Italia Asiei s-a calificat în premieră la Mondiale. Cine e naționala care a ajuns să dea fotbaliști la Manchester City și AS Roma

Printre cele zece echipe calificate deja la Campionatul Mondial din 2026 se află și două nume surprinzătoare: Iordania și Uzbekistan. Ultima este o națională, care a jucat primul meci oficial abia în 1992.

Uzbecii s-au calificat la Olăroiu acasă

Uzbekistanul este o fostă republică sovietică, aflată în mijlocul Asiei. O națiune cu peste 37 de milioane de locuitori și o suprafață aproape dublă decât cea a României. O țară în care luptele libere și boxul sunt sporturile cele mai apreciate.

Un punct a fost de ajuns uzbecilor pentru a obține biletele pentru America.

Selecționerul reprezentativei asiatice este un fost mare internațional. Timur Kapadze a jucat de 119 ori pentru Uzbekistan și a preluat naționala în acest an, după ce a scris istorie la U23.

Unul dintre secunzi ne-a răpit calificarea la CM 2002

Uzbekistan U23 a anunțat cumva performanța naționalei mari, deoarece a fost finalista Cupei Asiei, la acest nivel, în 2022 și 2024. Cu Kapadze pe bancă, cel care a propulsat către prima echipă mai mulți fotbaliști.

Secundul lui Kapadze este slovenul Alex Ceh, care a jucat în barajul de tristă amintire pentru noi, pierdut de România în 2001, când s-a frânt ultima șansă reală de a mai juca la Mondiale. A fost chiar căpitanul echipei în cele două manșe.

Uzbekistanul are un joc închis, asemănător italienilor, dar și golgheter din Serie A

Uzbecii, reprezentanții unei țări cu un regim politic cvasi dictatorial, sunt porecliți „Lupii albi”, dar și „Italia Asiei”. Asemănarea cu Squadra Azzura vine de la culorile alb și albastru de pe tricouri, dar și pentru că practică un fotbal ermetic și defensiv.

În ciuda jocului închis, Uzbekistan are unul dintre cei mai de temut golgheteri din Asia. Eldor Azamat oʻgʻli Shomurodov, pe numele său întreg, joacă la AS Roma și are la națională 81 de meciuri și 41 de goluri. El e din 2020 în Italia și a mai jucat la Genoa, Spezia și Cagliari.

A doua vedetă a Uzbekistanului este Abdukodir Khikmatovich Khusanov, fundașul de 20 de ani, adus Guardioala la Manchester City.

Moftul lui Guardiola a dus primul uzbek în Premier League

Când a făcut o eroare majoră, care a pus la îndoială cele 40 de milioane de euro plătite de City lui Lens.

Jocul lui s-a îmbunătățit ulterior, dar nu a convins pentru a fi o soluție de bază la Manchester City. Drept pentru care a prins doar nouă meciuri în această jumătate de sezon.

În afara celor doi, uzbecii se bazează pe mulți fotbaliști din campionatul intern. 13 dintre ei joacă în Uzbekistan. Mai au doi în Rusia, doi în Turcia, doi în Iran și câte unul în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

Naționala Uzbekistanului are o singură înfrângere în ultimele 26 de partide. Președintele țării asiatice a anunțat că toți componenții naționalei vor fi decorați cu înaltul titlu „Mândria Uzbekistanului”.