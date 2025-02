Istvan Kovacs va arbitra derby-ul FCSB – Dinamo! Gigi Becali l-a lăudat recent la Fanatik SuperLiga

Istvan Kovacs (40 de ani) a fost desemnat să arbitreze . Ciocnirea dintre cele două rivale bucureștene este programată să se desfășoare duminică, pe 23 februarie, de la ora 20:00.

Istvan Kovacs va împărți dreptatea în FCSB – Dinamo

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a stabilit ca Istvan Kovacs să conducă la centru derby-ul din etapa a 28-a a Superligii, potrivit . Miercuri, pe 19 februarie, centralul din Carei a arbitrat .

ADVERTISEMENT

Kovacs a mai arbitrat-o pe FCSB o singură dată în stagiunea curentă. Se întâmpla în celălalt derby din Capitală, cel cu Rapid. Pe 27 octombrie, în etapa a 14-a, , campioana en-titre fiind echipa gazdă.

De cealaltă parte, Dinamo nu a avut nicio interacțiune cu Istvan Kovacs în stagiunea curentă. Ultima dată când ”câinii” au fost arbitrați de Kovacs s-a întâmplat în etapa finală din play-out-ul sezonului trecut.

ADVERTISEMENT

La acea vreme, dinamoviștii au obținut . Succesul le-a permis să își asigure prezența la barajul pentru supraviețuire și, implicit, să evite retrogradarea directă. Elevii lui Zeljko Kopic s-au salvat după ce au trecut de Csikszereda Miercurea Ciuc în dublă manșă (2-0, 0-0).

Gigi Becali, laude cu subînțeles la adresa lui Istvan Kovacs

Gigi Becali l-a criticat vehement, în repetate rânduri, pe Istvan Kovacs în ultimele sezoane. Patronul roș-albaștrilor și-a nuanțat poziția atunci când a aflat că arbitrul din Carei a fost desemnat la confruntarea de gală dintre Real Madrid și Manchester City.

ADVERTISEMENT

că este prea valoros pentru o comite gafe majore de arbitraj. Becali a afirmat ulterior că atunci când Istvan Kovacs greșește grav ”înseamnă că e șmecherie”.

ADVERTISEMENT

”Eu de acum 20 de ani am spus că e un arbitru valoros. Spuneam că ne fură, dar o spuneam că e prea valoros ca să greșească. Eu de atunci mi-am dat seama de valoarea lui. Vedeam cum fluieră, vedeam ce fluieră.

El, dacă greșește, e vai de capul lui. El nu are voie să greșească. Greșeli mici mai merg, dar greșeli mari nu are voie să facă, pentru că e mult prea valoros. Nu mă mir, pe cuvânt! El, dacă greșește, înseamnă că e șmecherie. Nu are voie să greșească. E mult prea valoros” – au fost cuvintele lui Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.