vezi că e interesant”, .

După meciul cu Dinamo de duminică, Gigi Becali și-a schimbat discursul și i-a luat apărarea lui Istvan Kovacs, în fața celor care l-au acuzat că nu a dat penalty împotriva lui FCSB.

”Fiecare are părerea lui. Avram zice așa, eu zic că n-a fost. Pe baza că e penalty când ai intenția. Bine, domnule, eu zic că nu e. Nu mă interesează, nu-i penalty. Când Ngezana sare să joace mingea, e împins de jucătorul lui Dinamo.

Vezi? Îl împinge cu mâna în minge. El sare și cade un metru mai încolo. Normal, cazi unde sari. Kovacs a văzut asta, că e mare arbitru, și a dat la perfecțiune (n.r. izbucnește în râs).

Voi ați greșit, voi și cu Avram (n.r. izbucnește iar în râs). Cine e mai tare? Kovacs sau Avram? Eu zic că e mai tare Kovacs. Cum să greșească cel mai mare arbitru al României? Nu a greșit, e perfect. Voi nu vă pricepeți. N-au greșit nimic”, a comentat în stilul său caracteristic Gigi Becali, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

Gigi Becali, despre Istvan Kovacs: ”El, dacă greșește, înseamnă că e șmecherie”

Întâmplător sau nu, săptămâna trecută, cu câteva zile înaintea derby-ului FCSB – Dinamo, pentru delegarea primită de la UEFA la meciul Real Madrid – Manchester City.

”Istvan Kovacs este arbitru de mare valoare. Dacă Dumnezeu i-a dat așa, eu mă bucur. Să țină minte și el: arbitrează așa și în România! Uită de toate și arbitrează și în România așa cum o faci în Europa. Ești mare! Așa trebuie să arbitrezi.

Ce să mai… Păi de ce să mă mire? Eu, de acum 20 de ani, am spus că e un arbitru valoros. Spuneam că ne fură, dar o spuneam că e prea valoros ca să greșească. Eu de atunci mi-am dat seama de valoarea lui. Vedeam cum fluieră, vedeam ce fluieră. El, dacă greșește, e vai de capul lui. El nu are voie să greșească. Greșeli mici mai merg, dar greșeli mari nu are voie să facă, pentru că e mult prea valoros.

Nu mă mir, pe cuvânt! El, dacă greșește, înseamnă că e șmecherie. Nu are voie să greșească. E mult prea valoros”, a explicat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Moroiță a fost suspendat două etape pentru penalty-ul acordat lui Dinamo cu Oțelul

Dinamo arată cu degetul spre Istvan Kovacs, după ce în urmă cu patru etape a câștigat meciul cu Oțelul Galați, 2-1 pe ”Arcul de Triumf”, dintr-un penalty controversat acordat de Andrei Moroiță în minutul 90+7.

Arbitrul din Ploiești a fost reținut de la delegări două etape, iar duminică a făcut parte din brigada lui Istvan Kovacs, care rezervă. În cele două etape de suspendare, CCA l-a delegat pe Moroiță la un meci din campionatul feminin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – AS FC Universitatea Cluj (4-0), disputat pe 15 februarie.

Dinamo, mesaj pentru șeful CCA: ” Toate echipele ar trebui tratate la fel în campionatul nostru”

Administratorul special al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a anunțat că îi va trimite o nouă scrisoare oficială președintelui CCA, Kyros Vassaras pentru a cere explicații pentru penalty-ul neacordat de Istvan Kovacs.

”Din păcate mi-e greu să înțeleg ce s-a întâmplat. Nici nu știu cum să comentez. O să avem o scrisoare oficială pentru a vedea dacă a existat comunicare între VAR și arbitru. O fază cu un potențial mare. Eu felicit FCSB pentru ce face în Europa, indiferent de bătăliile interne, nu avem cum să nu fim bucuroși pentru astfel de rezultate.

Însă, toate echipele ar trebui tratate la fel în campionatul nostru. Aseară a beneficiat de clemența VAR-ului… Nu cred că a fost prea mult respect. Cred doar că toată lumea o vede cu alți ochi după rezultatele din Europa”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Verdictul șefului CCA, Kyros Vassaras

Între timp, șeful arbitrilor, grecul incriminate de dinamoviști și i-a scos nevinovați pe Istvan Kovacs și pe arbitri din camera VAR, Sorin Costreie și Radu Ghinguleac.

”Arbitrul le-a comunicat celor din cabina VAR că s-ar putea să fie o atingere a mâinii cu mingea, dar nu a observat nicio schimbare a direcției ei, înainte ca atacantul să lovească balonul cu capul și, din acest motiv, le-a cerut să verifice acest incident.

Din imaginile avute la dispoziție în camera VAR, arbitrul VAR nu a putut stabili în mod evident că mingea a fost atinsă cu mâna / degetele de jucătorul apărător. Mingea nu își schimbă traiectoria și nici sensul rotirii, aspecte ce sunt urmărite în analizele VAR.

Ca urmare a acestei constatări, arbitrul VAR a decis că nu are elementele necesare – o evidență clară a faptului că mingea a fost jucată cu mâna – pentru a interveni”, a explicat Kyros Vassaras, prin intermediul site-ului FRF.