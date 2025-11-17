Italia se poate transforma din coșmar în vis frumos pentru România. Cum ar da naționala lui Mircea Lucescu lovitura pentru Cupa Mondială

ADVERTISEMENT

România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026 din grupa preliminară. Va termina pe locul 3, după Austria și Bosnia. “Tricolorii” vor ajunge, totuși, la baraj grație parcursului din Liga Națiunilor. Potențialii adversari ai reprezentativei lui Mircea Lucescu sunt Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. Ce se întâmplă dacă românii vor înfrunta italienii în play-off, îi vor elimina și vor ajunge la turneul final din SUA, Mexic și Canada. Ar fi ceva de vis!

Cum poate da România lovitura dacă va întâlni Italia la barajul pentru Cupa Mondială

Pe 16 noiembrie, potrivit coeficienților FIFA, Italia se află în urna a 2-a valorică pentru tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale 2026. România ar putea da, astfel, lovitura dacă va întâlni Squadra Azzurra în play-off și ar elimina-o. Tragerea la sorți este programată joi, 20 noiembrie.

În acest caz, “tricolorii” ar intra în locul italienilor, în urna a 2-a la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale, programată pe 5 decembrie. Cu oricare din ceilalți trei adversari (Turcia, Polonia și Ucraina) am fi în urna a 3-a, bineînțeles cu condiția să trecem de meciurile de play-off.

Ce au spus italienii despre o partidă cu România

, scor 1-4, Italia va merge, la rândul ei, la baraj. Jurnaliștii din Peninsulă au analizat adversarele și au concluzionat că România nu ar trebui să le pună probleme.

“Nu pot și nu trebuie să sperie Irlanda de Nord, mai puțin înfricoșătoare departe de Belfast, și România, pedepsită ieri cu 3-1 de Bosnia”, a scris, duminică, .

Când va avea loc barajul pentru Cupa Mondială

și va juca în deplasare partida din semifinala barajului. Apoi, stadionul gazdă al finalei va fi tras la sorți, asta în cazul în care reprezentativa lui Mircea Lucescu va reuși să treacă de primul joc. Meciurile vor avea loc în intervalul 26-31 martie.

Amintim că o singură modificare ar putea apăra în primă urnă, iar “tricolorii” vor afla lista finală luni seară. Germania și Slovacia au meci decisiv pentru calificarea direct la Cupa Mondială. Dacă oaspeții ar produce surpriza, nemții ar ajunge la baraj și vor lua locul Poloniei în urna adversarilor pentru România.