Istvan „Kurtos” Kovacs, cel mai slab meci din carieră la Dinamo – FCSB: 3 decizii greșite, corectate cu VAR, în doar 33 minute

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Istvan Kovacs (41 de ani) a avut o prestație rușinoasă în derby-ul Dinamo – FCSB din etapa a 8-a. În prima repriză a partidei de pe „Arcul de Triumf”, cel mai bun arbitru român s-a făcut de râs în doar trei minute. Atât „centralul” din Carei, cât și colegii săi din camera VAR au luat decizii halucinante.

Istvan Kovacs s-a făcut de râs în Dinamo – FCSB

a explodat în minutul 22, când Istvan Kovacs a dat o lovitură liberă pentru gazde în apropierea suprafeței de pedeapsă. Roș-albii au cerut penalty, acuzând că faultul comis de Korenica asupra lui Cătălin Cîrjan a fost în careu. .

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După mai multe reluări, „centralul” din Carei a decis că a luat o hotărâre greșită și că, de fapt, mijlocașul kosovar a fost cel faultat. Lui Korenica i-a fost anulat inclusiv cartonașul galben, iar toată lumea aștepta ca jocul să se reia cu posesia roș-albaștrilor.

Cu toate acestea, Istvan Kovacs a fost chemat, din nou, la VAR. Găman și Chivulete au sesizat un conflict între Mărginean și Andre Duarte. Jucătorul de la Dinamo l-a împins pe portughez, care a spuns cu o palmă ușoară peste fața rivalului. Revăzând faza, Kovacs a decis să îl dea a fară pe stoperul de la FCSB.

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Nebunia a continuat și după ce Andre Duarte a luat cartonașul roșu. FCSB s-a năpustit în atac, iar Aymen Boutoutaou a cerut penalty după un atac prin alunecare a lui Raul Opruț. Istvan Kovacs s-a grăbit să fluiere lovitură de la 11 metri pentru oaspeți. Kovacs a fost însă chemat, din nou, la VAR și și-a schimbat deciziam anulând penalty-ul FCSB-ului. – vezi

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Golul lui Dinamo a fost și el verificat la VAR

După tot haosul cu Istvan Kovacs în rolul principal, Dinamo a reușit să deschidă scorul prin Martin Pascual. Stoperul spaniol a marcat în minutul 36 din centrarea lui Armstrong din lovitură liberă. Faza a fost una extrem de grea, deoarece Pascual părea în poziție de ofsaid în momentul în care scoțianul i-a pasat. Faza a fost analizată la VAR, iar arbitrii au decis ca golul să fie validat. La TV nu au fost arătate pe parcursul primei reprize liniile conform cărora decizia a fost una corectă.