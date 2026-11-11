Italianul semnează cu FCSB. Anunțul lui Gigi Becali: „Mă ocup eu!”

ADVERTISEMENT

După ce stagiunea trecută a ratat în premieră play-off-ul, FCSB nu o duce mai bine nici în actualul sezon. Gigi Becali se teme de repetarea scenariului de anul trecut și a declarat public că va transfera personal jucători noi la echipă. Latifundiarul din Pipera a anunțat deja o primă mutare importantă, anume prelungirea contractului italianului Juri Cisotti.

Juri Cisotti semnează prelungirea cu FCSB. Anunțul lui Gigi Becali

După ce a numit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA , printre care și Juri Cisotti, Gigi Becali a anunțat că mijlocașul italian va semna prelungirea contractului. Fotbalistul s-a dovedit a fi o piesă esențială în echipa bucureșteană încă de la venirea sa, iar latifundiarul din Pipera nu vrea să renunțe la serviciile sale. Italianul are valabil actualul contract cu FCSB până în vara anului viitor. „Stoian trebuie să joace, nu ai ce face. Cisotti trebuie să joace. Normal că îi prelungesc contractul lui Cisotti, dar nu mă gândesc la asta acum. Toată gândirea mea este spre a salva ce e de salvat până în iarnă, să aduc jucători.

ADVERTISEMENT

O să vedeți voi jucători, de doi ani zic, o să vedeți! Să vină iarna și vedeți voi dacă sunt sau nu jucători. Mă ocup eu acum, să vedeți voi. N-am vrut, am zis să stau liniștit, că am o vârstă, să mă odihnesc, dar nu poți, tată, n-ai cum. Dacă nu te implici, nu merge mașinăria, trebuie să pui mâna pe volan, n-ai cum. Lași volanul la altul, nu merge mașina, se răstoarnă în șanț. Nu mă gândesc acum la bani, e situația la limită. Nu mă gândesc, sunt aproape de prăpastie”, a declarat Gigi Becali pentru

Ce posturi vrea Gigi Becali să întărească la FCSB

Gigi Becali a transmis în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA ce poziții vrea să întărească la FCSB în mercato de iarnă. „Mai trebuie jucători. Atacant număr 9, număr 10, că nu știu dacă e număr 10 ăsta, Drăguș. Să-i găsească post. Oricum, trebuie dublat. Număr 6, că trebuie dublat Radunovic”. Lotul bucureștenilor este cotat în prezent de site-urile de specialitate la suma de 24,40 milioane de euro, cel mai valoros jucător fiind kosovarul Meriton Korenica, cotat la 2,5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Cât stă pe bară Juri Cisotti după accidentarea din meciul U Cluj – FCSB

Juri Cisotti a devenit indisponibil pentru FCSB după meciul cu U Cluj. În etapa a 14-a din SuperLiga, bucureștenii pierdeau cu 0-1 în deplasare, dar mai sufereau o lovitură importantă. Mijlocașul italian a fost înlocuit după doar aproximativ o jumătate de oră, MM Stoica anunțând ulterior în exclusivitate pentru FANATIK că . Revenirea sa pe teren nu se va produce prea curând, întrucât Marijana Kovacevic nu poate interveni în zona unde fotbalistul acuză accidentarea. Antrenorul Laurențiu Reghecampf a confirmat că , informație dezvăluită de FANATIK încă de miercuri, 4 noiembrie.

ADVERTISEMENT