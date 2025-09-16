Sport

Cele mai prestigioase ziare din Italia și Germania, șocate de „thrillerul” Juventus – Dortmund 4-4: „Juve cel nebun” / „Demență la Torino”

Juventus și Borussia Dortmund au oferit cel mai tare meci al primei seri de UEFA Champions League din noul sezon. „Thrillerul” de la Torino a uimit presa din Italia și Germania
Cristian Măciucă
17.09.2025 | 00:54
Italia și Germania, șocate de „thrillerul” Juventus - Dortmund 4-4: „Juve, încă o noapte nebună” / „Demență la Torino” FOTO: Fanatik

Juventus – Dortmund 4-4 este meciul primei seri de UEFA Champions League din noul sezon. La pauză, nimeni și nimic nu anunța rafala de goluri care avea să vină la Torino.

Juventus – Dortmund 4-4, meciul serii în UEFA Champions League: „Juve, încă o noapte nebună”

Juventus și Borussia Dortmund au început cu stil noul sezon de UEFA Champions League. După o primă repriză anostă pe Juventus Stadium, în care nu s-a arătat decât un cartonaș galben (n.r. – Anton, 42′), ultimele 45 de minute au fost un adevărat deliciu.

Mai întâi, Karim Adeyemi a deblocat tabela în minutul 52. Apoi, într-un interval de doar patru minute, s-au marcat nu mai puțin de patru goluri. Kenan Yldiz (63) a restabilit egalitatea, dar nemții au revenit instant în avantaj. Felix Nmecha (65) a făcut 2-1. Dușan Vlahovic (67) n-a fost de acord și a egalat imediat la 2.

Totuși, gruprea germană părea că se va desprinde în câștigătoare În minutul 90, tabela de marcaj arăta 2-4 în favoarea lui Dortmund, după reușitele lui Couto (74) și Bensebaini (86-pen.). Finalul a fost însă dramatic și le-a aparținut în totalitate italienilor.

„Super Vlahovic”

Primul care a redus din handicap a fost același Vlahovic (90+4), care a izbutit „dubla”. Emoțiile s-au prelungit până la ultimul fluier al arbitrului. Lloyd Kelly (90+6) a înscris pentru 4-4, gol care a stabilit rezultatul final, dar care a avut nevoie de analiza și confirmarea VAR. După reușitele care au salvat-o pe „Bătrâna Doamnă”, Dușan Vlahovic are presa din Italia la picioare.

„Juve cel nebun: 2 goluri după minutul 90 și 4-4 cu Dortmund! Vlahovic intră, face ‘dubla’ și îl salveză pe Tudor”, a titrat cotidianul Gazzetta dello Sport. „Juve, încă o noapte nebună. 2-4, după care super Vlahovic înscrie în minutul 94, iar Kelly în minutul 96”, au scris jurnaliștii de la Corriere della Sera. 

Dușan Vlahovic a intrat pe teren în minutul 58, în locul lui Jonathan David, când Borussia Dortmund conducea cu 1-0. „Yldiz și Vlahovic, pentru o revenire nebună”, a fost titlul dat de SkySport Italia. 

Dezamăgire cruntă în Germania

În schimb, presa din Germania a rămas șocată de modul în care Borussia Dortmund a scăpat printre toate cele trei puncte. Bild, cel mai important cotidian nemțesc, a scris: „8 goluri într-o repriză! Demență la Torino! BVB primește 2 goluri în prelungiri”.

În următoarea etapă de Liga Campionilor, Juventus va juca pe terenul lui Villarreal, miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00. De cealaltă parte, în aceeași zi, de la aceeași oră, Borussia Dortmund va primi vizita lui Athletic Bilbao.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
