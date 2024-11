Istvan Kovacs, taxat de francezi după Bayern – PSG 1-0! Ce a scris L’Equipe despre prestația arbitrului român

Cel mai bine cotat arbitru român, Istvan Kovacs, a fost la centru la cel mai important meci al serii din Champions League. Bayern München și PSG s-au duelat pe Allianz Arena, iar oficialul român a fost criticat pentru felul în care a controlat jocul.

Istvan Kovacs, taxat după Bayern – PSG 1-0. Ce a scris presa din Franța

. Echipa din Bundesliga a arătat mai bine pe întreaga durată a jocului, iar acum parizienii au mari emoții în ceea ce privește calificarea în primăvara europeană.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a fost la centru în cel mai tare meci al serii. . Parizienii sunt de părere că Kovacs a exagerat, iar decizia sa a influențat deznodământul jocului.

„Românul Istvan Kovacs, care a jucat unul dintre rolurile principale în înfrângerea lui PSG cu Bayern (0-1), marți, la München, în Liga Campionilor, a fost fidel reputației sale de arbitru sever.

ADVERTISEMENT

A lăsat o amintire bună la PSG, după calificarea echipei în sferturile de finală ale Ligii Campionilor din sezonul trecut, în detrimentul celor de la Barcelona (4-1). Dar data următoare când Istvan Kovacs s-a încrucișat cu parizienii, aceștia au fost poate puțin mai precauți.

„Cele două decizii ale lui Kovacs au cântărit foarte mult la final”

Pentru că arbitrul român (40 de ani) nu i-a ajutat marți la München împotriva lui Bayern (0-1). Dacă nu a comis nicio eroare evidentă, oficialul a fost mai presus de toate fidel reputației sale, fiind strict în alocarea cartonașelor.

ADVERTISEMENT

De exemplu, l-a eliminat pe Ousmane Dembélé pentru două avertismente (minutul 37 și minutul 57), în urma unui protest nejustificat și a unei greșeli mai stângace decât rău intenționate.

Domnul Kovacs, care sancționase cei mai mulți jucători la ultimul EURO (18 cartonașe galbene și două roșii, un record), a fost intransigent la poarta bavareză, la gol.

ADVERTISEMENT

Cele două decizii ale sale au cântărit foarte mult în rezultatul final, asemenea celei luate în timpul înfrângerii lui OM împotriva lui Panathinaikos (0-1, 9 august 2023), în prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor. În acea zi, Geoffrey Kondogbia a plătit prețul severității sale, fiind și el eliminat fără cea mai mică îngăduință (în minutul 65)”, au scris jurnaliștii francezi de la

Luis Enrique: „A fost o greșeală gravă”

Și antrenorul celor de la PSG, Luis Enrique, a vorbit despre arbitraj. Tehnicianul parizienilor consideră însă că eliminarea lui Dembélé a fost o greșeală a echipei sale. Extrema dreaptă a avut o intrare întârziată, iar Kovacs a oprit imediat jocul.

„În prima repriză, nu am fost foarte departe, dar nu am reușit să le ținem presiunea. Nu am putut recupera mingea în jumătatea adversă. După pauză, am avut motive să sperăm, creând pericol, apoi eliminarea (n.r. a lui Dembélé) a fost o greșeală gravă a noastră. Cu toate acestea, am rămas în meci până la final. Până la urmă, Bayern și-a meritat victoria”, a explicat Luis Enrique.