Sport

Italianul semnează cu FCSB. Anunțul lui Gigi Becali: „Mă ocup eu!”

Mihai Dragomir
11.11.2026 | 14:45
Italianul semneaza cu FCSB Anuntul lui Gigi Becali Ma ocup eu
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali îl vrea cu orice preț. Foto: Colaj FANATIK.
Sătul de situația în care se află echipa sa și în acest sezon, Gigi Becali intervine direct în gestionarea transferurilor. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit numele italianului care semnează.
ADVERTISEMENT

După ce stagiunea trecută a ratat în premieră play-off-ul, FCSB nu o duce mai bine nici în actualul sezon. Gigi Becali se teme de repetarea scenariului de anul trecut și a declarat public că va transfera personal jucători noi la echipă. Latifundiarul din Pipera a anunțat deja o primă mutare importantă, anume prelungirea contractului italianului Juri Cisotti.

Juri Cisotti semnează prelungirea cu FCSB. Anunțul lui Gigi Becali

După ce a numit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA jucătorii care sunt indispensabili în acest moment la FCSB, printre care și Juri Cisotti, Gigi Becali a anunțat că mijlocașul italian va semna prelungirea contractului. Fotbalistul s-a dovedit a fi o piesă esențială în echipa bucureșteană încă de la venirea sa, iar latifundiarul din Pipera nu vrea să renunțe la serviciile sale. Italianul are valabil actualul contract cu FCSB până în vara anului viitor. „Stoian trebuie să joace, nu ai ce face. Cisotti trebuie să joace. Normal că îi prelungesc contractul lui Cisotti, dar nu mă gândesc la asta acum. Toată gândirea mea este spre a salva ce e de salvat până în iarnă, să aduc jucători.

ADVERTISEMENT

O să vedeți voi jucători, de doi ani zic, o să vedeți! Să vină iarna și vedeți voi dacă sunt sau nu jucători. Mă ocup eu acum, să vedeți voi. N-am vrut, am zis să stau liniștit, că am o vârstă, să mă odihnesc, dar nu poți, tată, n-ai cum. Dacă nu te implici, nu merge mașinăria, trebuie să pui mâna pe volan, n-ai cum. Lași volanul la altul, nu merge mașina, se răstoarnă în șanț. Nu mă gândesc acum la bani, e situația la limită. Nu mă gândesc, sunt aproape de prăpastie”, a declarat Gigi Becali pentru Voyo Sport Live.

Ce posturi vrea Gigi Becali să întărească la FCSB

Gigi Becali a transmis în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA ce poziții vrea să întărească la FCSB în mercato de iarnă. „Mai trebuie jucători. Atacant număr 9, număr 10, că nu știu dacă e număr 10 ăsta, Drăguș. Să-i găsească post. Oricum, trebuie dublat. Număr 6, că trebuie dublat Radunovic”. Lotul bucureștenilor este cotat în prezent de site-urile de specialitate la suma de 24,40 milioane de euro, cel mai valoros jucător fiind kosovarul Meriton Korenica, cotat la 2,5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe,...
Digi24.ro
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP

Cât stă pe bară Juri Cisotti după accidentarea din meciul U Cluj – FCSB

Juri Cisotti a devenit indisponibil pentru FCSB după meciul cu U Cluj. În etapa a 14-a din SuperLiga, bucureștenii pierdeau cu 0-1 în deplasare, dar mai sufereau o lovitură importantă. Mijlocașul italian a fost înlocuit după doar aproximativ o jumătate de oră, MM Stoica anunțând ulterior în exclusivitate pentru FANATIK jucătorul în vârstă de 33 de ani este suspect de ruptură la gambă. Revenirea sa pe teren nu se va produce prea curând, întrucât Marijana Kovacevic nu poate interveni în zona unde fotbalistul acuză accidentarea. Antrenorul Laurențiu Reghecampf a confirmat că Juri Cisotti va lipsi timp de cel puțin 4 săptămâni, informație dezvăluită de FANATIK încă de miercuri, 4 noiembrie.

ADVERTISEMENT
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este...
Digisport.ro
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
  • 700.000 de euro este cota lui Juri Cisotti
  • 30 de contribuții în 92 de apariții are Juri Cisotti la FCSB, de la transferul din ianuarie 2025
Ionuț Radu, detalii inedite despre problemele lui Cristi Chivu la Inter! Ce spune...
Fanatik
Ionuț Radu, detalii inedite despre problemele lui Cristi Chivu la Inter! Ce spune portarul naționalei României
Dan Șucu, investiție unică în România după modelul Barcelonei! Capitolul la care Rapidul...
Fanatik
Dan Șucu, investiție unică în România după modelul Barcelonei! Capitolul la care Rapidul joacă deja în Champions League
Italia U19 – România U19, live în runda 2 din preliminariile EURO 2027....
Fanatik
Italia U19 – România U19, live în runda 2 din preliminariile EURO 2027. Meci greu la Ancona pentru elevii lui Ion Marin
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Uluitor! Gigi Becali ar fi fost țepuit incredibil la un transfer: 'Mi-era o...
iamsport.ro
Uluitor! Gigi Becali ar fi fost țepuit incredibil la un transfer: 'Mi-era o milă de el, vorbea singur'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!