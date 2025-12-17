Istvan Kovacs, veste uriașă! Arbitrul pleacă din România pentru a da lovitura carierei

ADVERTISEMENT

În prezent, în Europa, Istvan Kovacs este unul dintre cei mai apreciați “centrali”. Dovadă sunt super meciurile la care a fost delegat în anul 2025, “cireașa de pe tort” fiind finala Ligii Campionilor, câștigată de PSG cu 5-0 în fața lui Inter. În prag de sărbători, arbitrul român a primit o veste uriașă din partea UEFA, care ar putea să-i împlinească, total, cariera.

Unde va participa Istvan Kovacs în martie, la solicitarea UEFA

Potrivit , Istvan Kovacs a fost ales de forul european să ia parte la un seminar special dedicat arbitrilor de centru care vor oficia partide de la Cupa Mondială 2026. Pe scurt, românul este favorit să prindă un loc pe lista finală a FIFA pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Seminarul va avea loc în perioada 2-6 martie 2026 în Dubai, unde arbitrii din Europa vor participa la pregătirile finale în vederea selectării pentru . Lotul final va fi stabilit în martie, iar din cei 16 “centrali” selectați, 12 vor primi șansa să participe la turneul final din America de Nord.

Lista cu cei 16 arbitri din Europa care se luptă pentru un loc la Cupa Mondială 2026:

Espen Eskas (Norvegia)

Istvan Kovacs (România)

Francois Letexier (Franța)

Danny Makkelie (Olanda)

Szymon Marciniak (Polonia)

Maurizio Mariani (Italia)

Glenn Nyberg (Suedia)

Michael Oliver (Anglia)

Irfan Peljto (Bosnia)

Joao Pedro da Silva Pinheiro (Portugalia)

Jose Maria Sanchez Martinez (Spania)

Sandro Scharer (Elveția)

Anthony Taylor (Anglia)

Clement Turpin (Franța)

Slavko Vincic (Slovenia)

Felix Zwayer (Germania)

Ce partide din Liga Campionilor a condus în acest sezon

În ultimii ani, Istvan Kovacs a condus inclusiv finale ale Europa League și Conference League. De asemenea, în vară, . În actuala ediție a Ligii Campionilor, “centralul” din Carei a “fluierat”, deja, în trei partide: Olympiacos – Pafos 0-0, Villareal – Juventus 2-2 și Liverpool – Real Madrid 1-0.

Ce a spus după turneul final din Qatar

De remarcat că Istvan Kovacs a mai fost prezent la un turneu final mondial, în 2022, în Qatar. La cele opt meciuri la care a fost delegat a fost, de fiecare dată, arbitru de rezervă.

“Ne-am pregătit exemplar când am ajuns în Qatar, atât eu și colegii mei, cât și ceilalți arbitri selectați în lotul pentru Mondial. Pur și simplu a fost o decizie a celor din Comisia de Arbitri FIFA, pe care noi am respectat-o.

Pentru noi, faptul că am putut participa a fost o onoare. Oricine își dorește la centru, dar am căpătat experiență care ne va ajuta la următoarele turnee finale”, a spus Istvan Kovacs după turneul final din Qatar.