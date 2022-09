Liga Națiunilor, live stream penultima etapă. Acum se joacă Scoția – Ucraina. Video

Portarul Manuel Neuer și mijlocașul Leon Goretzka vor rata meciurile Germaniei în Liga Națiunilor împotriva Ungariei și Angliei, după ce, miercuri dimineață, au fost anunțați că au fost testați pozitiv pentru Covid.

Cei doi jucători au fost duminică, alături de colegii de la Bayern, la Oktoberfest. Este și motivul pentru care forul german a decis, pentru mai multă siguranță, să testeze întreg lotul.

Neuer și Goretzka au părăsit cantonamentul din Gravenburch (lângă Frankfurt) și vor intra în carantină.

ℹ️ and have tested positive for Covid-19. Both have been isolated from the team and will depart from the hotel.

