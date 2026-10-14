Italianul Massimo Pedrazzini, concluzie amară după ce România a luat 0-6 și la fete: „Nu putem cu asemenea adversare”

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Massimo Pedrazzini (68 ani), selecționerul naționalei de fotbal feminin a României, a reacționat pentru FANATIK după umilința suferită de tricolore la Oslo. România a pierdut cu 0-6 (0-8 la general) contra Norvegiei și a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2027.

Italianul Massimo Pedrazzini, concluzie amară după ce România a luat 0-6 și la fete

România a cedat categoric în „dubla” cu Norvegia în prima rundă a barajului de calificare pentru Campionatul Mondial 2027, care are loc anul viitor în Brazilia. După 0-2 la București, tricolorele au pierdut fără drept de apel la Oslo, scor 0-6. Umilința vine la scurt timp după ce . Totodată, în urmă cu 2 zile, contra Cehiei.

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Selecționerul Massimo Pedrazzini a încercat să explice diferența mare de scor dintre cele două naționale și a ajuns la o concluzie dură. „A fost o diferență mare și la retur. Calitatea jucătorilor, pregătirea fizică pe care o au, structura fizică, maturitatea tactică pe care au arătat-o pe teren au făcut diferența.

Noi încă suntem în urmă în comparație cu fotbalul din Norvegia. Ne-am bucurat că am avut un parcurs bun în Liga C, am promovat în Liga B, dar împotriva unor asemenea adversare nu putem”, a declarat Massimo Pedrazzini, pentru FANATIK.

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România a ratat calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor

În urma acestui eșec, România a ratat șansa de a juca în runda decisivă a barajului care va determina echipa calificată la turneul de anul viitor din Brazilia, conform FRF.ro. Jensen 3′, Terland 9′, 13′, 55′ (p), Ostenstad 66′, Blakstad 70′ au marcat, pe rând, în poarta Andreei Părăluță.

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În vara acestui an, România a făcut parte din Liga C, grupa C5, din preliminariile pentru calificarea la turneul final din Brazilia. Tricolorele au încheiat cu 10 puncte, pe primul loc, grupa cu Republica Moldova și Cipru. Astfel, în următoarea ediție a Ligii Națiunilor, România va evolua în Liga B.

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