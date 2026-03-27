Istvan Kovacs, test decisiv! Ce prestație a avut în Țara Galilor – Bosnia și când află dacă merge sau nu la CM 2026

Considerat cel mai bun arbitru român al momentului, Istvan Kovacs, în vârstă de 41 de ani, a avut parte de o partidă nebună la Cardiff. Bosnia s-a calificat la loviturile de departajare în fața Țării Galilor (1-1, 4-2 d.l.d.), iar Istvan Kovacs a avut parte de o fază controversată.
”Centralul” român a controlat excelent o întâlnire în care cele două formații au practicat un fotbal atletic, dus de multe ori până la limita regulamentului. Singurul moment mai delicat s-a petrecut în prima repriză, în careul bosniacilor.
În minutul 23, Harry Wilson a șutat în bară din afara careului, iar mingea a revenit în teren. Ethan Ampadu a încercat să ajungă la balon, dar s-a ciocnit cu Ivan Sunjic. Mijlocașul galez a căzut în careu și a cerut imediat lovitură de la 11 metri.
În ciuda faptului că fanii prezenți pe Cardiff City Stadium au sărit ca arși în așteptarea penalty-ului, Istvan Kovacs a rămas calm și a dictat fault în atac. Aproape de fază, arbitrul a sancționat intrarea cu piciorul sus a jucătorul galez. Per total, Kovacs a condus cu brio partida chiar înainte ca FIFA să anunțe lista arbitrilor care vor face deplasarea în SUA, Mexic și Canada.
Cavalerul fluierului din România nu va mai fi delegat la niciun meci în zilele următoare, el urmând să participe în perioada 30 martie – 2 aprilie la un seminar susținut la Viareggio de Pierluigi Collina, șeful arbitrilor de la FIFA.
La întrunire vor mai fi prezenți și alți arbitri selectați în lista lărgită pentru participarea la Cupa Mondială. Este vorba de norvegianul Espen Eskas, francezul Francois Letexier, olandezul Danny Makkelie, polonezul Szymon Marciniak, suedezul Glenn Nyberg, bosniacul Irfan Peljto, portughezul Joao Pinheiro, englezul Anthony Taylor și germanul Felix Zwayer.
După încheierea acestui seminar, la care vor participa și arbitrii VAR, printre care se află și Ovidiu Hațegan, șefii arbitrajului mondial vor anunța numele cavalerilor fluierului care vor conduce la vară partidele de la Cupa Mondială.
Istvan Kovacs a fost protagonistul unei decizii extrem de controversate la ultima partidă arbitrată în SuperLiga. El nu a acordat un fault în atac făcut de Andrei Borza asupra lui Alex Musi în duelul Rapid – Dinamo 3-2, iar din acea fază Claudiu Petrila a marcat golul doi al giuleștenilor.
”Roș-albii” au atacat vehement decizia ”centralului” din Carei, considerând că a fost viciere de rezultat, dar Kovacs a fost apărat de Răzvan Burleanu. Președintele FRF a precizat că acesta este cel mai bun arbitru român din istorie.
Afirmația oficialului de la Casa Fotbalului a făcut multă vâlvă, iar foști mari arbitri au explicat pentru FANATIK de ce nu sunt de acord cu ea. Ion Crăciunescu și Cristi Balaj au explicat că Istvan Kovacs nu poate fi pus pe același palier cu Nicolae Rainea sau Ioan Igna.