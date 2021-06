Italia, una dintre favoritele rămase în cursă la Euro! Pariază pe faza în care se va opri echipa lui Mancini

“Squadra Azzurra” arată foarte bine la acest turneu final. A spulberat totul în faza grupelor și a trecut, cu emoții ce-i drept, de Austria în optimile de finală. După 0-0 în timpul regulamentar, Chiesa și Pessina au rezolvat calificarea Italiei mai departe.

Italia, una dintre favoritele rămase în cursă la Euro! Duel de foc împotriva Belgiei

În sferturile de finală, va avea un prim test important la Euro 2020. Va întâlni pe Allianz Arena din Munchen puternica echipă a Belgiei. Echipa lui Roberto Martinez a eliminat Portugalia și speră să câștige trofeul.

Este cel mai disputat sfert de finală de la Euro 2020, însă la casele de pariuri Italia pornește ca favorită și are o cotă de 1,72 la calificare. Pariorii pot alege faza în care va fi eliminată reprezentativa lui Mancini.

Cota oferită de Casa Pariurilor ca Italia să fie eliminată în semifinale este 3,50.

Italia poate juca în semifinale cu Spania sau Elveția!

Ca acest lucru să se întâmple, Italia trebuie să treacă de și să piardă în penultimul act împotriva învingătoarei din duelul Spania – Elveția, programat vineri, de la ora 19:00.

“Azzurri” au reușit să treacă fără emoții în faza grupelor de Elveția, scor 3-0. Însă, atunci naționala lui Mancini a jucat pe teren propriu și elvețienii nu au atins nivelul de joc din meciul de pe Arena Națională.

Cota oferită de Casa Pariurilor ca Italia să piardă finala Euro 2020 este 7,00.

Pe cealaltă parte de tablou, favorita e Anglia!

Ca acest scenariu să se întâmple, reprezentativa lui Roberto Mancini trebuie să treacă de Belgia și în semifinale de Spania sau Elveția și să piardă finala de pe Wembley. Pe cealaltă parte a tabloului, marea favorită e Anglia.

Italia are un singur titlu european, câștigat în 1960. “Squadra Azzurra” a pierdut alte două finale de Euro, în 2000 și 2012, iar în acest an are o șansă importantă de a-și adăuga încă un trofeu în palmares.

Pentru pariorii care nu știu în ce fază se va opri Italia, dar sunt siguri că echipa lui Mancini nu se va impune, există și un pariu.

Cota oferită de Casa Pariurilor ca Italia să nu câștige Euro 2020 este 1,20.