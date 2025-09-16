Cele mai prestigioase ziare din Italia și Germania, șocate de „thrillerul” Juventus – Dortmund 4-4: „Juve cel nebun” / „Demență la Torino”

Juventus – Dortmund 4-4 este meciul primei seri de UEFA Champions League din noul sezon. La pauză, nimeni și nimic nu anunța rafala de goluri care avea să vină la Torino.
Juventus și Borussia Dortmund au început cu stil noul sezon de UEFA Champions League. După o primă repriză anostă pe Juventus Stadium, în care nu s-a arătat decât un cartonaș galben (n.r. – Anton, 42′), ultimele 45 de minute au fost un adevărat deliciu.
Mai întâi, Karim Adeyemi a deblocat tabela în minutul 52. Apoi, într-un interval de doar patru minute, s-au marcat nu mai puțin de patru goluri. Kenan Yldiz (63) a restabilit egalitatea, dar nemții au revenit instant în avantaj. Felix Nmecha (65) a făcut 2-1. Dușan Vlahovic (67) n-a fost de acord și a egalat imediat la 2.
Totuși, gruprea germană părea că se va desprinde în câștigătoare În minutul 90, tabela de marcaj arăta 2-4 în favoarea lui Dortmund, după reușitele lui Couto (74) și Bensebaini (86-pen.). Finalul a fost însă dramatic și le-a aparținut în totalitate italienilor.
Primul care a redus din handicap a fost același Vlahovic (90+4), care a izbutit „dubla”. Emoțiile s-au prelungit până la ultimul fluier al arbitrului. Lloyd Kelly (90+6) a înscris pentru 4-4, gol care a stabilit rezultatul final, dar care a avut nevoie de analiza și confirmarea VAR. După reușitele care au salvat-o pe „Bătrâna Doamnă”, Dușan Vlahovic are presa din Italia la picioare.
„Juve cel nebun: 2 goluri după minutul 90 și 4-4 cu Dortmund! Vlahovic intră, face ‘dubla’ și îl salveză pe Tudor”, a titrat cotidianul Gazzetta dello Sport. „Juve, încă o noapte nebună. 2-4, după care super Vlahovic înscrie în minutul 94, iar Kelly în minutul 96”, au scris jurnaliștii de la Corriere della Sera.
Dușan Vlahovic a intrat pe teren în minutul 58, în locul lui Jonathan David, când Borussia Dortmund conducea cu 1-0. „Yldiz și Vlahovic, pentru o revenire nebună”, a fost titlul dat de SkySport Italia.
În schimb, presa din Germania a rămas șocată de modul în care Borussia Dortmund a scăpat printre toate cele trei puncte. Bild, cel mai important cotidian nemțesc, a scris: „8 goluri într-o repriză! Demență la Torino! BVB primește 2 goluri în prelungiri”.
În următoarea etapă de Liga Campionilor, Juventus va juca pe terenul lui Villarreal, miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00. De cealaltă parte, în aceeași zi, de la aceeași oră, Borussia Dortmund va primi vizita lui Athletic Bilbao.