Italia – Austria 2-1 după prelungiri, meciul care a intrat pentru totdeauna în istorie. Recordurile squadrei azzurra

. După 90 de minute tabela arăta 0-0 şi a fost nevoie de reprizele suplimentare.

În cele 30 de minute adiţionale, Federico Chiesa şi Matteo Pessina au marcat pentru Italia, iar Sasa Kalajdzic a redus din diferenţă, dar a fost prea puţin, prea târziu.

Italia n-a reuşit să câştige în timpul regulamentar, dar a stabilit două recorduri care

Cea mai lungă serie de meciuri fără înfrângere

Cu egalul din această seară, dacă privim scorul de la finalul celor 90 de minute, sau victoria, dacă luăm în calcul scorul final, Italia a ajuns la 31 de partide în care nu a cunoscut gustul amar al înfrângerii.

Precedentul record, de 30 de partide fără eşec, data din perioada interbelică şi a fost egalat la ultimul meci din grupă, 1-0 cu Ţara Galilor. Artizanul performanţei anterioare a fost selecţionerul Vittorio Pozzo, între 1935 şi 1938.

Trei ani sunt şi de la ultima înfrângere a squadrei azzurra. Italienii pierdeau 0-1 cu Portugalia, pe 10 septembrie 2018, într-un meci din Liga Naţiunilor.

Tot contra Portugaliei ar putea juca şi în sferturile Euro 2020, dacă lusitanii reuşesc să elimine Belgia, duminică, de la ora 22:00.

12 partide şi 1168 de minute fără gol primit

Cel de-al doilea record stabilit de naţionala Italiei în această seară este acela al minutelor fără gol primit. Până în această seară, ultimul jucător care marcase în poarta Italiei a fost Donny van de Beek, în minutul 25 al unei partide din 14 octombrie 2020.

Au urmat 11 victorii la zero şi meciul din această seară, contra Austriei, în care a înscris Kalajdzic în minutul 114. Aşadar, 65 de minute din meciul cu Olanda, plus 11 înmulţit cu 90 de minute per meci şi plus 113 (minute anterioare golului austriac) înseamnă 1.168 de minute fără gol primit de Italia. Nou record!

Potrivit statisticilor, precedentul data din 1974 şi însuma „doar“ 1.133 de minute.

Mancini: „Austria te face să nu joci bine“

Pentru antrenorul italian Roberto Mancini nu a fost o surpriză foarte mare felul în care a decurs jocul. „Am câştigat meritat, chiar dacă am luat gol pe final. Am învins graţie jucătorilor veniţi de pe bancă, intraţi pe teren cu mentalitatea potrivită. Dar ştiam că va fi un meci dificil, mai greu decât sferturile de finală. Austria te face să nu joci bine. Dar un joc atât de greu ne poate fi benefic“

În sferturile de finală, Italia va întâlni câştigătoarea dintre . Sfertul se va juca la Munchen, pe 2 iulie, de la ora 22:00.