Italienii anunță o zi specială pentru Dan Șucu, cu ocazia meciului Genoa – Inter: „Îl înfruntă pe Chivu, pe care l-a vrut la Rapid”

Presa din Italia a analizat situația în care se află Dan Șucu înainte de partida Genoa - Inter. De ce ziua partidei contra „nerazzurrilor” este una „specială” pentru omul de afaceri.
Bogdan Mariș
14.12.2025 | 18:00
Presa din Italia a caracterizat partida Genoa - Inter ca fiind una „specială” pentru Dan Șucu. FOTO: Hepta
Neînvinsă în campionat sub comanda lui Daniele De Rossi, Genoa se pregătește pentru un test important, contra lui Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu. Presa din Italia a analizat partida prin prisma celor declarate de Dan Șucu cu privire la actualul tehnician al „nerazzurrilor”.

De ce partida Genoa – Inter e una „specială” pentru Dan Șucu

Genoa își dorește să se îndepărteze cât mai mult de zona retrogradării, însă misiunea „grifonilor” nu va fi una ușoară în etapa a 15-a. Pe „Luigi Ferraris” va sosi vicecampioana Italiei, Inter Milano, echipă implicată în lupta pentru titlu. Presa din Italia a subliniat faptul că partida este una specială pentru patronul lui Genoa, Dan Șucu.

„Zi specială pentru președintele lui Genoa, care îl înfruntă pe antrenorul lui Inter, pe care a fost aproape să îl numească la granzii României, Rapid București”, au notat cei de la sempreinter.com, care au notat următoarele: „Meciul dintre Genoa și Inter are o intrigă specială în afara terenului, deoarece președintele lui Genoa, Dan Șucu, îl va înfrunta pe antrenorul ‘nerazzurrilor’, Cristian Chivu, pe care a fost aproape să îl numească la clubul său din România, Rapid București”.

Ce a declarat Dan Șucu despre Cristi Chivu înainte de Genoa – Inter

Dan Șucu a recunoscut într-un interviu oferit presei din Italia că a dorit să îl numească pe Cristi Chivu pe banca Rapidului. „Sincer, acum ceva timp speram să-l aduc la Rapid București, celălalt club al meu. Sunt mândru să-l văd pe Chivu pe banca lui Inter și îi urez mult succes, dar nu duminică”, afirma omul de afaceri.

Dincolo de acest aspect, partida este una interesantă și prin prisma relației dintre cei doi antrenori. Daniele De Rossi și Cristi Chivu au fost coechipieri timp de mai multe sezoane la AS Roma, înainte ca fostul căpitan al naționalei României să părăsească echipa pentru a semna cu Inter.

