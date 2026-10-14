Sport

Italianul Massimo Pedrazzini, concluzie amară după ce România a luat 0-6 și la fete: „Nu putem cu asemenea adversare”

FANATIK
14.10.2026 | 08:42
Italianul Massimo Pedrazzini concluzie amara dupa ce Romania a luat 06 si la fete Nu putem cu asemenea adversare
CORESPONDENȚĂ DIN OSLO
Reacția lui Massimo Pedrazzini după eșecul României cu Norvegia, scor 0-6. Foto: sport.pictures.eu / captură Fanatik
Massimo Pedrazzini, selecționerul naționalei de fotbal feminin a României, s-a arătat resemnat după înfrângerea suferită de tricolore, scor 0-6 contra Norvegiei
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Massimo Pedrazzini (68 ani), selecționerul naționalei de fotbal feminin a României, a reacționat pentru FANATIK după umilința suferită de tricolore la Oslo. România a pierdut cu 0-6 (0-8 la general) contra Norvegiei și a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2027.

Italianul Massimo Pedrazzini, concluzie amară după ce România a luat 0-6 și la fete

România a cedat categoric în „dubla” cu Norvegia în prima rundă a barajului de calificare pentru Campionatul Mondial 2027, care are loc anul viitor în Brazilia. După 0-2 la București, tricolorele au pierdut fără drept de apel la Oslo, scor 0-6. Umilința vine la scurt timp după ce naționala lui Gică Hagi a luat 6 goluri de la Polonia. Totodată, în urmă cu 2 zile, naționala U19 de fotbal feminin a României a pierdut cu 1-6 contra Cehiei.

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Selecționerul Massimo Pedrazzini a încercat să explice diferența mare de scor dintre cele două naționale și a ajuns la o concluzie dură. „A fost o diferență mare și la retur. Calitatea jucătorilor, pregătirea fizică pe care o au, structura fizică, maturitatea tactică pe care au arătat-o pe teren au făcut diferența.

Noi încă suntem în urmă în comparație cu fotbalul din Norvegia. Ne-am bucurat că am avut un parcurs bun în Liga C, am promovat în Liga B, dar împotriva unor asemenea adversare nu putem”, a declarat Massimo Pedrazzini, pentru FANATIK.

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România a ratat calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor

În urma acestui eșec, România a ratat șansa de a juca în runda decisivă a barajului care va determina echipa calificată la turneul de anul viitor din Brazilia, conform FRF.ro. Jensen 3′, Terland 9′, 13′, 55′ (p), Ostenstad 66′, Blakstad 70′ au marcat, pe rând, în poarta Andreei Părăluță.

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În vara acestui an, România a făcut parte din Liga C, grupa C5, din preliminariile pentru calificarea la turneul final din Brazilia. Tricolorele au încheiat cu 10 puncte, pe primul loc, grupa cu Republica Moldova și Cipru. Astfel, în următoarea ediție a Ligii Națiunilor, România va evolua în Liga B.

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Massimo Pedrazzini, concluzie amară după Norvegia - România 6-0

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