Sport

Italienii au ”comis-o” înainte de Dortmund – Inter, meciul decisiv pentru Cristi Chivu în Champions League. Ce au scris despre Istvan Kovacs

Istvan Kovacs a fost delegat la partida Borussia Dortmund - Inter, din ultima etapă a grupei de Champions League. Ce au putut să scrie italienii despre arbitrul român.
Traian Terzian
28.01.2026 | 08:45
Italienii au comiso inainte de Dortmund Inter meciul decisiv pentru Cristi Chivu in Champions League Ce au scris despre Istvan Kovacs
ULTIMA ORĂ
Ce greșeală au făcut italienii la adresa lui Istvan Kovacs înainte de Dortmund - Inter din Champions League. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Întâlnirea Borussia Dortmund – Inter este extrem de importantă, deoarece ambele echipe au șanse să încheie în Top 8 și să se califice direct în optimile Champions League. Astfel că UEFA a decis să-l trimită la acest joc pe Istvan Kovacs, unul dintre cei mai experimentați și mai în formă arbitri.

Italienii nu știu cine e Istvan Kovacs, arbitrul meciului Dortmund – Inter din Champions League

Deși este un obișnuit al duelurilor tari din Champions League, Istvan Kovacs le-a dat mari bătăi de cap jurnaliștilor din Italia. Mai exact, aceștia i-au încurcat naționalitatea fără să știe că este născut în aceeași țară cu antrenorul Interului, Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT

”Arbitrul turc Kovacs va conduce meciul Dortmund – Inter”, a scris celebra publicație Corriere dello Sport, în timp ce site-ul sempreinter.com a titrat: ”Arbitrul maghiar Istvan Kovacs a fost numit pentru confruntarea din Champions League dintre Borussia Dortmund și Inter Milano”.

Cei care au nimerit-o au fost jurnaliștii de la fcinternews.it. ”Experimentatul Istvan Kovacs, arbitru român de origine maghiară, va conduce meciul Borussia Dortmund – Inter, din ultima rundă a grupei de Champions League, programat, miercuri, pe Signal Iduna Park”, a scris sursa citată.

ADVERTISEMENT
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte...
Digi24.ro
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș

Kovacs, delegări tari în actualul sezon

În partida de la Dortmund, Istvan Kovacs va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar arbitru de rezervă va fi fratele său Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla olandezul Rob Dieperink și polonezul Tomasz Kwiatkowski.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România

În urmă cu o săptămână, ”centralul” din Carei a condus excelent întâlnirea Galatasaray – Atletico 1-1 din Champions League. Prestația sa a fost apreciată de toată lumea, iar un specialist a spus chiar că este un bun exemplu pentru arbitrii din Turcia.

Borussia Dortmund – Inter este al cincilea joc pe care Kovacs îl va conduce în acest sezon în faza grupelor Champions League. Pe lângă Galatasaray – Atletico 1-1, a mai arbitrat Olympiacos – Pafos 0-0, Villarreal – Juventus 2-2 și Liverpool – Real Madrid 1-0. De asemenea, el a mai fost la centru în două dueluri din tururile preliminare.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a arbitrat-o pe Inter de două ori în sezonul trecut

Interesant este faptul că presa italiană i-a greșit naționalitatea lui Istvan Kovacs, în ciuda faptul că acesta a mai arbitrat-o pe Inter de două ori chiar în sezonul precedent de Champions League.

Prima dată la victoria cu 1-0 în fața lui Arsenal, în faza grupelor, când a și dictat penalty-ul din care Hakan Calhanoglu a marcat singurul gol al meciului pentru un henț în careu comis de Mikel Merino.

A doua oară a fost în finala competiției de la Munchen, una de tristă amintire pentru ”nerazzurri”. Trupa condusă la acea vreme de Simone Inzaghi a fost spulberată de PSG, scor 0-5, iar Istvan Kovacs a avut o prestație ireproșabilă.

Ce făcea Nicu Ceaușescu atunci când ajungea la restaurantul „Pescăruș”. De ce intra...
Fanatik
Ce făcea Nicu Ceaușescu atunci când ajungea la restaurantul „Pescăruș”. De ce intra prin spate: „Avea balerinele lui”
Scenariu de coșmar pentru Rapid și Dinamo în Europa. Coeficient mic și adversari...
Fanatik
Scenariu de coșmar pentru Rapid și Dinamo în Europa. Coeficient mic și adversari de foc în preliminariile UEFA
S-au stabilit semifinalele feminine de la Australian Open. Încă o mare favorită este...
Fanatik
S-au stabilit semifinalele feminine de la Australian Open. Încă o mare favorită este out de la Melbourne!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Vizează șefia FRF, dar cere excluderea Farului lui Hagi din SuperLigă: 'O anomalie'
iamsport.ro
Vizează șefia FRF, dar cere excluderea Farului lui Hagi din SuperLigă: 'O anomalie'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!