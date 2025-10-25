Sport

Italienii au dat un verdict dur după ce l-au văzut pe Cristi Chivu la conferința de presă: ”S-a târât ca o cârpă”

Cristi Chivu a susținut o conferință de presă înaintea meciului Napoli - Inter din Serie A. Ce au scris jurnaliștii italieni după ce l-au văzut pe tehnicianul român.
Traian Terzian
25.10.2025 | 11:42
Ce au remarcat jurnaliștii italieni la Cristi Chivu în timpul conferinței de presă. Sursă foto: sportitalia.it
Presa italiană a observat faptul că antrenorul lui Inter nu era în apele sale la conferința de presă. Ce au scris ziariștii despre starea de sănătate a lui Cristian Chivu și ce se va întâmpla în continuare.

Cristi Chivu, compătimit de italieni după ultima conferință de presă

Vineri, 24 octombrie, Cristian Chivu a susținut conferința de presă înaintea partidei Napoli – Inter, din etapa a 8-a din Serie A. Și a făcut asta în ciuda faptului că un virus i-a dat mari bătăi de cap în ultimele zile.

Starea de sănătate precară a tehnicianului român a fost remarcată de jurnaliștii de la Tuttosport. ”Cristian Chivu a avut și zile mai bune. S-a târât la conferința de presă ca o cârpă”, au scris aceștia, citați de site-ul fcinter1908.it.

”Speranța, și nu numai a lui, este ca starea sa de rău să nu se extindă și la jucători înaintea unui joc care ar putea reprezenta punctul de cotitură al sezonului, Inter căutând a opta victorie consecutivă în toate  competițiile”, au mai notat italienii.

Chivu a luat foc la conferința de presă

În cadrul întâlnirii cu presa, antrenorul lui Inter s-a enervat în momentul în care a fost ”urecheat” că le-a dat o zi liberă jucătorilor după succesul din Champions League, în ciuda faptului că urma marele derby cu Napoli din campionat.

”Trebuie să mă justific pentru că le-am dat o zi liberă? Mie așa mi se pare normal. Cel mai bun antrenament pentru o echipă este odihna. Venim după o perioadă în care cei mai mulți dintre jucători au stat 10 zile la echipele naționale și nu au fost deloc acasă.

Am jucat la Roma, apoi am fost în Belgia. Mi s-a părut corect să le ofer o pauză și să le dau șansa de a-și vedea familiile. Uneori e nevoie să te deconectezi și să nu te mai gândești permanent la aceleași lucruri. Am încredere în profesionalismul băieților și în faptul că sunt niște fotbaliști responsabili”, a declarat Chivu.

Inter, perioadă extraordinară sub comanda lui Chivu

După un început mai greoi de sezon, Inter pare să fi intrat în ritmul de competiție și a ajuns la șapte victorii consecutive. După eșecul din derby-ul cu Inter, care a pus sub semnul întrebării poziția lui Cristi Chivu, a urmat victoria cu Ajax din Champions League care a repus lucrurile pe făgașul normal.

Vicecampioana Italiei a profitat din plin de încrederea primită și a continuat pe aceeași linie. Victorii în campionat cu Sassuolo, Cagliari, Cremonese și AS Roma, plus succese în Champions League cu Slavia Praga și Union Saint Gilloise.

Cum arată clasamentul din Serie A

Partida Napoli – Inter este derby-ul etapei a 8-a din Serie A și este programată sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 19:00, pe Stadio Diego Armando Maradona. Este un duel între formațiile care în sezonul precedent s-au lupta pentru titlu.

În acest moment, cele două formații se află la egalitate de puncte, 15, pe locurile 2 și 3. Lider este AC Milan, cu 17 puncte, așa că o victorie pentru oricare dintre cele două combatante o va aduce pe prima poziție în clasament.

