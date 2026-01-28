Italienii au ”comis-o” înainte de Dortmund – Inter, meciul decisiv pentru Cristi Chivu în Champions League. Ce au scris despre Istvan Kovacs

ADVERTISEMENT

Întâlnirea Borussia Dortmund – Inter este extrem de importantă, deoarece ambele echipe au șanse să încheie în Top 8 și să se califice direct în optimile Champions League. Astfel că UEFA a decis să-l trimită la acest joc pe Istvan Kovacs, unul dintre cei mai experimentați și mai în formă arbitri.

Italienii nu știu cine e Istvan Kovacs, arbitrul meciului Dortmund – Inter din Champions League

Deși este un obișnuit al duelurilor tari din Champions League, Istvan Kovacs le-a dat mari bătăi de cap jurnaliștilor din Italia. Mai exact, aceștia i-au încurcat naționalitatea fără să știe că este născut în aceeași țară cu antrenorul Interului, Cristi Chivu.

”Arbitrul turc Kovacs va conduce meciul Dortmund – Inter”, a scris celebra publicație , în timp ce site-ul a titrat: ”Arbitrul maghiar Istvan Kovacs a fost numit pentru confruntarea din Champions League dintre Borussia Dortmund și Inter Milano”.

Cei care au nimerit-o au fost jurnaliștii de la . ”Experimentatul Istvan Kovacs, arbitru român de origine maghiară, va conduce meciul Borussia Dortmund – Inter, din ultima rundă a grupei de Champions League, programat, miercuri, pe Signal Iduna Park”, a scris sursa citată.

Kovacs, delegări tari în actualul sezon

În partida de la Dortmund, Istvan Kovacs va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar arbitru de rezervă va fi fratele său Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla olandezul Rob Dieperink și polonezul Tomasz Kwiatkowski.

În urmă cu o săptămână, ”centralul” din Carei din Champions League. Prestația sa a fost apreciată de toată lumea, iar un specialist a spus chiar că este un bun exemplu pentru arbitrii din Turcia.

Borussia Dortmund – Inter este al cincilea joc pe care Kovacs îl va conduce în acest sezon în faza grupelor Champions League. Pe lângă Galatasaray – Atletico 1-1, a mai arbitrat Olympiacos – Pafos 0-0, Villarreal – Juventus 2-2 și Liverpool – Real Madrid 1-0. De asemenea, el a mai fost la centru în două dueluri din tururile preliminare.

Istvan Kovacs a arbitrat-o pe Inter de două ori în sezonul trecut

Interesant este faptul că presa italiană i-a greșit naționalitatea lui Istvan Kovacs, în ciuda faptul că acesta a mai arbitrat-o pe Inter de două ori chiar în sezonul precedent de Champions League.

Prima dată la victoria cu 1-0 în fața lui Arsenal, în faza grupelor, când a și dictat penalty-ul din care Hakan Calhanoglu a marcat singurul gol al meciului pentru un henț în careu comis de Mikel Merino.

A doua oară a fost în finala competiției de la Munchen, una de tristă amintire pentru ”nerazzurri”. Trupa condusă la acea vreme de Simone Inzaghi a fost spulberată de PSG, scor 0-5, iar Istvan Kovacs .