Italienii au dezvăluit ce va păți Cristi Chivu sâmbătă seară pe Olimpico în Roma – Inter: „Știe deja ce îl așteaptă”

Cristi Chivu a fost un fotbalist iubit pe Olimpico și a fost unul dintre jucătorii importanți ai lui AS Roma. Cu toate acestea, într-o situație de criză a clubului, Chivu a ales să plece la Inter, deși Roma îi aranjase un transfer la Real Madrid. Antrenorul român va fi primit cu ostilitate în Roma – Inter.

Cristi Chivu, primire ostilă pe Olimpico. Ce scriu italienii

iar fanii lui AS Roma îi pregătesc o primire ostilă, conform presei din Italia. Fostul internațional român nu i-a părăsit pe capitolini în cele mai bune condiții, iar acest lucru nu a fost uitat de fani.

În vara lui 2007, după ce AS Roma tocmai câștigase Coppa Italia împotriva lui Inter, Chivu a intrat în biroul directorului sportiv și l-a întrebat despre situația contractului său. Din cauza problemelor financiare de la acea vreme, oficialul nu i-a putut promite nimic, deși el se afla în ultimele 12 luni de contract. La câteva zile distanță,

„În această seară, știe deja, va fi primit cu ostilitate de foștii săi prieteni. S-a întâmplat și când s-a întors pe Olimpico ca jucător. De această dată, însă, va simți privirile pline de durere ale celor care se uită spre banca lui, unde, pentru prima dată, se așază ca adversar al Romei. Și o va face tocmai cu Inter, tentația magnifică ce a frânt o relație fragilă.

Despărțirea nu șterge amintirile unei perioade splendide, petrecute între casa din cartierul Eur și străduțele din Trastevere, fără a renunța, din când în când, la o vizită la Colosseum, unde își ducea prietenii și familia. La Roma a trăit momente extraordinare, mai ales în primul an, când, alături de Capello, a visat pentru o vreme la Scudetto. A suferit apoi lungi accidentări ce l-au împiedicat să-și ajute colegii coborâți în zona retrogradării și a încheiat frumos, cu un trofeu sărbătorit chiar pe San Siro – stadionul care avea să devină noua sa casă”, au notat

Care sunt cifrele lui Cristi Chivu pentru AS Roma

AS Roma l-a cumpărat pe Cristi Chivu de la Ajax în anul 2003 pentru o sumă uriașă la acea vreme, de 18 milioane de euro. El și-a petrecut patru sezoane în capitala Italiei și a câștigat un singur trofeu, Coppa Italia, chiar în ultimul său sezon.

De-a lungul celor patru ani petrecuți la Roma, Chivu a adunat 124 de meciuri, timp în care a marcat de șase ori și a oferit patru pase decisive. Cu un an înainte de a deveni liber de contract, Roma a decis să-l vândă pe Chivu din cauza problemelor financiare de la club, iar el a plecat la Inter pentru 16 milioane de euro, unde și-a petrecut următorii 7 ani, până în momentul retragerii.

AS Roma – Inter, duel de Champions League în Serie A. Pe ce loc se află echipa lui Cristi Chivu

Cele două echipe ce se vor întâlni sâmbătă seară în Serie A sunt într-o formă de zile mari în campionat. Atât Roma, cât și Inter, se află pe locuri de Liga Campionilor și au trei victorii consecutive pe prima scenă a fotbalului italian, ceea ce face derby-ul și mai interesant.

Înaintea partidei, Inter Milano se află pe poziția a patra, cu 12 puncte, în timp ce Roma este clasată pe poziția secundă, cu 15 puncte în 6 etape, după ce a pierdut derby-ul cu Lazio.