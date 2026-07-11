Italia schimbă totul după trei ediții de CM ratate! Legendarul Paolo Maldini va conduce noul proiect al „Squadrei Azzurra”

ADVERTISEMENT

După ce a ratat trei ediții consecutive de , Italia a decis să schimbe complet foaia. „Squadra Azzurra” va începe un nou proiect, iar rolul de director tehnic îi va reveni marelui Paolo Maldini (58 de ani), fostul fotbalist legendar al echipei naționale și al lui AC Milan.

Paolo Maldini va fi noul director tehnic al naționalei Italiei!

Anunțul a fost făcut de celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano pe pagina sa de X. Specialistul în zona de mercato a precizat faptul că Maldini a acceptat oferta Federației și va fi noul director tehnic al „Squadrei Azzurra”. De asemenea, Italia va avea și un nou consilier, în persoana lui Leonardo Araujo, fostul internațional brazilian care a împărțit vestiarul cu Maldini la în perioadele 1997-2001, respectiv 2002-2003.

ADVERTISEMENT

🚨🇮🇹 BREAKING: Paolo Maldini signs in as new Italian National Team technical director, here we go! Agreement done and confirmed for Maldini to lead new Italy project with Giovanni Malagò as FIGC president. 🫱🏻‍🫲🏼 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Ulterior, cei de la Gazzetta dello Sport au precizat faptul că următorul pas va fi alegerea noului selecționer, iar Maldini și Leonardo se vor sfătui pentru a lua cea mai bună decizie. Noul președinte al Federației Italiene de Fotbal, Giovanni Malago, s-a arătat extrem de fericit după ce marele fost fotbalist a acceptat rolul de director tehnic și este încrezător în ceea ce privește viitorul echipei naționale.

„Adevărul este că Maldini a reprezentat întotdeauna preferința mea pentru acest post. Am considerat tot timpul că el ar putea fi persoana potrivită pentru a coordona departamentul tehnic al FIGC, care include nu doar echipa națională de seniori, ci și toate echipele naționale de tineret. Am finalizat discuțiile în două săptămâni, iar Paolo mi-a transmis că ar fi încântat să-l implice pe Leonardo în calitate de consultant, întrucât activitatea este vastă, solicitantă și plină de provocări. Mă bucur, deoarece am un respect profund pentru Leonardo. Ei reprezintă două fețe ale aceleiași monede. Este vorba despre un angajament pe patru ani, menit să ne conducă din prezent până în 2030 (n.r – anul următoarei Cupe Mondiale), trecând prin Campionatul European din 2028”, a declarat Malago pentru postul Tg2.

ADVERTISEMENT

Maldini și Leonardo vor decide noul selecționer al Italiei!

Cât despre rolul de tehnician al „Squadrei Azzurra”, președintele a afirmat că opiniile lui Maldini și Leonardo vor cântări cel mai mult în decizia numirii următorului selecționer, dar acesta a lăsat să se înțeleagă că deja zarurile ar fi fost aruncate, iar soluția propusă de cei doi îi surâde și lui Malago: „Nu am vrut să mă consult cu nimeni altcineva, deoarece simpatizez deja cu părerea lor în ceea ce privește viitorul selecționer al echipei naționale”.

ADVERTISEMENT

Deși nu s-a rostit niciun nume, lupta pare să se dea între doi antrenori care au mai pregătit în trecut prima reprezentativă a Italiei. Este vorba despre Antonio Conte, respectiv Roberto Mancini, cel din urmă reușind chiar un succes extrem de important alături de „Squadra Azzurra”, și anume triumful de la EURO 2020. Totuși, în pole-position s-ar afla ex-tehnicianul lui Napoli, anunță presa din Cizmă.