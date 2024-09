Italianul Antonio Colamonici, arhitectul renaşterii canotajului românesc, a primit cetățenia română. ”De azi sunt Anton Colamonescu”

Antonio Colamonici (53 de ani) a venit în România în 2017, într-un moment în care canotajul românesc se afla într-o mare derivă. În scurt timp, antrenorul italian a redat strălucirea bărcilor tricolore și a adus României nu mai puţin de 184 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale şi Europene la seniori şi tineret.

Italianul Antonio Colamonici, arhitectul renaşterii canotajului românesc, a primit cetățenia română

La șapte ani de când lucrează pentru canotajul românesc, în treningul tricolor, Antonio Colamonici a spus de mai multe ori că se simte român, dar acum a devenit român cu actele în regulă. Joi, 19 septembrie, antrenorul italian a depus jurământul de credinţă şi a devenit oficial cetăţean român, în cadrul unei ceremonii condusă de vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, Ciprian Florescu, informează .

”Cu dăruire și pasiune, el a transformat canotajul românesc într-o forță de temut la nivel mondial, iar de acum înainte, va purta tricolorul nu doar în calitate de antrenor, ci și de cetățean al acestei țări pe care o iubește din suflet. Felicitări și mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru canotajul românesc!”, a anunțat .

”Acum pentru mine tricolorul României este tricolorul meu”

: ”Sunt foarte emoţionat şi onorat. Eu am fost român în inima mea şi până acum, dar de azi sunt şi în buletin. Îmi place tot în România, aici mă simt acasă. Aici am echipa, care în ultimii şapte ani a fost a doua familie pentru mine. Aşa că sunt fericit în România. Când am venit în 2017 aici nu mă gândeam că voi deveni român.

Dar acum pentru mine tricolorul României este tricolorul meu. Azi este o zi specială şi pentru că în Napoli, de unde sunt eu, se sărbătoreşte San Gennaro, cel mai mare sfânt al oraşului. Pentru toţi napolitanii azi este o zi importantă. Sunt fericit că am depus jurământul în această zi specială”.

”Eu sunt Anton de azi, nu m-am schimbat”

Antonio Colamonici a adăugat: “Eu sunt Anton de azi, nu m-am schimbat. Sunt Anton Colamonescu (n.r. – zâmbeşte). Mă simt român, dar nu azi mai mult ca ieri, sunt la fel. Eu sunt fericit să mă întorc acasă la familia mea cu acest certificat.

Familia mea e foarte fericită. Este o onoare pentru ei, pentru mine, o onoare pentru Italia. Pentru că acest act certifică faptul că suntem la fel. Avem obiective comune, avem aceeaşi mentalitate şi suntem europeni”.

Antonio Colamonici, decorat cu Ordinul Național “Serviciul Credincios” în grad de Cavaler

Colamonici vrea să mențină canotajul românesc în topul mondial: ”Am adus multe medalii pentru România, dar niciodată nu sunt prea multe. Dar mai important decât medaliile este faptul că eu şi echipa României am crescut împreună. În viitor nu este vorba numai despre medalii, scopul nostru este să ne îmbunătăţim pe zi ce trece”.

Antonio Colamonici a fost distins, săptămâna trecută, de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național “Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la obținerea celor 5 medalii (2 de aur și 3 de argint) de către echipa României de canotaj la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Canotajul românesc a fost reprezentat la Paris de o adevărată flotă, formată din .

Ce medalii au cucerit canotorii români la Jocurile Olimpice

și au câștigat aurul în proba de dublu vâsle masculin.

. Din ”barca regină” au făcut parte Simona Radiș, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereș, Adriana Adam, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Magda Rusu și Victoria Petreanu.

au luat argintul la dublu vâsle feminin.

, argint la dublu rame feminin.

, argint, la dublu vâsle feminin, categoria ușoară.

Când am venit, pentru mine România era ca un mare puzzle în care existau toate piesele, dar nu erau unite între ele. Eram convins că voi putea să creez o echipă puternică pentru că lipsea doar aplicarea metodei științifice în vederea rezolvării problemelor tehnice. Aveam totodată și motivația necesară pentru a rezolva problema sportivă. Marele noroc pe care l-am avut a fost că am găsit atât din partea antrenorilor, cât și a sportivilor și a întregii federații, o mare dorință de schimbare” – Antonio Colamonici, pentru FANATIK