Sport

Antrenor demis în SuperLiga! Eșecul din ultima etapă i-a fost fatal

Csikszereda a pierdut un nou meci și rămâne cu un singur punct după 10 etape. În aceste condiții, pentru antrenorul Istvan Szabo a fost ultima partidă pe banca harghitenilor.
Flaviu Popa
22.09.2026 | 06:25
Antrenor demis in SuperLiga Esecul din ultima etapa ia fost fatal
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Istvan Szabo este pe făraș la Csikszereda. Foto: sport.pictures.eu.
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Istvan Szabo pleacă de la Csikszereda. Antrenorul harghitenilor nu va mai fi ținut pe banca echipei după o nouă înfrângere în campionat, în condițiile în care Csikszereda are un singur punct în 10 etape, după 0-2 cu Petrolul, în deplasare.

Csikszereda rămâne fără antrenor. Istvan Szabo pleacă după 1 punct în 10 etape

Întrebat despre o eventuală demisie sau demitere, imediat după meci, Szabo nu a dorit să ofere prea multe detalii. „Nu o să îmi dau demisia. Dacă conducerea clubului vrea să întrerupă colaborarea, poate să facă asta. În vestiar, băieții au fost foarte încrezători, am crezut că putem chiar să câștigăm

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În momentul în care se petrece o greșeală atât de gravă individuală și ești condus, inevitabil începi să alergi după rezultat. În momentul de față nu suntem destul de puternici și de stabili.

Am luptat, am încercat, am avut cornere, lovituri libere. Am avut câteva ocazii, am mers pe o variantă mai ofensivă, dar atât am putut. Petrolul este o echipă suficient de bună pentru a putea conserva avantajul”, a comentat antrenorul Szabo, care se afla în pericol de mai mult timp pe banca ciucanilor.

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Conform GSP.ro, antrenorul în vârstă de 59 de ani nu va mai continua la echipa pe care o pregătise de la începutul sezonului. Pentru antrenorul maghiar a fost prima experiență în România, iar contractul cu Csikszereda ar fi expirat la finele sezonului.

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Cu Szabo pe bancă, Csikszereda a obținut un singur punct, un 0-0 acasă cu Sepsi. În rest, a pierdut pe teren propriu 0-2 cu FCSB, 2-3 cu CFR Cluj și 1-3 cu Dinamo. Așadar, nici măcar un punct în propriul fief, acolo unde fanii s-ar aștepta la cât mai multe reușite pentru a evita retrogradarea.

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Csikszereda a reușit rezultate pozitive doar în Cupa României, acolo unde contează prea puțin

În deplasare, harghitenii au pierdut 0-3 la Corvinul, 0-1 la Argeș, 0-1 la Botoșani, 1-5 la UTA Arad și 0-2 la Petrolul. Singurele rezultate pozitive au fost obținute în Cupa României, victorii 2-0 cu Gloria Bistrița și 2-1 cu CSA Steaua.

Potrivit GSP.ro, cele mai mare șanse pentru a-l înlocui pe Szabo le are Valentin Suciu (ex. Șoimii Gura Humorului), tehnician trecut pe la Sepsi. Conducerea celor de la Csikszereda și-ar fi dorit să-l aducă la club pe Laszlo Balint, însă antrenorul a refuzat oferta, nefiind convins că poate salva echipa de la retrogradare în acest sezon.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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