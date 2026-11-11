Italia U19 – România U19, live în runda 2 din preliminariile EURO 2027. Meci greu la Ancona pentru elevii lui Ion Marin

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România U19, națională antrenată de experimentatul Ion Marin (71 de ani) joacă miercuri, 11 noiembrie, de la ora 16:30, cu Italia U19, în runda 2 din preliminariile EURO 2027. La Ancona, „tricolorii” mici au o misiune extrem de dificilă, împotriva puternicei și mult mai valoroasei naționale „Squadra Azzurra”.

Italia U19 – România U19, în preliminariile EURO 2027

Naționala U19 a României are programate, în luna noiembrie, în Italia, trei partide extrem de importante, în cadrul celei de-a doua faze a calificărilor pentru Campionatul European din 2027. Naționala lui Ion Marin, alcătuită din jucători născuți după 1 ianuarie 2008, își începe această aventură la Ancona. În fața micilor tricolori va sta țara gazdă, Italia U19.

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Cine transmite meciul Italia U19 – România U19 din preliminariile EURO 2027

din cadrul rundei a doua a calificărilor pentru Campionatul European de Fotbal U19 (ediția 2027) se joacă pe Stadio Del Conero, cu începere de la ora 16:30. Fanii fotbalului din țara noastră și nu numai trebuie să știe că îi pot vedea la lucru pe elevii lui Ion Marin accesând contul de YouTube al Federației Române de Fotbal – .

Cum se califică România U19 mai departe. Programul tricolorilor în Grupa 6 din preliminariile EURO 2027

Calculele calificării mai departe și implicit pentru apropierea de Campionatul European din 2027 sunt simple. Echipa lui Ion Marin trebuie ca, la finalul meciurilor din Grupa 6, să se claseze pe una dintre primele 3 poziții din grupă pentru a se menține în Liga A. Asta este echivalent cu accederea în runda 3, ultima din preliminariile pentru turneul final. În decurs de doar 6 zile, România U19 dispută toate cele 3 meciuri din runda 2 a preliminariilor EURO 2027. După disputa cu Italia, pentru români urmează duelurile cu Israel U19 și Ucraina U19. Iată programul partidelor:

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11 noiembrie, ora 16:30: Italia – România – Stadio Del Conero (Ancona)

14 noiembrie, ora 13:00: Israel – România – Stadio Bruno Recchioni (Fermo)

17 noiembrie, ora 14:00: România – Ucraina – Stadio Del Conero (Ancona)

Loturile României și Italiei U19

Ion Marin și omologul său din Italia, Massimiliano Favo, au ales loturile pentru acest turneu de calificare. Gazdele au jucători de mare valoare, care sunt legitimați la cluburi uriașe precum PSG, Juventus, Atalanta sau Inter. Valoarea lotului italienilor trece de 20 de milioane de euro. Antonio Arena (17 ani) de la AS Roma este vedeta Italiei, fiind cotat la 4 milioane de euro de . La România U19, cea mai mare cotă o are mijlocașul de la Sepsi, Hunor Batzula (18 ani) – 350.000 de euro.

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Lotul României U19:

Portari : Eduard Ursu (Villarreal), Arsenie Mocan (Chindia Târgoviște), Răzvan Farcaș (Leganes).

: Eduard Ursu (Villarreal), Arsenie Mocan (Chindia Târgoviște), Răzvan Farcaș (Leganes). Fundași : Costyn Gheorghe (Gloria Bistrița), Bogdan Ungureanu (Girona), Fabio Bădărău (Monza), Raul Cojocariu (Atalanta), Davide Moisa (Verona), Robert Burlacu (Politehnica Timișoara), Stefano Precupanu (Juventus).

: Costyn Gheorghe (Gloria Bistrița), Bogdan Ungureanu (Girona), Fabio Bădărău (Monza), Raul Cojocariu (Atalanta), Davide Moisa (Verona), Robert Burlacu (Politehnica Timișoara), Stefano Precupanu (Juventus). Mijlocași : Sebastian Burlacu (Como), Rareș Coman (Sassuolo), Hunor Batzula (Sepsi OSK), Daniele Luncașu (FC Bacău), Robert Drăghici (Augsburg), Denis Țăroi (UTA Arad), Alex Orban (FC Bihor).

: Sebastian Burlacu (Como), Rareș Coman (Sassuolo), Hunor Batzula (Sepsi OSK), Daniele Luncașu (FC Bacău), Robert Drăghici (Augsburg), Denis Țăroi (UTA Arad), Alex Orban (FC Bihor). Atacanți: Fernando Pellegrini (Catanzaro), David Creța (TSG Hoffenheim), Alexandru Bota (FC Bihor), Andrei Roateș (Levante).

Lotul Italiei U19:

Portari : Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Longoni (PSG).

: Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Longoni (PSG). Fundași : Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Jean Tryfose Mambuku (Reims), Mattia Marello (Inter), David Marini (Cesena), Andrea Natali (AZ Alkmaar).

: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Jean Tryfose Mambuku (Reims), Mattia Marello (Inter), David Marini (Cesena), Andrea Natali (AZ Alkmaar). Mijlocași : Andrea Ballanti (Torino), Vincenzo Damiano (Genoa), Samuele Liberali (Sassuolo), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Bari), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Genoa).

: Andrea Ballanti (Torino), Vincenzo Damiano (Genoa), Samuele Liberali (Sassuolo), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Bari), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Genoa). Atacanți: Antonio Arena (Roma), Destiny Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Parma).

Cote la pariuri pentru meciul Italia U19 – România U19

Din toate punctele de vedere, începând cu valoarea lotului și terminând cu experiența și faptul că este gazdă, Italia U19 e mare favorită în meciul cu România U19. Echipa lui Massimiliano Favo are cote de la 1,40 la 1,50 pentru victorie. Reprezentativa României are cote de la 5,75 la 6,10. În istorie, Italia U19 și România U19 s-au întâlnit de 3 ori. Românii au 2 victorii, iar italienii una.

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Live Blog: Urmărește în timp real Italia U19 – România U19, preliminarii Euro 2027

Așa cum v-a obișnuit la seniori, la U20 sau U21, FANATIK , indiferent de nivelul întrecerii. Site-ul nostru vă ține la curent cu toate informațiile care apar în legătură cu meciul Italia U19 – România U19. Totul despre meci, golurile, ocaziile, toate fazele majore sunt în format live text. Veți afla informații și despre celălalt meci din grupa României. Miercuri, de la ora 13:00, pe Stadio Bruno Recchioni din Fermo se joacă Ucraina U19 – Israel U19.