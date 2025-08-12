Sport

Istvan Kovacs l-a scos din minți pe Jose Mourinho! Antrenorul portughez, criză de nervi în Fenerbahçe – Feyenoord

Ce s-a întâmplat în meciul Fenerbahçe - Feyenoord. Istvan Kovacs nu a scăpat de furia lui Jose Mourinho. Faza care l-a enervat pe antrenorul portughez.
Alex Bodnariu
12.08.2025 | 23:37
Istvan Kovacs nu a avut parte de liniște în duelul de foc dintre Fenerbahçe și Feyenoord din Liga Campionilor. Turcii s-au impus categoric și s-au calificat în play-off, dar Jose Mourinho a fost scos din minți de arbitrul român în prima repriză.

Istvan Kovacs, luat la ochi de Jose Mourinho. Cu ce l-a enervat românul pe antrenorul de la Fenerbahçe

Olandezii au deschis scorul în prima repriză, după o fază extrem de confuză. Istvan Kovacs a lăsat legea avantajului după un henț comis de un jucător al formației batave. Ulterior, mingea a ajuns la portarul celor de la Fenerbahçe, care a luat-o în mână în afara careului, crezând că arbitrul a oprit jocul.

Totuși, Istvan Kovacs nu a fluierat deloc până în momentul în care portarul turcilor a luat balonul în brațe. Acesta a oprit imediat jocul și a dictat lovitură liberă pentru olandezi. Jucătorii de la Fener au protestat vehement, dar decizia nu a putut fi întoarsă.

Până și Jose Mourinho, antrenorul celor de la Fenerbahçe, a protestat copiios. „The Special One” nu a înțeles de ce Istvan Kovacs nu a oprit jocul la timp. Ulterior, olandezii au marcat chiar din acea lovitură liberă, lucru care l-a scos din minți pe tehnicianul lusitan.

„Jucătorii mei au luptat extraordinar. Pentru unii dintre ei încă nu este ușor să joace 90 de minute”

Totuși, turcii și-au revenit și s-au impus cu 5-2 până la final, obținând biletele pentru play-off-ul Ligii Campionilor. Acolo, Fenerbahçe va juca cu Benfica Lisabona.

„A fost un meci cu o încărcătură emoțională uriașă. În ansamblul dublei am fost conduși cu 3-1, dar echipa nu și-a pierdut încrederea. Tot ce am pregătit la antrenamente au pus în aplicare pe teren. Nu trebuia să primim al doilea gol, acela a amplificat tensiunea partidei.

Jucătorii mei au luptat extraordinar. Pentru unii dintre ei încă nu este ușor să joace 90 de minute la acest nivel. Jhon Duran, de exemplu, nu putea face mai mult astăzi. Trebuie să uităm de acest tur și să ne concentrăm pe meciul cu Göztepe”, a declarat Jose Mourinho după duelul cu Feyenoord.

