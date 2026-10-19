Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Istvan și Szabolcs Kovacs, delegați la meciul lui Real Madrid din UEFA Champions League!

Adrian Baciu
19.10.2026 | 12:06
Istvan si Szabolcs Kovacs delegati la meciul lui Real Madrid din UEFA Champions League
SPECIAL FANATIK
Istvan Kovacs revine în UEFA Champions League: delegat la meciul lui Real Madrid. Sursa foto: hepta.ro
Istvan și Szabolcs Kovacs au fost delegați la meciul lui Reala Madrid din UEFA Champions League! Anunțul oficial a fost făcut de UEFA. Care e brigada completă din România pe „Santiago Bernabeu”.
ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs (42 de ani) îl va arbitra pe Jose Mourinho (63 de ani) în UEFA Champions League. Anunțul oficial a venit luni, 19 octombrie, de UEFA. Echipa lusitanului se duelează cu echipa germană RB Leipzig. La meciul de pe „Santiago Bernabeu”, cel mai bine cotat arbitru român va fi ajutat de o brigadă din țara noastră, din care nu va lipsi fratele său Szabolcs Kovacs (38 de ani).

Istvan Kovacs revine la „masa bogaților din UEFA Champions League. Românul și fratele său, Szabolcs, delegați la meciul lui Real Madrid

Istvan Kovacs a revenit la „centru” în etapa a 12-a de SuperLiga. El a condus un meci cu multe probleme, Oțelul – Csikszereda (scor 1-1). Arbitrul din Carei nu mai condusese un meci de pe data de 5 septembrie. Atunci, Kovacs a făcut praf un Dinamo – FCSB, scor 2-1. Centralul a fost aspru criticat pentru greșelile făcute în derby. Cel mai valoros arbitru român al ultimilor ani, Kovacs a fost pedepsit şi de UEFA. Recent, pentru prima dată din 2018 încoace, acesta nu a condus un meci de Champions League în primele două etape din faza grupelor sau faza principală.

ADVERTISEMENT

UEFA a revenit la gânduri mai bune față de român și l-a reintrodus în circuit. Miercuri, 21 octombrie 2026, forul european l-a delegat pe Istvan Kovacs (42 de ani) la meciul extrem de important Real Madrid – RB Leipzig, din etapa a 3-a a grupei de Champions League. Românul va fi ajutat la această partidă la cele două margini de conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, asistenții săi obișnuiți. De asemenea, arbitru de rezervă va fi tot un român, fratele „centralului”, Szabolcs Kovacs.

Precedentul meci european al lui Istvan Kovacs fusese pe 11 august 2026. Atunci, românul a fost delegat de UEFA la meciul Bodo/Glimt – Royale Union Saint-Gilloise, manșa secundă a turului trei preliminar din Champions League. Bodo/Glimt este echipa care în sezonul trecut a eliminat Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) în play-off-ul pentru accederea în optimile de finală din cea mai importantă competiție europeană la nivel de cluburi.

ADVERTISEMENT
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători...
Digi24.ro
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea

Istvan Kovacs, un sezon 2026 – 2027 dezastruos, atât în SuperLiga, cât și în Champions League

Pentru Istvan Kovacs, centralul din România prezent și la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada, sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga, dar și din cupele europene, a început extrem de modest. În România, arbitrul din Carei a fost în centrul mai multor scandaluri, după unele decizii controversate. Totul a culminat cu derby-ul Dinamo – FCSB (scor 2-1), unde Kovacs a fost pus la zid pentru unele faze de pe durata partidei.

ADVERTISEMENT
Nicolae Mitea a ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună și...
Digisport.ro
Nicolae Mitea a ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună și a spus totul despre Andreea Tonciu

Anterior, în preliminariile Ligii Campionilor, Istvan Kovacs a fost trimis să împartă dreptatea în partida retur dintre Bodo/Glimt şi Union Saint-Gilloise, scor 3-2, în turul 3 preliminar. Nordicii au eliminat campioana Belgiei în prelungiri, la capătul unui meci cu scandal. Conducerea echipei din Belgia, unde este legitimat și Darius Olaru, a fost extrem de revoltată la finalul meciului din Norvegia. Istvan Kovacs a fost acuzat că a luat decizii care i-au dezavantajat pe belgieni. În acest duel, fotbaliștii Adem Zorgane și Raul Florucz au fost eliminați după fluierul final.

ADVERTISEMENT

Antrenorul echipei lui Olaru a explodat la final de meci: „Au fost pur și simplu multe faze discutabile care, în opinia mea, au arătat că arbitrul nu a avut meciul sub control. Nu a reușit deloc să gestioneze emoțiile unei asemenea partide. Nu vreau să dezvolt mai mult. A trebuit să-i aud de cel puțin zece ori amenințările că îmi va acorda al doilea cartonaș galben. Așa că voi încerca să fiu cumpătat. Nu vreau să primesc o amendă, până la urmă, dar astăzi nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor”, a declarat David Hubert, potrivit hln.be.

Dinamoviștii au anunțat cine îl va înlocui pe Pascual în meciul cu CFR...
Fanatik
Dinamoviștii au anunțat cine îl va înlocui pe Pascual în meciul cu CFR Cluj: „E cel mai puternic fundaș al nostru”
”Mi-a oferit o lecție”. Cum i-a uimit Nuno Campos pe dinamoviști la ședința...
Fanatik
”Mi-a oferit o lecție”. Cum i-a uimit Nuno Campos pe dinamoviști la ședința din vestiar: ”Nu mă așteptam”
Contra a dezvăluit cum l-a învins pe Răzvan Lucescu în duelul din Qatar....
Fanatik
Contra a dezvăluit cum l-a învins pe Răzvan Lucescu în duelul din Qatar. Ce a remarcat: „Era puțin abătut”
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Rădăcinile războiului rece între Loți Boloni și Gică Hagi. Un episod mai puțin...
iamsport.ro
Rădăcinile războiului rece între Loți Boloni și Gică Hagi. Un episod mai puțin cunoscut: 'Un gest oribil'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!