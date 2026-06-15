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Istvan Kovacs, umilit de FIFA! O femeie, aleasă să arbitreze în locul său la Campionatul Mondial 2026

Istvan Kovacs încă așteaptă prima delegare la Cupa Mondială, iar FIFA a decis ca o femeie să conducă un joc din faza grupelor. Despre ce partidă este vorba.
Catalin Oprea
15.06.2026 | 20:15
Istvan Kovacs umilit de FIFA O femeie aleasa sa arbitreze in locul sau la Campionatul Mondial 2026
SPECIAL FANATIK
Arbitra americană Tori Penso (39 de ani) a fost delegată la Cupa Mondială înaintea lui Istvan Kovacs (41 de ani). FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Istvan Kovacs (41 de ani) a fost numit de FIFA pe lista „centralilor” pentru Cupa Mondială din acest an, însă arbitrul român nu a fost ales pentru vreun meci din prima etapă a fazei grupelor. A doua etapă începe joi, 18 iunie, iar prima partidă, Cehia – Africa de Sud, va fi condusă de Tori Penso (39 de ani), o arbitră din SUA, care a primit un joc la CM înaintea lui Istvan Kovacs.

O femeie, delegată la Cupa Mondială înaintea lui Istvan Kovacs

Istvan Kovacs a fost ales de FIFA pentru turneul final al Cupei Mondiale din 2022, disputat în Qatar, însă nu a condus niciun meci din postura de „central”, fiind delegat doar ca al patrulea oficial, la nu mai puțin de opt jocuri. Arbitrul român este prezent și la turneul care se desfășoară în această perioadă în SUA, Canada și Mexic, însă acesta așteaptă în continuare o primă delegare.

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Kovacs nu a condus niciun meci până acum și nici nu o va face până pe 19 iunie. În acest context, FIFA a luat o decizie surprinzătoare pentru primul meci al etapei secunde, Cehia – Africa de Sud, care se va disputa la Atlanta joi, 18 iunie, de la ora 19:00, în grupa A. Duelul va fi condus de o arbitră din SUA, Tori Penso.

Aceasta nu va fi prima femeie care conduce un meci de la Cupa Mondială, premiera înregistrându-se la turneul final din 2022, când franțuzoiaca Stephanie Frappart s-a aflat la centru pentru duelul Costa Rica – Germania 2-4 din faza grupelor. Penso nu este singura femeie numită de FIFA pe lista „centralilor” pentru Cupa Mondială, în aceeași postură fiind și Katia Garcia (Mexic).

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Cine este Tori Penso. Arbitra din SUA are peste 100 de meciuri conduse în fotbalul masculin

Tori Penso activează în fotbalul masculin încă din 2017 și are peste 100 de meciuri conduse. Cele mai multe sunt în campionatul nord-american, Major League Soccer (68), însă aceasta a condus meciuri și la nivel internațional în America de Nord, inclusiv în preliminariile Cupei Mondiale. În fotbalul feminin, cel mai important meci al lui Penso este finala Cupei Mondiale din 2023, Spania – Anglia 1-0.

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Arbitra din SUA a fost prezentă anul trecut la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde a condus două meciuri, Al-Ain – Juventus 0-5 și Borussia Dortmund – Ulsan Hyundai 1-0, ambele în faza grupelor. Istvan Kovacs s-a aflat și el la competiția organizată în SUA, dar a arbitrat un singur joc, cel dintre PSG și Atletico Madrid, încheiat cu victoria francezilor, 4-0.

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