Sport

Italia se poate transforma din coșmar în vis frumos pentru România. Cum ar da naționala lui Mircea Lucescu lovitura pentru Cupa Mondială

Potențialii adversari ai “tricolorilor” la baraj sunt Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. Cum poate da România lovitura în cazul în care va întâlni Squadra Azzurra și o va elimina.
Răzvan Scarlat
17.11.2025 | 10:30
Italia se poate transforma din cosmar in vis frumos pentru Romania Cum ar da nationala lui Mircea Lucescu lovitura pentru Cupa Mondiala
ULTIMA ORĂ
România speră să ajungă la Cupa Mondială în urma barajului din luna martie. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026 din grupa preliminară. Va termina pe locul 3, după Austria și Bosnia. “Tricolorii” vor ajunge, totuși, la baraj grație parcursului din Liga Națiunilor. Potențialii adversari ai reprezentativei lui Mircea Lucescu sunt Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. Ce se întâmplă dacă românii vor înfrunta italienii în play-off, îi vor elimina și vor ajunge la turneul final din SUA, Mexic și Canada. Ar fi ceva de vis!

Cum poate da România lovitura dacă va întâlni Italia la barajul pentru Cupa Mondială

Pe 16 noiembrie, potrivit coeficienților FIFA, Italia se află în urna a 2-a valorică pentru tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale 2026. România ar putea da, astfel, lovitura dacă va întâlni Squadra Azzurra în play-off și ar elimina-o. Tragerea la sorți este programată joi, 20 noiembrie.

ADVERTISEMENT

În acest caz, “tricolorii” ar intra în locul italienilor, în urna a 2-a la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale, programată pe 5 decembrie. Cu oricare din ceilalți trei adversari (Turcia, Polonia și Ucraina) am fi în urna a 3-a, bineînțeles cu condiția să trecem de meciurile de play-off.

Urne tragere la sorți grupe Cupa Mondială 2026
Cum arată în prezent urnele pentru tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială 2026

Ce au spus italienii despre o partidă cu România

Învinși de Norvegia duminică seară, scor 1-4, Italia va merge, la rândul ei, la baraj. Jurnaliștii din Peninsulă au analizat adversarele și au concluzionat că România nu ar trebui să le pună probleme.

ADVERTISEMENT
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită...
Digi24.ro
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina

Nu pot și nu trebuie să sperie Irlanda de Nord, mai puțin înfricoșătoare departe de Belfast, și România, pedepsită ieri cu 3-1 de Bosnia”, a scris, duminică, Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din
Digisport.ro
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat

Când va avea loc barajul pentru Cupa Mondială

România va fi în urna a 4-a valorică și va juca în deplasare partida din semifinala barajului. Apoi, stadionul gazdă al finalei va fi tras la sorți, asta în cazul în care reprezentativa lui Mircea Lucescu va reuși să treacă de primul joc. Meciurile vor avea loc în intervalul 26-31 martie.

Amintim că o singură modificare ar putea apăra în primă urnă, iar “tricolorii” vor afla lista finală luni seară. Germania și Slovacia au meci decisiv pentru calificarea direct la Cupa Mondială. Dacă oaspeții ar produce surpriza, nemții ar ajunge la baraj și vor lua locul Poloniei în urna adversarilor pentru România.

ADVERTISEMENT
Experiență de coșmar pentru o faimoasă sportivă din circuitul WTA. Ce a putut...
Fanatik
Experiență de coșmar pentru o faimoasă sportivă din circuitul WTA. Ce a putut să pățească la hotelul unde s-a cazat
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru...
Fanatik
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea Miliției: „Cu regulamentul într-o mână și cu Dinamo la suflet!”
Suma uluitoare generată de cel mai tare campionat al lumii pentru economia țării!...
Fanatik
Suma uluitoare generată de cel mai tare campionat al lumii pentru economia țării! Câte miliarde de euro produce competiția
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cristi Chivu îl face pe Dan Șucu să-și frece mâinile de bucurie
iamsport.ro
Cristi Chivu îl face pe Dan Șucu să-și frece mâinile de bucurie
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!