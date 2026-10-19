Istvan și Szabolcs Kovacs, delegați la meciul lui Real Madrid din UEFA Champions League!

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Istvan Kovacs (42 de ani) îl va arbitra pe Jose Mourinho (63 de ani) în UEFA Champions League. Anunțul oficial a venit luni, 19 octombrie, de UEFA. Echipa lusitanului se duelează cu echipa germană RB Leipzig. La meciul de pe „Santiago Bernabeu”, cel mai bine cotat arbitru român va fi ajutat de o brigadă din țara noastră, din care nu va lipsi fratele său Szabolcs Kovacs (38 de ani).

Istvan Kovacs revine la „masa bogaților din UEFA Champions League. Românul și fratele său, Szabolcs, delegați la meciul lui Real Madrid

Istvan Kovacs a revenit la „centru” în etapa a 12-a de SuperLiga. El a condus un meci cu multe probleme, Oțelul – Csikszereda (scor 1-1). Arbitrul din Carei nu mai condusese un meci de pe data de 5 septembrie. Atunci, Kovacs a făcut praf un Dinamo – FCSB, scor 2-1. Centralul a fost aspru criticat pentru greșelile făcute în derby. Cel mai valoros arbitru român al ultimilor ani, Kovacs a fost pedepsit şi de UEFA. Recent, pentru prima dată din 2018 încoace, acesta nu a condus un meci de Champions League în primele două etape din faza grupelor sau faza principală.

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UEFA a revenit la gânduri mai bune față de român și l-a reintrodus în circuit. Miercuri, 21 octombrie 2026, Real Madrid – RB Leipzig, din etapa a 3-a a grupei de Champions League. Românul va fi ajutat la această partidă la cele două margini de conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, asistenții săi obișnuiți. De asemenea, arbitru de rezervă va fi tot un român, fratele „centralului”, Szabolcs Kovacs.

Precedentul meci european al lui Istvan Kovacs fusese pe 11 august 2026. la meciul Bodo/Glimt – Royale Union Saint-Gilloise, manșa secundă a turului trei preliminar din Champions League. Bodo/Glimt este echipa care în sezonul trecut a eliminat Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) în play-off-ul pentru accederea în optimile de finală din cea mai importantă competiție europeană la nivel de cluburi.

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Istvan Kovacs, un sezon 2026 – 2027 dezastruos, atât în SuperLiga, cât și în Champions League

Pentru Istvan Kovacs, centralul din România prezent și la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada, sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga, dar și din cupele europene, a început extrem de modest. În România, arbitrul din Carei a fost în centrul mai multor scandaluri, după unele decizii controversate. Totul a culminat cu derby-ul Dinamo – FCSB (scor 2-1), unde .

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Anterior, în preliminariile Ligii Campionilor, Istvan Kovacs a fost trimis să împartă dreptatea în partida retur dintre Bodo/Glimt şi Union Saint-Gilloise, scor 3-2, în turul 3 preliminar. Nordicii au eliminat campioana Belgiei în prelungiri, la capătul unui meci cu scandal. Conducerea echipei din Belgia, unde este legitimat și Darius Olaru, a fost extrem de revoltată la finalul meciului din Norvegia. Istvan Kovacs a fost acuzat că a luat decizii care i-au dezavantajat pe belgieni. În acest duel, fotbaliștii Adem Zorgane și Raul Florucz au fost eliminați după fluierul final.

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Antrenorul echipei lui Olaru a explodat la final de meci: „Au fost pur și simplu multe faze discutabile care, în opinia mea, au arătat că arbitrul nu a avut meciul sub control. Nu a reușit deloc să gestioneze emoțiile unei asemenea partide. Nu vreau să dezvolt mai mult. A trebuit să-i aud de cel puțin zece ori amenințările că îmi va acorda al doilea cartonaș galben. Așa că voi încerca să fiu cumpătat. Nu vreau să primesc o amendă, până la urmă, dar astăzi nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor”, a declarat David Hubert, potrivit .