Italia a „prestat” cel mai frumos fotbal de la EURO 2020. În ce etapă va fi eliminată? Cote „cu bani” pentru parcursul viitor

este echipa care a impresionat cel mai mult în faza grupelor la . Victorii în toate cele 3 meciuri (ultima, 1-0 cu Țara Galilor, într-o distribuție cu 8 jucători noi față de primele două partide, doar Donnarumma, Bonucci și Jorginho fiind „poziții” fixe), golaveraj 7-0, joc aerist, pe atac, tradiționalul catenaccio fiind doar o amintire.

Cu acele schimbările făcute în meciul cu Țara Galilor, Roberto Mancini a reușit o premieră inedită: a folosit în grupă 25 din cei 26 de jucători din lot. Singurul care nu a jucat încă este al treilea portar, Alex Meret (24 de ani, Napoli).

Greu de spus care este cel mai bun jucător al naționalei italiene. Alegeți voi din nucleul de bază: Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Veratti, Immobile, Insigne. …În care veți spune că au loc și Locatelli, și Jorginho, și Berardi, și Spinazzola. …Auoleu, ce-ai făcut, Bobiță?!

C-o fi unul, c-o fi altul, cert este că a ajuns la 30 de meciuri fără înfrângere (25 de victorii și 5 egaluri) din 10 septembrie 2018, de la un 0-1 cu Portugalia pe „Estadio da Luz” (Lisabona), în Liga Națiunilor. Golaverajul este halucinant: 81-7!!!

„Italia are o naţională cu un mix bun, cu jucători experimentaţi, care ştiu să câştige, o naţională puternică. Roberto Mancini este un antrenor experimentat, foarte bine pregătit şi a arătat în preliminarii cât de bun este (n.a. – 10 victorii în 10 meciuri). Echipa s-a îmbunătăţit mult sub conducerea lui. Italia are jucători talentaţi, cu bune cunoştinţe tactice, astfel că pot juca în diferite moduri. Roberto le-a oferit mai multă calitate în atac. E greu să-i găseşti o slăbiciune şi cred că va ajunge în ultimele patru” – José Mourinho